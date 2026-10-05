Propuesta 41: Exigir auditorías de los nuevos programas tributarios

¿Qué hace la Propuesta 40 de California?

Esta propuesta dificultaría la aprobación de nuevos impuestos especiales al exigir que el auditor estatal revise cualquier propuesta de impuesto especial antes de que se someta a votación. El auditor evaluaría si el programa que recibiría los fondos podría reducir el gasto en al menos un 10 % anual. Cualquier nuevo impuesto especial aprobado por los votantes se contabilizaría dentro del límite de gasto de California, lo que podría desencadenar reembolsos automáticos que reducirían los fondos destinados a otros programas estatales. Si esta propuesta recibe más votos que la Propuesta 40 (un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios), la Propuesta 40 quedaría anulada, incluso si esta también se aprueba.