Conoce a los candidatos de la elección primaria para Tasador/Registrador/Secretario del Condado

Las problemáticas

Jordan Marks no tiene oponente en esta contienda. Le preguntamos a un vocero del condado por qué es necesario votar en elecciones donde un candidato se postula sin contrincante.

Esto fue lo que nos dijo la subdirectora de comunicaciones del condado, Sarah Sweeney:

“El condado de San Diego incluye a un candidato sin oponente en la boleta de noviembre porque la Carta del Condado exige una votación en la elección general cuando califican dos o menos candidatos. Esto está establecido en la Sección 401.3 de la Carta del Condado.”