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Se reportan múltiples violaciones en Cal State San Marcos durante las primeras tres semanas del semestre

Por John Carroll / General Assignment Reporter & Anchor
Publicado en September 22, 2026 at 5:17 PM PDT
The Cal State San Marcos campus is shown, Feb. 8, 2018.
Alison St John
The Cal State San Marcos campus is shown, Feb. 8, 2018.

Se está llevando a cabo una investigación sobre cuatro casos de violación en la Universidad Estatal de California, San Marcos (CSUSM).

Un portavoz de la universidad informó que las víctimas conocían a sus agresores y que todas las agresiones ocurrieron en las residencias estudiantiles.

A menudo se denomina "zona roja" a las primeras seis semanas del semestre, ya que es cuando aumenta el riesgo de violencia sexual en el campus. En un comunicado, la universidad señaló que inicia las labores de prevención y educación sobre el consentimiento antes de que los estudiantes lleguen al campus y mantiene estos esfuerzos durante todo el año.

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La rectora de la CSUSM, Ellen Neufeldt, afirmó que la universidad está intensificando las medidas para abordar estas agresiones.

"Más educación y, no solo eso: mayor seguridad. Nuestro cuerpo policial, el personal de residencias, el equipo encargado de Title IX y muchos otros están listos y dispuestos a ayudar, y ya están actuando", declaró Neufeldt en un video dirigido a la comunidad universitaria.

Neufeldt indicó que hay recursos disponibles para cualquier persona que haya sufrido agresión o acoso sexual.

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John Carroll
John Carroll is a general assignment reporter and anchor at KPBS. He loves coming up with story ideas that are not being covered elsewhere, but he’s also ready to cover the breaking news of the day.
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