'Aún necesitan atención': Por qué los trabajadores migrantes de California evitan las clínicas médicas

En un caluroso día de verano, decenas de jornaleros hicieron una pausa en su trabajo de recolección de chiles en un campo remoto a 42 kilómetros de Fresno y acudieron a una clínica médica temporal. Era una oportunidad para recoger medicamentos y hacerse evaluaciones básicas de salud, como la presión arterial y el control de glucosa.

Durante casi una década, la Universidad de California en San Francisco (UCSF) ha estado desplegando clínicas móviles en el condado rural de Fresno para apoyar a una población de inmigrantes que de otro modo evitarían la atención médica.

El programa cobró impulso durante la pandemia de COVID-19 y durante la década que California extendió la atención médica a los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización. Pero este año, los médicos están empezando a notar que los trabajadores no acuden a recibir atención como antes.

Los médicos creen que la disminución en la participación está relacionada con la agresiva aplicación de las leyes migratorias de la administración Trump. El Dr. Kenny Banh, director de la clínica móvil de salud de la UCSF, afirmó que las visitas de pacientes a sus unidades móviles rurales de salud comenzaron a disminuir a principios de año, cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato y prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal.

“Hay mucha desconfianza. Vengo de la universidad y llevo una bata blanca; la gente está preocupada. Hacemos todo lo posible por explicarles cómo protegemos sus datos,” dijo Banh.

Larry Valenzuela / CalMatters El Dr. Kenny Banh, director de la unidad móvil de salud de UCSF-Fresno, en una feria de salud en Harris Ranch, Coalinga, el 18 de octubre de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local.

Según la UCSF, las visitas a sus clínicas móviles se redujeron en aproximadamente un 36% a medida que aumentaba las redadas migratorias en California. En 2024, las clínicas móviles atenderían un promedio de 34 pacientes por visita, pero en los últimos meses, la cantidad de pacientes se había reducido a aproximadamente 22. Las personas también están menos dispuestas a inscribirse en Medi-Cal , el programa estatal de seguro médico para hogares de bajos ingresos, por temor a compartir sus datos con el gobierno si no están autorizadas a permanecer en el país, explicó Banh.

Podría empeorar la situación.

California recortó la ley que permite a todos los residentes elegibles, independientemente de su estatus migratorio, recibir seguro médico a través de Medi-Cal al limitar temporalmente la inscripción el próximo año. Además, los condados se preparan para recortes a Medicaid bajo la ley presupuestaria que Trump firmó a principios de este año, la cual, según afirman, les dificultará mantener programas que atienden a poblaciones específicas, como el que brinda atención médica a los trabajadores agrícolas.

“Va a ser más restrictivo en cuanto a requisitos laborales, reinscripciones más regulares y requisitos más estrictos para que los estados cumplan con los mandatos federales”, dijo Maria-Elena De Trinidad Young, profesora adjunta de salud pública en UC Merced. “Esto es una medida de presión. La política está diseñada para restringir el acceso a Medicaid, o como saben, en California lo llamamos Medi-Cal”.

Larry Valenzuela / CalMatters Darlene Tran, estudiante de medicina de la UCSF-Fresno, controla la presión arterial de un trabajador agrícola en un almacén de maquinaria durante una visita del programa Rural Mobile Health a una granja en las afueras de Helm el 16 de junio de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

Llevando atención sanitaria a comunidades remotas

La clínica móvil que dirige Banh forma parte de una iniciativa más amplia del Departamento de Salud Pública de Fresno para reducir las enfermedades crónicas y transmisibles en las poblaciones que tienen dificultades al acceso médico. Recientemente, obtuvo financiación gracias a una ley de ayuda por la COVID-19 que el condado de Fresno destinó a las clínicas, dirigidas por la UCSF y el Centro Médico Saint Agnes.

El dinero para el COVID-19 se está agotando, pero el programa tiene otro año de financiación asegurado.

Larry Valenzuela / CalMatters Los trabajadores agrícolas cosechan chiles banana en una granja cerca de la ciudad de Helm el 1 de julio de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

Las clínicas de ambas organizaciones están presentes en eventos comunitarios, campañas de distribución de alimentos en comunidades rurales, escuelas y, a veces, en granjas. La clínica móvil de Santa Inés cuenta con dos salas de examen para la atención de los pacientes.

Larry Valenzuela / CalMatters Un paciente ingresa a la clínica móvil de la Unidad de Salud Móvil de Santa Agnes, estacionada en el estacionamiento del Parque Rojas Pierce en Mendota el 21 de mayo de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

Según Ivonne Der Torosian, vicepresidenta de salud y bienestar comunitario del Centro Médico Saint Agnes, el programa está diseñado para brindarles a los estudiantes de medicina la oportunidad de servir a la comunidad y ampliar acceso a la atención médica.

“Tenemos un contrato explícito para ir al condado rural de Fresno y atender a los trabajadores agrícolas, asociarnos con los empleadores de esos trabajadores agrícolas y también brindar servicios a sus familias”.

Larry Valenzuela / CalMatters Un miembro del personal de UCSF-Fresno revisa el nivel de azúcar en sangre de un trabajador agrícola durante un chequeo en un almacén de maquinaria durante una visita del programa Rural Mobile Health en una granja en las afueras de Helm el 16 de junio de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

Los trabajadores de salud comunitarios también brindan educación sanitaria y hacen recomendaciones a proveedores de atención primaria cercanos para personas que no pueden recibir tratamientos en los centros médicos.

