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Conoce a los candidatos para Tesorero

Por Calmatters
Publicado en May 21, 2026 at 5:51 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 12:49 PM PDT
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¿Qué hace un tesorero?

Como principal responsable financiero del estado, el tesorero administra e invierte el dinero de los contribuyentes que no se ha gastado y supervisa los préstamos y las deudas del estado. Aunque gran parte de su labor es de carácter técnico, este funcionario puede generar cambios en las políticas al lanzar nuevas iniciativas financieras o al influir en dónde invierte el estado su excedente de efectivo.

Los candidatos

Jennifer Hawks
Jennifer Hawks

Jennifer Hawks

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Empresaria jubilada
Hawks no tiene experiencia en cargos electos, un hecho del que se enorgullece. En cambio, esta jubilada de Silicon Valley, afincada allí desde hace mucho tiempo, formó parte recientemente del equipo directivo de Sacred Heart Schools, una escuela católica de Atherton muy apreciada por la élite de los inversionistas de capital de riesgo del Área de la Bahía. Hawks también es una activista local del Partido Republicano. Tanto su trayectoria profesional como su orientación política la convierten en una figura atípica para un cargo que ha sido ocupado exclusivamente por políticos profesionales demócratas durante casi tres décadas. Hawks afirmó que eso le da las habilidades y la independencia necesarias para ejercer un control sobre el resto del es

Eleni Kounalakis

Eleni Kounalakis

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Vicegobernadora de California
Tras haber ocupado el cargo de vicegobernadora durante dos mandatos, Kounalakis cuenta con una amplia experiencia en los consejos estatales, un aspecto fundamental para el puesto de tesorera. Tanto en el Consejo de Regentes de la Universidad de California como en el Consejo de Administración del sistema de la Universidad Estatal de California, ha votado sistemáticamente en contra de las propuestas de aumento de las matrículas. Kounalakis se incorporó a la política a través de la recaudación de fondos. Hija del promotor inmobiliario de Sacramento Angelo Tsakopolous, Kounalakis fue una gran donante en la política del Partido Demócrata a principios de la década de 2000, lo que le ayudó a conseguir el cargo de embajadora en Hungría bajo el mandato del presidente Barack Obama. Kounalakis se postuló inicialmente para gobernadora, pero retiró su candidatura a finales del año pasado.

Financiamiento de campaña

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