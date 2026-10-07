Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Propuesta 5: Aplazar el reemplazo de los funcionarios estatales retirados del cargo

Por Calmatters staff
Publicado en October 7, 2026 at 4:53 PM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 4:53 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 5 de California?

Según la ley vigente, después de decidir si se destituye a un funcionario electo, se les pregunta a los votantes quién debería sustituirlo. Esta enmienda constitucional, incluida en la boleta electoral por los legisladores estatales, retrasaría la elección de un sucesor hasta una elección separada. Al funcionario destituido se le permitiría postularse en esa elección. Si se destituye al gobernador, el vicegobernador asumiría sus funciones hasta que se elija a un nuevo gobernador.

Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

La Propuesta 5 es una enmienda constitucional que surgió de una propuesta de la oficina de la secretaria de Estado tras la fallida destitución del gobernador Gavin Newsom en 2021. La secretaria de Estado, Shirley Weber, explicó a los legisladores que su oficina consideraba que una elección de destitución debía centrarse en si el funcionario electo debía ser destituido, y no en si otros posibles candidatos serían mejores para el cargo. El demócrata Josh Newman, quien fue destituido con éxito de su escaño en el Senado estatal en 2018, redactó la medida, afirmando que reduciría las «maniobras políticas» que impulsan a candidatos que, de otra manera, no recibirían la mayoría de los votos.

Opositores

Los opositores, entre los que se encuentran el Partido Republicano de California y el Proyecto de Integridad Electoral —que aboga por requisitos de identificación de los votantes y restricciones al voto por correo—, argumentan que permitir que el vicegobernador asuma el cargo de gobernador en caso de que este fuera destituido disuadiría a la gente de participar en una elección de destitución. Casi todos los republicanos de la legislatura también se opusieron, argumentando que diluiría el poder de los votantes al tiempo que protegería a los titulares. El proceso de destitución actual es el mismo mediante el cual el exgobernador Arnold Schwarzenegger, republicano, fue elegido en 2006.

Financiamiento de campaña

Tags

Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News