Propuesta 5: Aplazar el reemplazo de los funcionarios estatales retirados del cargo

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¿Qué hace la Propuesta 5 de California?
Según la ley vigente, después de decidir si se destituye a un funcionario electo, se les pregunta a los votantes quién debería sustituirlo. Esta enmienda constitucional, incluida en la boleta electoral por los legisladores estatales, retrasaría la elección de un sucesor hasta una elección separada. Al funcionario destituido se le permitiría postularse en esa elección. Si se destituye al gobernador, el vicegobernador asumiría sus funciones hasta que se elija a un nuevo gobernador.
¿Qué dicen partidarios y opositores?
- California Common Cause
- Partido Demócrata de California
- Liga de Mujeres Votantes
- Indivisible CA: StateStrong