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Conoce a los candidatos para Tesorero-Recaudador de Impuestos

Por John Carroll / General Assignment Reporter & Anchor
Publicado en April 29, 2026 at 5:57 PM PDT
Puesto Al Día October 5, 2026 at 3:37 PM PDT

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¿Qué hace el tesorero-recaudador de impuestos? 

El tesorero-recaudador de impuestos del Condado de San Diego es un funcionario electo responsable de recaudar más de 9.1 mil millones de dólares anuales en impuestos sobre la propiedad de cerca de un millón de predios. También administra un fondo de inversión de entre 10 y 19 mil millones de dólares para agencias locales y recauda el impuesto por ocupación temporal (como el que se cobra en hoteles).

La oficina funciona como el “banco” del condado, asegurando que los ingresos se recauden, se inviertan y se distribuyan para financiar escuelas locales, ciudades y distritos especiales.

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¿Cuánto gana el tesorero-recaudador de impuestos? 

Según el condado de San Diego, el salario anual es de $278,382 dólares.

Los candidatos

Larry Cohen in an undated photo.
Larry Cohen in an undated photo.

Larry Cohen

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Cohen fue designado por la mayoría demócrata de la Junta de Supervisores del condado como Tesorero/Recaudador de Impuestos interino. Su experiencia en el sector público incluye haber sido Jefe de Gabinete del Congresista Juan Vargas. En el sector privado, fue ejecutivo de biotecnología en MilliporeSigma. Posee una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de California en San Diego y una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Strayer.

Principales prioridades:
  • Proteger el dinero de los contribuyentes mediante una gestión financiera sólida, rendición de cuentas y resultados, no ideologías.
  • Modernizar los sistemas de pago de impuestos para que los residentes paguen y se comuniquen con mi oficina de forma más fácil, rápida y eficiente.
  • Proteger a los propietarios de viviendas y a las personas mayores, incluyendo la ampliación del apoyo a quienes enfrentan dificultades financieras y la prevención de fraudes.

Shirley Nakawatase


Shirley Nakawatase


Shirley Nakawatase

Partido: Republicano

Trayectoria profesional:Nakawatase declaró a KPBS: "Soy la única profesional financiera que se postula para este cargo". Es contadora pública certificada y fundadora de Nakawatase & Co, CPAs, actualmente conocida como HNK CPAs en Imperial Beach y El Cajon. Es tesorera de la County Capital Asset Leasing Corporation de San Diego.

Principales prioridades:
  • Optimizar los servicios y mejorar la comunicación con las familias y empresas de San Diego
  • Gestión prudente de los fondos del condado
  • Fomentar la educación financiera

Las problemáticas

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Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
John Carroll
John Carroll is a general assignment reporter and anchor at KPBS. He loves coming up with story ideas that are not being covered elsewhere, but he’s also ready to cover the breaking news of the day.
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