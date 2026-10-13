Conoce a los candidatos que se postulan para alcalde de Encinitas

¿Qué hace el alcalde de Encinitas?
El alcalde de Encinitas forma parte de un Concejo compuesto por cinco miembros. Esto difiere de la situación en la ciudad de San Diego, donde el alcalde no integra el Concejo ni vota sobre los asuntos que este trata. Según el sitio web de la ciudad de Encinitas, el alcalde preside las reuniones del Concejo y actúa como representante de la ciudad en acuerdos con otras entidades gubernamentales, pero su derecho a voto es igual al de los demás miembros del Concejo. El alcalde ejerce un mandato de dos años y, en Encinitas, el cargo no está sujeto a límites de reelección.
¿Cuánto gana el alcalde de Encinitas
El alcalde percibe 26.260 dólares anuales, más beneficios de salud y aportaciones para la jubilación, según la Oficina del Contralor del Estado de California.
Conoce a los candidatos
Bruce Ehlers (incumbent)
- Partido: Independiente (Fuente: SDUT)
- Trayectoria profesional: Jubilado, fundador de 2GIG, una empresa de seguridad para hogares inteligentes.
- Principales prioridades:
- El alcalde Ehlers declaró que sus principales prioridades son proteger a la ciudad del "desarrollo excesivo", dar prioridad a la infraestructura y reforzar la seguridad pública. Su sitio web de campaña afirma que "defenderá a Encinitas frente al desarrollo desmedido, al tiempo que cumple con los mandatos estatales sobre vivienda asequible". Asimismo, señala que dará "prioridad a las reparaciones pendientes del pavimento, los sistemas de drenaje pluvial y los problemas de inundación en el bulevar Leucadia por encima de proyectos de vanidad o embellecimiento". Además, expresó su deseo de reducir la delincuencia y el número de personas sin hogar, así como de mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.
- El alcalde Ehlers declaró que sus principales prioridades son proteger a la ciudad del "desarrollo excesivo", dar prioridad a la infraestructura y reforzar la seguridad pública. Su sitio web de campaña afirma que "defenderá a Encinitas frente al desarrollo desmedido, al tiempo que cumple con los mandatos estatales sobre vivienda asequible". Asimismo, señala que dará "prioridad a las reparaciones pendientes del pavimento, los sistemas de drenaje pluvial y los problemas de inundación en el bulevar Leucadia por encima de proyectos de vanidad o embellecimiento". Además, expresó su deseo de reducir la delincuencia y el número de personas sin hogar, así como de mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.
- A fecha del 1 de octubre, el alcalde Ehlers no figura con ningún respaldo en el sitio web de su campaña. No respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Rimga Viskanta
- Partido: Registrada como Demócrata (Fuente: SDUT)
- Trayectoria profesional: Miembro de la Junta Directiva del Distrito de Escuelas Secundarias San Dieguito Union
- Principales prioridades
- El sitio web de la campaña de Viskanta señalaba que sus principales prioridades son la seguridad vial, un crecimiento habitacional "sensato" y soluciones regionales para la falta de vivienda. Afirmó que, como alcaldesa, logrará "calles más seguras, diseñadas para proteger tanto a los niños que desean desplazarse por nuestra comunidad de forma independiente como a los vecinos que no pueden conducir".
Asimismo, indicó que "colaborará con líderes regionales y estatales para replantear y reformar las leyes de bonificación por densidad".
"No podemos depender de los grandes promotores inmobiliarios privados para resolver la crisis de vivienda asequible", declaró.
Señaló que, para abordar la problemática de las personas sin hogar, "dará prioridad a la coordinación regional, a una intervención más rápida y a vías de solución claras", al tiempo que hará cumplir la ley en los espacios públicos.
- En una entrevista con KPBS, Viskanta también mencionó que una de sus prioridades fundamentales es restaurar la civilidad en las reuniones del Concejo Municipal y en los asuntos de la ciudad. Comentó que se ha producido un "deterioro en el discurso" dentro del Ayuntamiento y que desea recuperar un "tono respetuoso y orientado a la comunidad" en la gestión de los asuntos municipales.
- El sitio web de la campaña de Viskanta señalaba que sus principales prioridades son la seguridad vial, un crecimiento habitacional "sensato" y soluciones regionales para la falta de vivienda. Afirmó que, como alcaldesa, logrará "calles más seguras, diseñadas para proteger tanto a los niños que desean desplazarse por nuestra comunidad de forma independiente como a los vecinos que no pueden conducir".
- Representante Mike Levin (D), CA-49
- Tasha Boerner (D), Distrito 77 de la Asamblea de California
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
Las problemáticas
- El alcalde Ehlers se ha opuesto sistemáticamente a los proyectos de vivienda de mayor densidad y a los mandatos estatales en materia de vivienda. En 2013 impulsó la Propuesta A, que garantiza a los residentes de Encinitas el derecho a votar sobre la densidad de zonificación y los aumentos de altura de las edificaciones; asimismo, presidió la comisión de planificación de la ciudad hasta que el Concejo Municipal lo destituyó por apoyar una demanda judicial contra el municipio a raíz de sus planes de vivienda. Su sitio web de campaña señala que su prioridad absoluta es "defenderse del desarrollo urbanístico excesivo" y "restaurar el control local sobre la zonificación".
