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Conoce a los candidatos para vicegobernador de California

Por CalMatters staff
Publicado en May 20, 2026 at 4:57 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 1:01 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para lasElección General de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace el vicegobernador?

El vicegobernador es el sucesor natural del gobernador en caso de ausencia o vacante, pero gran parte de sus funciones son de carácter ceremonial. Asume el cargo cuando el gobernador se ausenta de California, ejerce como presidente del Senado estatal —con la facultad de emitir el voto decisivo en caso de empate en las votaciones— y forma parte de los consejos de educación superior de California. El cargo cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de dólares.

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Los candidatos

Fiona Ma

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Tesorera del Estado
Ma es una funcionaria estatal con una larga trayectoria, que ha ocupado altos cargos electos en diversos organismos ejecutivos. Desde 2019, es tesorera del estado, la máxima responsable de la gestión de activos y las finanzas de California, cargo desde el que supervisa la cuarta economía más grande del mundo. Anteriormente, formó parte de la Junta de Ecualización entre 2014 y 2018 y fue concejala de San Francisco. Exdiputada, Ma ocupó cuatro mandatos en la Legislatura estatal y fue la segunda en la jerarquía de liderazgo de la Asamblea durante su último mandato.

Gloria Romero
Gloria Romero

Gloria Romero

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Exsenadora estatal
Romero, una exlegisladora demócrata con una larga trayectoria que ocupó un escaño en la Legislatura estatal durante casi 12 años, se afilió al Partido Republicano en 2024 tras años de manifestar su descontento con el Partido Demócrata. Sus opiniones difieren de las de los demócratas en temas como la libre elección de escuela, las políticas sobre la COVID-19 y la identidad de género. Entre 2005 y 2008, Romero fue líder de la mayoría en el Senado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. El candidato republicano a gobernador Steve Hilton, un aliado político, le pidió que fuera su compañera de fórmula.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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