“Realizamos evaluaciones básicas, incluyendo atención primaria y preventiva, para muchas de las familias a las que atendemos. Buscamos conectarlas con proveedores de atención primaria”, dijo Der Torosiran. “Les proporcionamos vacunas, les monitorizamos la glucosa y revisamos sus niveles de hipertensión y presión arterial. Son servicios básicos que recibirían en un centro de atención primaria”.

Larry Valenzuela / CalMatters El Dr. Ebraheem Quadri examina a un paciente en el estacionamiento frente a la clínica de la Unidad de Salud Móvil Saint Agnes, ubicada en el Parque Rojas Pierce en Mendota, el 28 de agosto de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local.

No hay hospital cercano

La Dra. Navdeep Lehga, médica residente, comenzó recientemente un turno en la unidad médica de Saint Agnes en el Parque Rojas Pierce de Mendota, una comunidad agrícola a menos de una hora al oeste de Fresno. Una fila de personas la esperaba en la acera para recoger alimentos del centro de distribución y para verla a ella y a su equipo para un chequeo.

Larry Valenzuela / Calmatters Un residente se sienta en una silla frente a la clínica móvil de la Unidad de Salud Móvil de Santa Agnes, estacionada en el estacionamiento del Parque Rojas Pierce en Mendota el 28 de agosto de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

A medida que avanzaba la mañana, Navdeep atendía a un paciente tras otro en la sala de exámenes de la clínica móvil o salía a ver a los pacientes en el estacionamiento, controlando la presión arterial con un medidor en los brazos de sus pacientes y los niveles de glucosa con pinchazos en los dedos.

Larry Valenzuela / CalMatters El Dr. Navdeep Lehga instala equipos en la sala de exámenes de la clínica móvil de la Unidad de Salud Móvil de Santa Agnes, ubicada en el estacionamiento del Parque Rojas Pierce en Mendota, el 28 de agosto de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local.

Dijo que la mayoría de los pacientes que atiende son trabajadores agrícolas e inmigrantes. Gran parte de la población rural no tiene acceso a la atención médica; el hospital más cercano está a 56 kilómetros. Algunos de sus pacientes acuden a la unidad médica para recibir atención primaria porque no saben adónde ir.

“Por eso vienen aquí. Les contamos lo esencial de lo que está pasando. Pero tenemos suministros limitados y lo que podemos verificar,” dijo.

Lehga afirma que la cantidad de personas que acuden a la camioneta ha disminuido desde que se intensificaron las medidas de control migratorio. Ha escuchado a pacientes hablar con el personal durante la sesión de admisión sobre sus temores de acudir a la camioneta y buscar atención médica después de un verano de intensas redadas migratorias.

“Nos dimos cuenta de que antes venían muchos más pacientes, pero se asustaron y no querían venir porque no sabían quién vendría”, dijo Lehga. “Antes se sentían cómodos porque sabían que era seguro. Ahora creo que los pacientes, en general, tienen más miedo de venir simplemente porque no saben quién puede venir”.

La Dra. Arianna Crediford, médica residente principal de Fresno St. Agnes Rural Mobile Health, dijo que las visitas a la camioneta han disminuido entre un 15 y un 20% este año.

“Podemos especular que se debe a los problemas con la inmigración en este momento, que parecen tener una gran influencia en los trabajadores agrícolas y el envasado de alimentos”, dijo.

Crediford dijo que ha escuchado a algunos pacientes mencionar la preocupación de buscar atención médica y lo que eso podría implicar para ellos, pero han dejado en claro que no recopilan información de inmigración y que no necesitan hablar con ellos sobre ese tema en absoluto.

Larry Valenzuela / CalMatters Un miembro del personal de UCSF-Fresno revisa el nivel de azúcar en sangre de un trabajador agrícola durante un chequeo en un almacén de maquinaria durante una visita del programa Rural Mobile Health en una granja en las afueras de Helm el 16 de junio de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

“La idea de que las personas tengan que tener miedo de recibir atención médica es desgarradora. Realmente pondría en riesgo sus condiciones de salud, condiciones que requieren seguimiento semanal, a veces mensual. Somos la última línea de defensa a la que pueden acudir, además de las salas de emergencia, cuando llegan con un evento que pone en peligro su vida. El día que esta población no pueda buscar atención médica de forma cómoda y segura, su salud estará en peligro por ello”, dijo Crediford.

La población, que a menudo no cuenta con seguro médico, padece de altas tasas de hipertensión, diabetes o hiperglucemia y colesterol alto, a menudo sin tratamiento, afirmó Banh. Con frecuencia, el equipo de salud rural es el único profesional de la salud que atiende a los pacientes.

Larry Valenzuela / CalMatters Un trabajador agrícola cosecha chiles banana en una granja cerca de la ciudad de Helm el 1 de julio de 2025. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

Banh afirmó que, al haber menos pacientes que acuden a atención preventiva, las personas se enfermarán más y terminarán recibiendo atención médica de urgencias. Esto cuesta más dinero y amenaza con colapsar el sistema de salud.

“La gente no desaparece porque se cambie la política. Siguen necesitando atención. Lo que se está haciendo es retrasar la atención hasta que los resultados sean peores, y no hay mucho que se pueda hacer salvo hospitalizar al paciente”, dijo.