- Por su parte, la aspirante Rimga Viskanta declaró que "discrepa de la política estatal en materia de vivienda" y no cree que dichas políticas estén "logrando una mayor asequibilidad para nuestras comunidades del condado de San Diego, y mucho menos para Encinitas". No obstante, también afirmó que su enfoque respecto a la vivienda sería distinto al del actual alcalde (Ehlers).
"Si su único lema es luchar contra el Estado —y eso implica presentar demandas contra promotores privados que nunca prosperan o esperar una iniciativa electoral que tal vez algún día llegue a las urnas—, ¿qué estamos haciendo mientras tanto?", señaló Viskanta. Expresó su deseo de trabajar para preservar el «parque de viviendas asequibles existente» —incluidos los 11 parques de casas móviles de la ciudad— mediante la limitación de los aumentos de alquiler; asimismo, manifestó su intención de colaborar más estrechamente con organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la vivienda asequible para intentar construir proyectos destinados en su totalidad a este segmento, aun siendo consciente de las dificultades de financiación que conlleva dicha construcción. Según afirmó, esto demostraría al Estado que Encinitas se esfuerza por abordar la construcción de viviendas asequibles, y no solo de aquellas a precios de mercado. No obstante, discrepa del bajo umbral de asequibilidad establecido por la Ley Estatal de Bonificación por Densidad y considera que la ordenanza local de zonificación inclusiva —que exige que el 20 % de las unidades sean asequibles— constituye una mejor referencia base, ya que no obliga a permitir edificios más densos o de mayor altura.
- El alcalde Ehlers afirma en su sitio web de campaña que desea "mejorar la seguridad vial para conductores, peatones y ciclistas" mediante la aplicación de los límites de velocidad y el respeto a los semáforos y señales de alto. También expresa su intención de mantener la fluidez del tráfico en las vías principales y evitar que este penetre en los vecindarios. Sin embargo, el alcalde Ehlers también ha encabezado la iniciativa para eliminar un carril bici protegido frente a la escuela secundaria San Dieguito Academy, argumentando problemas con los tiempos de respuesta de los vehículos de emergencia, dificultades de estacionamiento y lo que él califica como defectos de diseño peligrosos. Ehlers ha reiterado en varias ocasiones que los carriles bici protegidos o físicamente separados no son necesariamente más seguros que los carriles simplemente pintados, y sostiene que los automóviles y los ciclistas deberían poder compartir el espacio en los puntos donde las trayectorias de los carriles bici se cruzan con los giros de los vehículos. Asimismo, indica en su sitio web de campaña que dará prioridad a las reparaciones del pavimento y otras infraestructuras frente a los "proyectos de vanidad y embellecimiento".
- Por su parte, la candidata Rimga Viskanta afirma que logrará "calles más seguras, diseñadas para proteger tanto a los niños que desean desplazarse por nuestra comunidad de forma independiente como a los vecinos que no pueden conducir". Sostiene que la ciudad no debe convertirse en una "vía de paso" para que los conductores accedan a la autopista, y que la planificación urbana debe contemplar las "opciones de movilidad del futuro", tales como las bicicletas eléctricas y los vehículos autónomos. También señala que, tras analizar los datos sobre muertes y lesiones en accidentes de tráfico, se identificó que la gran mayoría de las colisiones graves ocurrían en una pequeña parte de las vías de la ciudad, pero que se ha hecho poco para solucionar esta situación. Viskanta mencionó que una de las vías identificadas fue el lugar donde recientemente falleció una niña en un accidente de tráfico. Asegura que escuchará a los expertos y centrará las mejoras en dichos corredores, además de apoyar el programa piloto de cámaras en semáforos que se ha debatido en el Concejo Municipal. Asimismo, manifestó su respaldo a los cambios en la configuración del carril bici de Santa Fe Drive —propuestas que contaban con el apoyo del personal municipal—, lamentando que el Concejo decidiera finalmente eliminar el carril protegido en contra de dichas recomendaciones. Pero también expresó su rechazo a la forma en que la senadora estatal Catherine Blakespear abordó el asunto, al incluir una disposición en un proyecto de ley estatal para impedir que la ciudad realizara modificaciones (medida que fue promulgada por el gobernador Newsom).
Financiamiento de campaña
- Al 25 de septiembre, el alcalde Ehlers había recaudado $37,306,78 dólares (hasta la fecha) en contribuciones de campaña provenientes de donaciones individuales que no superaban los $500 dólares. Los límites locales de contribución en Encinitas son de $250 dólares para las campañas al concejo municipal y de $500 dólares para las campañas a la alcaldía.
- También se otorgó a sí mismo un préstamo de $5,000 dólares. Al 24 de septiembre, Viskanta había recaudado $72,225,99 dólares en contribuciones de campaña, también provenientes de donaciones individuales que no superaban los $500 dólares en total. Los límites locales de contribución en Encinitas son de $250 dólares para las campañas al concejo municipal y de $500 dólares para las campañas a la alcaldía.