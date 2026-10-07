Propuesta 5: Aplazar el reemplazo de los funcionarios estatales retirados del cargo

Argumentos en contra

Los opositores, entre los que se encuentran el Partido Republicano de California y el Proyecto de Integridad Electoral —que aboga por requisitos de identificación de los votantes y restricciones al voto por correo—, argumentan que permitir que el vicegobernador asuma el cargo de gobernador en caso de que este fuera destituido disuadiría a la gente de participar en una elección de destitución. Casi todos los republicanos de la legislatura también se opusieron, argumentando que diluiría el poder de los votantes al tiempo que protegería a los titulares. El proceso de destitución actual es el mismo mediante el cual el exgobernador Arnold Schwarzenegger, republicano, fue elegido en 2006.