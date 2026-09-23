Se reportan múltiples violaciones en Cal State San Marcos durante las primeras tres semanas del semestre

Se está llevando a cabo una investigación sobre cuatro casos de violación en la Universidad Estatal de California, San Marcos (CSUSM).

Un portavoz de la universidad informó que las víctimas conocían a sus agresores y que todas las agresiones ocurrieron en las residencias estudiantiles.

A menudo se denomina "zona roja" a las primeras seis semanas del semestre, ya que es cuando aumenta el riesgo de violencia sexual en el campus. En un comunicado, la universidad señaló que inicia las labores de prevención y educación sobre el consentimiento antes de que los estudiantes lleguen al campus y mantiene estos esfuerzos durante todo el año.

La rectora de la CSUSM, Ellen Neufeldt, afirmó que la universidad está intensificando las medidas para abordar estas agresiones.

"Más educación y, no solo eso: mayor seguridad. Nuestro cuerpo policial, el personal de residencias, el equipo encargado de Title IX y muchos otros están listos y dispuestos a ayudar, y ya están actuando", declaró Neufeldt en un video dirigido a la comunidad universitaria.

Neufeldt indicó que hay recursos disponibles para cualquier persona que haya sufrido agresión o acoso sexual.