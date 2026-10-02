Conoce a los candidatos para Tesorero

¿Qué hace un tesorero?

Como principal responsable financiero del estado, el tesorero administra e invierte el dinero de los contribuyentes que no se ha gastado y supervisa los préstamos y las deudas del estado. Aunque gran parte de su labor es de carácter técnico, este funcionario puede generar cambios en las políticas al lanzar nuevas iniciativas financieras o al influir en dónde invierte el estado su excedente de efectivo.