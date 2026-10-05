Medida A: Ampliación de los límites de mandato de los supervisores y otras reformas de la Carta Constitutiva del Condado

En resumen
La Medida A permitiría a los supervisores del condado ejercer tres mandatos de cuatro años (en lugar del límite actual de dos mandatos) y les otorgaría mayor autoridad sobre el gobierno del condado. Reformaría la carta constitutiva del condado para crear los cargos de analista de presupuesto y auditor de programas, así como una comisión de ética. Asimismo, permitiría a los supervisores confirmar y destituir a ciertos funcionarios de alto nivel del condado y exigiría una mayor divulgación pública de determinados gastos del condado.
Qué significa votar ''sí''
Un voto a favor de la Medida A ampliaría los límites de mandato de los supervisores y promovería las reformas de la carta constitutiva del condado.
Qué significa votar "no"
Votar "no" a la Medida A preservaría los límites actuales de mandato de los supervisores y dejaría intacta la carta constitutiva del condado.
Cómo funcionaría
A quiénes afectarían los límites de mandato: La Medida A permitiría a los supervisores en funciones postularse para un tercer mandato. De los miembros actuales, los supervisores Terra Lawson-Remer y Joel Anderson ya no se verían obligados a dejar el cargo en 2028 por haber alcanzado el límite de mandatos.
Cómo funcionarían las facultades en materia de personal: Los supervisores adquirirían la facultad de contratar y destituir a funcionarios de alto nivel del condado, función que actualmente recae en el director administrativo. Los supervisores y el asesor jurídico del condado nombrarían a los miembros de la comisión de ética. Los nuevos puestos de auditor y analista presupuestario dependerían directamente de la Junta de Supervisores.
Costo: La oficina de la supervisora Terra Lawson-Remer afirma que las reformas a la carta orgánica serían fiscalmente neutras, ya que la medida se basa en recursos existentes y en la modernización de sistemas ineficientes del condado. Su oficina sostiene que las reformas podrían prevenir el fraude y el despilfarro, generando ahorros a largo plazo.
¿Por qué está en la boleta?
En mayo, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó 3 a 2 a favor de incluir el paquete de reformas a la carta constitutiva en la boleta electoral de noviembre. El condado de San Diego votó en 2010 a favor de establecer el límite actual de dos mandatos para los supervisores; anteriormente, no existían límites de mandato.
¿Qué dicen partidiarios y opositores?
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Supervisora Terra Lawson-Remer
- Reform California
- Supervisor Jim Desmond
- Supervisor Joel Anderson