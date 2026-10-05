Conoce a los candidatos para las juntas directivas del Distrito de Southwestern Community College

¿Qué hace un miembro de la junta escolar?
Los miembros de las juntas directivas de los colegios comunitarios aprueban y supervisan los presupuestos de sus distritos, reciben informes sobre proyectos de construcción y autorizan modificaciones en la oferta de cursos y programas de titulación de las instituciones. Asimismo, deciden si se somete a votación la emisión de bonos.
Estas juntas pueden abogar por la obtención de fondos y promover políticas educativas a nivel estatal y federal. También pueden colaborar con los distritos escolares locales (niveles K-12) para ofrecer cursos a estudiantes de secundaria y facilitar la transición de los alumnos hacia el colegio comunitario.
¿Por qué votamos por los miembros del consejo escolar?
Al igual que en los distritos escolares de educación básica y media (K-12), la financiación proviene de una combinación de subvenciones federales, fondos estatales e impuestos locales. Los miembros de la junta tienen la responsabilidad de aprobar un presupuesto que refleje las prioridades de la comunidad y garantice que los estudiantes tengan acceso a la educación superior.
Los ingresos estatales para los colegios comunitarios provienen en gran medida de la Fórmula de Financiación Centrada en el Estudiante de California. La cantidad que recibe un distrito de colegios comunitarios depende de la matrícula y del número de estudiantes de bajos ingresos a los que atiende el distrito.