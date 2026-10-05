Medida A: Ampliación de los límites de mandato de los supervisores y otras reformas de la Carta Constitutiva del Condado

Cómo funcionaría

A quiénes afectarían los límites de mandato: La Medida A permitiría a los supervisores en funciones postularse para un tercer mandato. De los miembros actuales, los supervisores Terra Lawson-Remer y Joel Anderson ya no se verían obligados a dejar el cargo en 2028 por haber alcanzado el límite de mandatos.

Cómo funcionarían las facultades en materia de personal: Los supervisores adquirirían la facultad de contratar y destituir a funcionarios de alto nivel del condado, función que actualmente recae en el director administrativo. Los supervisores y el asesor jurídico del condado nombrarían a los miembros de la comisión de ética. Los nuevos puestos de auditor y analista presupuestario dependerían directamente de la Junta de Supervisores.

Costo: La oficina de la supervisora Terra Lawson-Remer afirma que las reformas a la carta orgánica serían fiscalmente neutras, ya que la medida se basa en recursos existentes y en la modernización de sistemas ineficientes del condado. Su oficina sostiene que las reformas podrían prevenir el fraude y el despilfarro, generando ahorros a largo plazo.

