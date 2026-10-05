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Conoce a los candidatos de la elección primaria para Tasador/Registrador/Secretario del Condado

Por John Carroll / General Assignment Reporter & Anchor
Publicado en October 5, 2026 at 3:08 PM PDT
Puesto Al Día October 5, 2026 at 3:08 PM PDT

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¿Qué hace el Tasador/Registrador/Secretario del Condado?

El titular de la oficina de Tasador/Registrador/Secretario del Condado de San Diego es responsable de gestionar la valuación de propiedades, los registros públicos oficiales y los registros vitales del condado.

La oficina opera a través de tres divisiones distintas que manejan la información para el cobro de impuestos sobre la propiedad, la preservación de documentos legales y servicios civiles como licencias de matrimonio y registros de negocios.

¿Cuánto gana el Tasador/ Registrador/Secretario?

Este puesto tiene un salario de $286,369 dólares al año.

Conoce al candidato

Jordan Marks

  • Partido: Registrado Republicano
  • Trayectoria profesional: Antes de ser elegido en 2022, Marks se desempeñó como Subtasador Principal del condado y defensor de los contribuyentes.
  • Tres principales objetivos para el cargo:

    • Proteger el acceso a la vivienda asequible, salvaguardando la Proposición 13
    • Proteger a los inquilinos, oponiéndose a medidas que incrementen las rentas
    • Proteger a los residentes del condado de San Diego de una carga fiscal excesiva

Las problemáticas

Jordan Marks no tiene oponente en esta contienda. Le preguntamos a un vocero del condado por qué es necesario votar en elecciones donde un candidato se postula sin contrincante.

Esto fue lo que nos dijo la subdirectora de comunicaciones del condado, Sarah Sweeney:

“El condado de San Diego incluye a un candidato sin oponente en la boleta de noviembre porque la Carta del Condado exige una votación en la elección general cuando califican dos o menos candidatos. Esto está establecido en la Sección 401.3 de la Carta del Condado.”

  • La oficina de Marks afirma que logró un récord de 322 millones de dólares en ahorros en impuestos sobre la propiedad en 2025.
  • También señala que consiguió 18.7 millones de dólares para veteranos con discapacidad y casi 33 millones de dólares para personas mayores y propietarios de vivienda, a través de programas de alivio fiscal.

Tags

Politics Política y elecciones
John Carroll
John Carroll is a general assignment reporter and anchor at KPBS. He loves coming up with story ideas that are not being covered elsewhere, but he’s also ready to cover the breaking news of the day.
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