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Propuesta 41: Exigir auditorías de los nuevos programas tributarios

Por Calmatters staff
Publicado en October 5, 2026 at 2:13 PM PDT
Puesto Al Día October 5, 2026 at 2:13 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

Esta propuesta dificultaría la aprobación de nuevos impuestos especiales al exigir que el auditor estatal revise cualquier propuesta de impuesto especial antes de que se someta a votación. El auditor evaluaría si el programa que recibiría los fondos podría reducir el gasto en al menos un 10 % anual. Cualquier nuevo impuesto especial aprobado por los votantes se contabilizaría dentro del límite de gasto de California, lo que podría desencadenar reembolsos automáticos que reducirían los fondos destinados a otros programas estatales. Si esta propuesta recibe más votos que la Propuesta 40 (un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios), la Propuesta 40 quedaría anulada, incluso si esta también se aprueba.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Los partidarios de esta propuesta sostienen que los programas sociales clave no están recibiendo suficiente financiamiento a pesar de los altos impuestos de California. Argumentan que el auditor estatal debería evaluar si los programas que se beneficiarían de los impuestos especiales están gastando el dinero de manera sensata. Los partidarios también quieren que estos impuestos especiales se contabilicen dentro del límite de gasto estatal, lo que aumentaría las posibilidades de que los californianos reciban devoluciones de impuestos.

Opositores

El principal opositor es SEIU-United Healthcare Workers West, el promotor de la Proposición 40. El sindicato sostiene que la Proposición 41 está diseñada para engañar a los votantes y que, sin saberlo, bloqueen un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios. La Propuesta 41 no tiene que ver con auditar el despilfarro en los programas públicos, dice el sindicato; por el contrario, es una forma de que los multimillonarios eviten pagar impuestos sobre su enorme patrimonio.

Financiamiento de campaña

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Politics Política y elecciones
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