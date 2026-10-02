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Conoce a los candidatos para Controlador del Estado

Por CalMatters Staff
Publicado en May 20, 2026 at 5:48 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 12:50 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para la Elección General de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace un controlador del estado?

El contralor de California es el contador en jefe del estado y supervisa los gastos de un estado que constituye una de las economías más grandes del mundo. Quien sea elegido se encargará de auditar las finanzas del estado y de pagar a los empleados del gobierno.

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Los candidatos

California Controller candidate Malia M. Cohen

Malia M. Cohen

Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Contralora del Estado (titular)
Cohen ocupa el cargo de contralora de California desde 2023 y se postula para la reelección. Su campaña se basa en la promesa de gestionar las finanzas del estado con “transparencia, eficiencia y equidad”. En los últimos meses, mientras el gobernador y los legisladores negociaban un acuerdo presupuestario, Cohen les ha instado a actuar con cautela en el gasto.

California Controller candidate Herb W. Morgan
CalMatters

Herb W. Morgan

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Director de inversiones
Morgan se presenta con la promesa de sacar a la luz los casos de fraude en el gobierno, en un momento en que la administración Trump también está lanzando acusaciones de fraude contra California. Morgan fundó una empresa de inversiones en San Diego que posteriormente fue adquirida por Cantor Fitzgerald Investment Advisors.

Financiamiento de campaña

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Politics CaliforniaPolítica y elecciones
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