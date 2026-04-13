Swalwell suspende su campaña para gobernador de California tras ser acusado de agresión sexual

El representante demócrata Eric Swalwell suspendió el domingo su campaña para gobernador de California tras las acusaciones de agresión sexual que continúa negando.

"Lucharé contra las graves acusaciones falsas que se han hecho —pero esa es mi lucha, no la de una campaña", dijo Swalwell en una publicación en redes sociales.

Los demócratas lo abandonaron rápidamente después que el viernes el diario San Francisco Chronicle, y posteriormente CNN, publicaran acusaciones de que agredió sexualmente a una mujer en dos ocasiones, incluso cuando ella trabajaba para él. Los reportes surgieron al tiempo que Swalwell comenzaba a perfilarse como uno de los principales aspirantes en la contienda abarrotada.

Su salida de la contienda ocurre a menos de un mes de que se envíen las boletas antes de las primarias del 2 de junio y cuando los demócratas han estado inmersos en una desordenada campaña de primarias. Los rivales demócratas de Swalwell estuvieron entre quienes lo instaron rápidamente a abandonar la contienda, pero su apoyo también se desplomó entre aliados en el Congreso y sindicatos que lo habían respaldado.

Algunos demócratas también instaron a Swalwell a renunciar a su escaño en el Congreso, pero el domingo él no mencionó nada al respecto.

El periodo de 48 horas marcó un giro rápido para un candidato que parecía estar ganando impulso en el campo abarrotado para reemplazar al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien no puede buscar un tercer mandato.

Aunque Swalwell ha negado las acusaciones, aparentemente ha hecho referencia a una infidelidad en múltiples declaraciones.

"A mi familia, personal, amigos y simpatizantes, lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en mi pasado", escribió. Eso siguió a una publicación en video el viernes en la que se disculpó con su esposa.

Salida de Swalwell sacude contienda

Las acusaciones reordenaron una contienda por la gobernatura muy abierta que tenía a los demócratas preocupados de que el gran número de candidatos del partido pudiera llevar a que quedaran fuera de la elección general en noviembre. Eso se debe a que California tiene un sistema de primarias de los dos primeros en que avanzan los dos candidatos sin importar el partido.

Swalwell se había convertido en un blanco claro para sus rivales demócratas a medida que comenzaba a asegurar apoyo institucional. Algunos habían aprovechado rumores de conducta sexual indebida que circularon en redes sociales durante semanas antes del reporte del Chronicle.

Su salida de la contienda dejará a sus rivales apresurándose para ganarse a sus simpatizantes y donantes. Otros demócratas destacados en la contienda incluyen al multimillonario activista climático Tom Steyer y a la exrepresentante federal Katie Porter. Los principales contendientes republicanos son el exconductor de Fox News Steve Hilton, quien cuenta con el respaldo de Trump, y el jefe policial condado Riverside, Chad Bianco.

El San Francisco Chronicle reportó el viernes acusaciones de que Swalwell agredió sexualmente a una mujer en 2019, cuando ella trabajaba para él, y nuevamente en 2024. La mujer dijo que no acudió a la policía en el momento de las agresiones porque temía que no le creyeran. En ambos casos, la mujer dijo que estaba demasiado intoxicada como para consentir tener relaciones sexuales. CNN publicó sobre acusaciones que parecían provenir de la misma mujer, y habló con varias otras mujeres que acusaron a Swalwell de otra conducta sexual indebida.

El periódico no identificó a la mujer, y The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente su relato e identidad. Su abogado declinó hacer comentarios.

El presunto incidente de 2024 ocurrió en Nueva York, y la fiscalía de distrito de Manhattan informó que estaba investigando. Esa fiscalía instó a cualquier persona con conocimiento del caso a comunicarse con su división de víctimas especiales.

Colegas en la cámara baja pidieron a Swalwell su renuncia

Durante el fin de semana, con la campaña de Swalwell para gobernador ya tambaleándose, los representantes de California Jared Huffman, Ro Khanna y Sam Liccardo dijeron que Swalwell debería renunciar, al igual que las congresistas Teresa Leger Fernández, de Nuevo México, y Pramila Jayapal, del estado de Washington.

"Esto no es un tema partidista", dijo Jayapal el domingo. "Esto atraviesa las líneas de partido. Y es una depravación la forma en que se ha tratado a las mujeres".

Algunos representantes habían dicho que respaldarían el inusual paso de expulsarlo si se niega a hacerse a un lado.

Todo ello aumentó la creciente presión política sobre Swalwell, que comenzó con aliados como el senador Adam Schiff y el representante Jimmy Gomez retirando su respaldo. Gomez, quien ayudó a dirigir la campaña de Swalwell, dijo que ponía fin de inmediato a su papel.

Con la Cámara de Representantes retomando sesiones el martes, la cuestión de si expulsar a Swalwell podría llegar rápidamente a un punto decisivo. La representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, dijo el sábado que pensaba presentar una moción para iniciar el proceso.

Las votaciones de expulsión en la cámara baja son poco frecuentes y requieren una mayoría de dos tercios, pero existe un precedente reciente para dar ese paso. El republicano George Santos, de Nueva York, en 2023 se convirtió en apenas el sexto miembro en la historia de la Cámara de Representantes en ser expulsado por sus colegas debido a su conducta.

Huffman, Jayapal y Leger Fernández dijeron que votarán para expulsar a Swalwell de la cámara baja, aunque dijeron que también apoyan expulsar al representante Tony Gonzales, republicano por Texas, quien admitió una relación extramarital con una exintegrante de su equipo que posteriormente murió por suicidio.

Swalwell, originario de Iowa, fue elegido en 2012 y representa un distrito de la cámara baja al este de San Francisco. Lanzó una candidatura presidencial en abril de 2019, pero la cerró unos meses después tras no lograr conectar con los votantes. Quizás sea más conocido a nivel nacional por haber sido uno de los fiscales de la Cámara de Representantes en el segundo juicio político al presidente Donald Trump durante su primer mandato a inicios de 2021.

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Finley reportó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California, y Michael R . Blood en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

