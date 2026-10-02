Conoce a los candidatos para Tesorero

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¿Qué hace un tesorero?
Como principal responsable financiero del estado, el tesorero administra e invierte el dinero de los contribuyentes que no se ha gastado y supervisa los préstamos y las deudas del estado. Aunque gran parte de su labor es de carácter técnico, este funcionario puede generar cambios en las políticas al lanzar nuevas iniciativas financieras o al influir en dónde invierte el estado su excedente de efectivo.
Los candidatos
Jennifer Hawks
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Empresaria jubilada
- Reform California
- Partido Republicano de California
- Asamblea Republicana de California
Eleni Kounalakis
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Vicegobernadora de California
- Federación Laboral de California
- Teamsters California
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud