‘Un dolor desgarrador’: Familiares de las víctimas indignados por la decisión de Newsom de conmutar penas de muerte en California

Han vivido los peores horrores que una familia puede soportar, y se les prometió que sus seres queridos asesinados recibirían justicia mediante la ejecución.

Sufrieron años, si no décadas, de apelaciones y audiencias en las que se vieron obligados a escuchar una y otra vez los relatos gráficos de las muertes violentas de sus seres queridos.

Observaron cómo los tribunales —y luego el gobernador Gavin Newsom— suspendían las ejecuciones. La última se llevó a cabo en 2006, antes de que fuera elegido, a pesar de que los votantes de California habían reafirmado repetidamente su apoyo a la pena de muerte durante los últimos 50 años.

Y el jueves se enteraron de que Newsom, en uno de sus últimos actos como gobernador, había conmutado las penas de muerte por cadena perpetua para cada uno de los 548 asesinos condenados a muerte.

“No se trata solo de números en un documento legal”, dijo Sandy Friend, cuyo hijo de ocho años fue violado, torturado y asesinado por un hombre condenado a muerte. “Cada caso deja una familia atrás. Cada caso tiene la historia de un final horrible y violento para un ser querido. Borrar todo eso con un simple trazo de pluma, sin considerar los detalles ni mirar a los ojos de las familias, era completamente impensable”.

En una carta abierta sobre las conmutaciones de penas, Newsom afirmó que la decisión fue una de las más difíciles de su carrera, “no porque dude de su necesidad para nuestro estado, sino porque sé que su anuncio puede traer a la memoria recuerdos dolorosos para las familias de las víctimas”.

El Tribunal Supremo de California tendrá que aprobar las conmutaciones de penas para unos 400 presos que fueron condenados por múltiples delitos graves.

Tras el anuncio de Newsom, CalMatters habló con Friend y otras dos personas cuyos seres queridos fueron víctimas de asesinos californianos condenados a muerte.

Sus reacciones oscilaron entre la aceptación y la furia.

La madre de un niño pequeño siente un dolor desgarrador

El 16 de mayo de 1996, Michael Lyons, de ocho años, caminaba de regreso a casa desde su escuela primaria en Yuba City cuando Robert Boyd Rhoades lo agarró y lo llevó en coche a un lugar apartado a lo largo del río Feather.

Rhoades violó y torturó al niño durante las siguientes 10 horas.

Cuando los detectives encontraron su cuerpo, estaba desnudo de cintura para abajo y llevaba puesta la camiseta de Batman cubriéndole la cabeza. Según Friend, la madre del niño, había recibido entre 70 y 80 puñaladas.

Cuando Friend fue a ver el cuerpo, los investigadores solo le permitieron ver su rostro y una mano.

“Pude ver esas marcas de raspaduras, esas heridas de cuchillo, en su carita”, escribió en un ensayo publicado en el sitio web de la Fundación Legal de Justicia Penal. “Esa imagen será para siempre la última imagen de su hermoso rostro que veré jamás”.

Michael Lyons is shown in this undated photo. / Courtesy of Sandy Friend

En mensajes de texto enviados el viernes a CalMatters, Friend calificó la decisión de Newsom como una traición a todo lo que ella y las familias de otras víctimas han pasado.

“Siento un dolor profundo que me desgarra el alma y una rabia inmensa por dentro”, dijo. “Luchamos por la justicia, y ahora un hombre ha anulado las verdaderas sentencias de estos monstruos en un instante, igual que los monstruos que arrebataron las voces de nuestros seres queridos y los silenciaron”.

Una amiga comentó que le preocupa que Rhoades pueda quedar en libertad algún día, a pesar de la insistencia de Newsom en que estos asesinos nunca lo harán.

Su experiencia reciente la lleva a creer que esas preocupaciones son válidas.

Fue apenas en diciembre pasado cuando Rhoades, ahora de 73 años, vio rechazado su último intento de reducir su condena.

Rhoades intentó utilizar una ley que Newsom firmó en 2021 que permite a los reclusos solicitar la reducción de ciertas sentencias, una de las varias leyes que la Legislatura y los votantes de California han aprobado a lo largo de los años para aumentar las oportunidades de libertad condicional y liberación anticipada.

La familia de Michael salió victoriosa, pero fue una experiencia dolorosa. Una vez más, Friend y los seres queridos de Michael tuvieron que volver a los tribunales para revivir los peores días de sus vidas.

