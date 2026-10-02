Conoce a los candidatos para Controlador del Estado

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¿Qué hace un controlador del estado?
El contralor de California es el contador en jefe del estado y supervisa los gastos de un estado que constituye una de las economías más grandes del mundo. Quien sea elegido se encargará de auditar las finanzas del estado y de pagar a los empleados del gobierno.
Los candidatos
Malia M. Cohen
Trayectoria profesional: Contralora del Estado (titular)
Cohen ocupa el cargo de contralora de California desde 2023 y se postula para la reelección. Su campaña se basa en la promesa de gestionar las finanzas del estado con “transparencia, eficiencia y equidad”. En los últimos meses, mientras el gobernador y los legisladores negociaban un acuerdo presupuestario, Cohen les ha instado a actuar con cautela en el gasto.
- Partido Demócrata de California
- California Labor Federation
- Equality California
Herb W. Morgan
Trayectoria profesional: Director de inversiones
Morgan se presenta con la promesa de sacar a la luz los casos de fraude en el gobierno, en un momento en que la administración Trump también está lanzando acusaciones de fraude contra California. Morgan fundó una empresa de inversiones en San Diego que posteriormente fue adquirida por Cantor Fitzgerald Investment Advisors.
- Partido Republicano de California
- Asamblea Republicana de California
- Partido de la Unidad de California