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Medida A: Ampliación de los límites de mandato de los supervisores y otras reformas de la Carta Constitutiva del Condado

Por Kevin Trevellyan / Public Matters Reporter
Publicado en October 6, 2026 at 1:30 PM PDT
Puesto Al Día October 6, 2026 at 1:30 PM PDT

En resumen

La Medida A permitiría a los supervisores del condado ejercer tres mandatos de cuatro años (en lugar del límite actual de dos mandatos) y les otorgaría mayor autoridad sobre el gobierno del condado. Reformaría la carta constitutiva del condado para crear los cargos de analista de presupuesto y auditor de programas, así como una comisión de ética. Asimismo, permitiría a los supervisores confirmar y destituir a ciertos funcionarios de alto nivel del condado y exigiría una mayor divulgación pública de determinados gastos del condado.

Qué significa votar ''sí''

Un voto a favor de la Medida A ampliaría los límites de mandato de los supervisores y promovería las reformas de la carta constitutiva del condado.

Qué significa votar "no"

Votar "no" a la Medida A preservaría los límites actuales de mandato de los supervisores y dejaría intacta la carta constitutiva del condado.

Cómo funcionaría

A quiénes afectarían los límites de mandato: La Medida A permitiría a los supervisores en funciones postularse para un tercer mandato. De los miembros actuales, los supervisores Terra Lawson-Remer y Joel Anderson ya no se verían obligados a dejar el cargo en 2028 por haber alcanzado el límite de mandatos.

Cómo funcionarían las facultades en materia de personal: Los supervisores adquirirían la facultad de contratar y destituir a funcionarios de alto nivel del condado, función que actualmente recae en el director administrativo. Los supervisores y el asesor jurídico del condado nombrarían a los miembros de la comisión de ética. Los nuevos puestos de auditor y analista presupuestario dependerían directamente de la Junta de Supervisores.

Costo: La oficina de la supervisora Terra Lawson-Remer afirma que las reformas a la carta orgánica serían fiscalmente neutras, ya que la medida se basa en recursos existentes y en la modernización de sistemas ineficientes del condado. Su oficina sostiene que las reformas podrían prevenir el fraude y el despilfarro, generando ahorros a largo plazo.

¿Por qué está en la boleta?

En mayo, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó 3 a 2 a favor de incluir el paquete de reformas a la carta constitutiva en la boleta electoral de noviembre. El condado de San Diego votó en 2010 a favor de establecer el límite actual de dos mandatos para los supervisores; anteriormente, no existían límites de mandato.

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¿Qué dicen partidiarios y opositores?

Supporters

La presidenta de la Junta, Terra Lawson-Remer, afirma que los cambios buscan modernizar el gobierno del condado, reforzar la supervisión y hacer que los funcionarios públicos rindan más cuentas ante la ciudadanía. Sus defensores sostienen que ampliar los límites de mandato alinearía a la Junta con la legislatura estatal y permitiría contar con supervisores más eficaces, capaces de llevar a término proyectos complejos.

Opponents

Los supervisores Jim Desmond y Joel Anderson apoyaron algunas de las reformas de supervisión, pero se opusieron a ampliar los límites de mandato fuera del proceso de iniciativas ciudadanas. Argumentaron que los supervisores no deberían aprobar una reforma de la carta orgánica que los beneficie a ellos mismos.

Tags

Politics Politics, Democracy and Elections News
Kevin Trevellyan
Kevin Trevellyan covers politics, governance and civic engagement for KPBS. He moved back home to San Diego after working as an editor in Vermont. Kevin has also reported on the Montana statehouse and local government in eastern Idaho.
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