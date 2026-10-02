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Conoce a los candidatos para Fiscal General

Por Calmatters
Publicado en May 21, 2026 at 5:31 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 12:48 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las primarias de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace un fiscal general?

El fiscal general de California se encarga de aplicar las directrices del gobernador en materia de orden público. La labor del fiscal general abarca casi todos los aspectos de la vida en California, desde el medio ambiente hasta el sector tecnológico y la protección del consumidor. Durante los dos mandatos de Trump, la Fiscalía General lideró demandas de gran repercusión mediática en defensa de las políticas respaldadas por los demócratas de California.

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Los candidatos

Rob Bona
Rob Bonta

Rob Bonta

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Fiscal General (titular)

Bonta fue nombrado fiscal general en 2021 y fue elegido para un mandato de cuatro años en 2022. Antes de eso, fue asambleísta en representación de partes del Este de la Bahía. Como fiscal general, Bonta dedicó gran parte de su primer mandato a hacer cumplir las leyes de vivienda y justicia penal aprobadas a principios de la década de 2020, incluidas las leyes que obligan a las ciudades recalcitrantes a construir nuevas viviendas. Desde la reelección de Donald Trump, Bonta ha presentado o se ha sumado a más de 50 demandas contra su administración.

Michael e. Gates

Michael E. Gates

Partido: Republicano

Trayectoria profesional: Fiscal adjunto de los Estados Unidos

Gates, abogado especializado en litigios, ocupó el cargo de fiscal municipal de Huntington Beach durante una década. En ese puesto y cuestionó lo que consideraba una política de justicia penal indulgente procedente de la capital del estado. También se opuso a ciertos aspectos de las nuevas leyes de vivienda que habrían obligado a Huntington Beach a construir más viviendas asequibles. En 2025, Gates fue nombrado fiscal general adjunto en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cargo que dejó en noviembre cuando regresó a la oficina del fiscal municipal de Huntington Beach.

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Politics CaliforniaPolítica y elecciones
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