“Era un niño pequeño. Era mi hijo”, dijo Friend. “Tenía voz, y esa voz merecía ser escuchada, al igual que las voces de los cientos de otras víctimas y sus seres queridos”.

Una hermana afligida no le guarda rencor al gobernador

La hermana de LaVerne Brison, Cynthia Annette Johnson, fue una de las 14 víctimas del violador y asesino en serie Chester Dewayne Turner, que aterrorizó el sur de Los Ángeles en las décadas de 1980 y 1990.

Turner se aprovechaba de mujeres vulnerables en el Corredor de Figueroa, una zona tristemente célebre por la prostitución, el consumo de drogas y los delitos violentos durante las epidemias de crack.

Los detectives encontraron el cuerpo de Johnson, de 30 años, en febrero de 1997 en Green Meadows, una localidad cercana.

Brison, una enfermera jubilada de 75 años que ahora vive en Georgia, dijo que no guarda rencor a Newsom por su decisión. Jamás imaginó que Turner sería ejecutado en vida.

“No culpo a Newsom”, dijo. “Al fin y al cabo, él lo heredó. Si él no hubiera hecho nada, ¿qué iba a hacer el siguiente gobernador?”.

Tiene sentimientos encontrados respecto a la pena de muerte.

Ella sabe lo imperfecto que puede ser el sistema judicial. Según el Los Angeles Times , otro hombre fue acusado inicialmente del asesinato de Johnson antes de ser exonerado. Finalmente, Turner fue vinculado al asesinato de Johnson mediante pruebas de ADN.

“Yo era enfermera. Salvé vidas. No creo en matar”, dijo Brison. “Pero hay gente que se lo merece. Y él es uno de ellos”.

Cuando terminaba con sus víctimas, Turner arrojaba sus cuerpos como si fueran basura. Una de las víctimas de Turner fue encontrada en un baño portátil.

Brison dijo que conoce a otras personas en su misma situación que han pasado sus vidas llenas de dolor, rabia y frustración mientras esperaban durante años la ejecución del asesino de su ser querido.

Ella no es una de ellas.

Brison dijo que prefiere imaginarse a Turner, que ahora tiene 60 años y está recluido en la prisión estatal de California, en el condado de Los Ángeles, pudriéndose en una celda, cuando piensa en él.

“Prefiero no perder el tiempo con él”, dijo. “No dejo que invada mis pensamientos. No vale la pena. De verdad que no vale la pena”.

“Habría sido un padre espectacular”

Phyllis Loya, una exabogada de 78 años, está furiosa con Newsom por faltarle el respeto a la memoria de su hijo y por añadir más trauma a todo lo que ella y las familias de otras víctimas han sufrido.

“Fue una decisión política deliberada, y le importa un bledo lo que les pase a las víctimas”, dijo. “No quiere nuestra opinión. No quiere escuchar nuestras historias. No quiere tenernos en cuenta”.

Su hijo, Larry Lasater, de 36 años, agente del Departamento de Policía de Pittsburg, recibió la llamada el 23 de abril de 2005 para que estuviera atento a dos sospechosos armados que acababan de robar una sucursal bancaria dentro de un supermercado.

Los agentes avistaron el coche robado en el que huían e intentaron detenerlo. El vehículo se estrelló. Los dos sospechosos salieron del coche y huyeron corriendo por un sendero.

Lasater y otros agentes persiguieron a los sospechosos. Uno de ellos se escondía entre la maleza, armado con una pistola Glock de 9 mm.

El sospechoso, Alexander Rashad Hamilton, de 18 años, disparó cuatro veces, dos de los disparos alcanzaron a Lasater. Hamilton continuó disparando contra otros agentes hasta que se le acabó el cargador del arma antes de entregarse.

En la audiencia de sentencia, Hamilton dijo que no le importaba ser condenado a muerte. No mostró interés en escuchar a la familia de Lasater y le dijo al juez: “Déjeme seguir mi camino”, según informó el San Francisco Chronicle.

Hamilton tiene ahora 39 años y se encuentra recluido en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

Lasater dejó una esposa que dio a luz a su hijo dos meses y medio después de su muerte.

Loya dijo que su hijo dedicó su vida al servicio de los demás y de su país.

Su voz temblaba mientras describía cómo su hijo, reservista de la Infantería de Marina estadounidense, se había ofrecido voluntario para liderar a los Marines en su antigua unidad de tanques en Irak poco antes de su muerte.

“Era un hijo maravilloso, un hermano estupendo, un nieto estupendo, y habría sido un padre espectacular”, dijo ella.

Este artítculo fue originalmente publicado por CalMatters y republicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

