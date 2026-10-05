Conoce a los candidatos para Tesorero-Recaudador de Impuestos

¿Qué hace el tesorero-recaudador de impuestos?
El tesorero-recaudador de impuestos del Condado de San Diego es un funcionario electo responsable de recaudar más de 9.1 mil millones de dólares anuales en impuestos sobre la propiedad de cerca de un millón de predios. También administra un fondo de inversión de entre 10 y 19 mil millones de dólares para agencias locales y recauda el impuesto por ocupación temporal (como el que se cobra en hoteles).
La oficina funciona como el “banco” del condado, asegurando que los ingresos se recauden, se inviertan y se distribuyan para financiar escuelas locales, ciudades y distritos especiales.
¿Cuánto gana el tesorero-recaudador de impuestos?
Según el condado de San Diego, el salario anual es de $278,382 dólares.
Los candidatos
Larry Cohen
Trayectoria profesional: Cohen fue designado por la mayoría demócrata de la Junta de Supervisores del condado como Tesorero/Recaudador de Impuestos interino. Su experiencia en el sector público incluye haber sido Jefe de Gabinete del Congresista Juan Vargas. En el sector privado, fue ejecutivo de biotecnología en MilliporeSigma. Posee una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de California en San Diego y una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Strayer.
Principales prioridades:
- Proteger el dinero de los contribuyentes mediante una gestión financiera sólida, rendición de cuentas y resultados, no ideologías.
- Modernizar los sistemas de pago de impuestos para que los residentes paguen y se comuniquen con mi oficina de forma más fácil, rápida y eficiente.
- Proteger a los propietarios de viviendas y a las personas mayores, incluyendo la ampliación del apoyo a quienes enfrentan dificultades financieras y la prevención de fraudes.
- Partido Demócrata de San Diego
- Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Sección Local 221
- Congresistas Juan Vargas, Mike Levin y Scott Peters
- Supervisores del Condado Paloma Aguirre, Terra Lawson-Remer y Monica Montgomery Steppe
- Sheriff Kelly Martinez y la Asociación de Ayudantes del Sheriff
- Asociación de Agentes Inmobiliarios de San Diego
- San Diego Downtown Partnership
💡Parte de los fondos de la campaña puede incluir fondos transferidos de campañas anteriores.
Principal donante: $93,450 provinieron del Partido Demócrata de San Diego.
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas del condado de San Diego.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
- Proteger la estabilidad financiera del condado de San Diego.
- Mantener una tasa de recaudación de impuestos eficiente y de alto rendimiento del 99 % para garantizar fondos estables para los servicios públicos esenciales.
- Modernizar sistemas obsoletos, incluida la finalización de la actualización del sistema IPTS del condado, para llevar la oficina plenamente al siglo XXI.
- Proteger a las personas mayores y a los residentes vulnerables frente a estafas.
- Ayudar a los propietarios de viviendas a conservar sus hogares.
Shirley Nakawatase
Trayectoria profesional:Nakawatase declaró a KPBS: "Soy la única profesional financiera que se postula para este cargo". Es contadora pública certificada y fundadora de Nakawatase & Co, CPAs, actualmente conocida como HNK CPAs en Imperial Beach y El Cajon. Es tesorera de la County Capital Asset Leasing Corporation de San Diego.
Principales prioridades:
- Optimizar los servicios y mejorar la comunicación con las familias y empresas de San Diego
- Gestión prudente de los fondos del condado
- Fomentar la educación financiera
- Partido Republicano de San Diego
- Reform California
- Republican National Hispanic Association
💡Parte de los fondos de la campaña puede incluir fondos transferidos de campañas anteriores.
Principal donante: El candidato prestó $42.259,95 a la campaña.
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas del condado de San Diego.
💡Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
- Ante un panorama de gastos crecientes, una economía en desaceleración y la partida de empresas de California, ¿cómo seguimos protegiendo los activos?
- El servicio al cliente es pésimo, en el mejor de los casos, debido a los largos tiempos de espera telefónica y a la incapacidad de atender a los contribuyentes con rapidez.
- Recaudación de impuestos eficiente y transparente
- Gestión prudente de los fondos
- Liderazgo centrado en la comunidad
Las problemáticas
Shirley Nakawatase también señaló que “el servicio al cliente es, en el mejor de los casos, deficiente, con largos tiempos de espera por teléfono y una incapacidad para atender a los contribuyentes con rapidez”. Subrayó la necesidad de una recaudación de impuestos eficiente y transparente, así como de un liderazgo enfocado en la comunidad.
Larry Cohen destacó la importancia de modernizar sistemas obsoletos, incluyendo completar el Sistema Integrado de Impuesto Predial (IPTS, por sus siglas en inglés), para llevar a la oficina plenamente al siglo XXI. También busca mantener una tasa de recaudación eficiente y de alto desempeño del 99%, para asegurar un financiamiento estable de los servicios públicos esenciales.
Victor Roy dijo estar comprometido con “proporcionar informes financieros regulares y fáciles de entender, así como mantener una comunicación abierta con residentes y líderes”.
Shirley Nakawatase expresó preocupación por prepararse ante el impacto a largo plazo del aumento de costos, la desaceleración económica y la salida de empresas de California. Aboga por una gestión prudente de los recursos.
Victor Roy también enfatiza la responsabilidad fiscal, una estrategia de inversión inteligente, un presupuesto equilibrado y un gobierno “sin desperdicio”.
Joel Anderson busca ampliar los programas de apoyo para propietarios e inquilinos, con el fin de proteger a personas mayores en riesgo de quedarse sin vivienda.