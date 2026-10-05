Conoce a los candidatos para las juntas directivas del Distrito de Southwestern Community College

¿Qué hace un miembro de la junta escolar?

Los miembros de las juntas directivas de los colegios comunitarios aprueban y supervisan los presupuestos de sus distritos, reciben informes sobre proyectos de construcción y autorizan modificaciones en la oferta de cursos y programas de titulación de las instituciones. Asimismo, deciden si se somete a votación la emisión de bonos.

Estas juntas pueden abogar por la obtención de fondos y promover políticas educativas a nivel estatal y federal. También pueden colaborar con los distritos escolares locales (niveles K-12) para ofrecer cursos a estudiantes de secundaria y facilitar la transición de los alumnos hacia el colegio comunitario.