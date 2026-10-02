Conoce a los candidatos para vicegobernador de California

¿Qué hace el vicegobernador?

El vicegobernador es el sucesor natural del gobernador en caso de ausencia o vacante, pero gran parte de sus funciones son de carácter ceremonial. Asume el cargo cuando el gobernador se ausenta de California, ejerce como presidente del Senado estatal —con la facultad de emitir el voto decisivo en caso de empate en las votaciones— y forma parte de los consejos de educación superior de California. El cargo cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de dólares.