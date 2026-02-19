Sondeo: El optimismo de los estadounidenses sobre su futuro cae a mínimos

La esperanza de los estadounidenses para su futuro ha caído a un nuevo mínimo, según una nueva encuesta.

En 2025, solo alrededor del 59% de los estadounidenses dieron calificaciones altas cuando se les pidió evaluar cuán buena sería su vida en unos cinco años, la medida anual más baja desde que Gallup comenzó a hacer esta pregunta hace casi 20 años.

Es una advertencia sobre la profundidad del pesimismo que ha caído sobre el país en los últimos años. En los datos, las líneas "actual" y "futura" de Gallup han tendido a moverse juntas a lo largo del tiempo: cuando los estadounidenses se sienten bien con el presente, tienden a sentirse optimistas sobre el futuro. Pero las medidas más recientes muestran que, aunque la satisfacción con la vida actual ha disminuido en la última década, el optimismo futuro ha caído aún más.

El hallazgo proviene de una pregunta de larga data de Gallup que pide a los estadounidenses calificar su vida actual y futura en una escala del 0 al 10. Aquellos que responden 8 o más en la pregunta sobre el futuro se categorizan como optimistas.

"Si bien la vida actual se está erosionando, es ese optimismo para el futuro el que se ha erosionado casi el doble en el transcurso de los últimos diez años más o menos", dijo Dan Witters, director de investigación del Índice Nacional de Salud y Bienestar de Gallup.

Gallup evalúa a las personas que califican su vida actual con un 7 o más y su futuro con 8 o más como "prosperando". Menos de la mitad de los estadounidenses, alrededor del 48%, están ahora en esa categoría.

Los demócratas y los estadounidenses hispanos, en particular, estaban de peor humor el año pasado. Pero incluso con el presidente Donald Trump de regreso en la Casa Blanca y su partido controlando ambas cámaras del Congreso, los republicanos no se sienten tan bien con respecto al futuro como lo estaban en el último año del primer mandato de Trump.

El optimismo de los demócratas cayó significativamente

Las actitudes de los estadounidenses hacia el futuro tienden a cambiar cuando un nuevo partido político entra en la Casa Blanca: generalmente, el partido en el poder se vuelve más optimista, mientras que el partido sin control se siente más desanimado. Por ejemplo, los demócratas se volvieron más positivos sobre el futuro después de que Joe Biden ganó la presidencia, mientras que la perspectiva de los republicanos se agrió.

Witters señala que estos cambios suelen ocurrir "en aproximadamente la misma cantidad, el mismo nivel de magnitud, por lo que se cancelan entre sí".

Eso no sucedió en 2025.

Hacia el final del mandato de Biden y el comienzo del segundo mandato de Trump, el optimismo de los demócratas cayó del 65% al 57%. Los republicanos se volvieron más esperanzados, pero no lo suficiente como para compensar la caída de los demócratas.

"El cambio de régimen en la Casa Blanca casi con certeza fue un gran factor impulsor de lo que ha sucedido", explicó Witters. "Y mucho de eso fue simplemente porque las personas que se identificaban como demócratas realmente lo sintieron".

Pero los republicanos todavía están bastante más pesimistas sobre el futuro de lo que estaban en el último año del primer mandato de Trump. Una encuesta de AP-NORC de enero encontró que, aunque la gran mayoría de los republicanos todavía apoyan al presidente, su trabajo en la economía no ha cumplido con las expectativas de muchas personas.

Los adultos hispanos se volvieron más pesimistas

El optimismo de los adultos hispanos para el futuro cercano también disminuyó durante el primer año de Trump en el cargo, cayendo del 69% al 63%.

Esa disminución fue más pronunciada que entre los estadounidenses blancos y negros, algo que Witters dijo podría estar relacionado con preocupaciones generales sobre los costos, preocupaciones de salud o alarma por las recientes políticas de inmigración de Trump.

El año pasado, una encuesta del Proyecto de Comunidades Estadounidenses encontró que las personas que viven en áreas con alta población hispana se sentían menos esperanzadas sobre su futuro que en 2024. La favorabilidad de Trump entre los hispanos cayó a lo largo de 2025, según una encuesta de AP-NORC, que también encontró que los adultos hispanos reportaron niveles más altos de estrés económico que otros grupos.

Una encuesta del Centro de Investigación Pew realizada en octubre encontró que la dura política migratoria por parte de la administración es muy visible en las comunidades hispanas. Aproximadamente 6 de cada 10 latinos dijeron que habían visto o escuchado sobre redadas o arrestos migratorios en su comunidad en los últimos seis meses.

"(Las deportaciones son) algo que todos pueden ver y observar con sus propios ojos", agregó Witters. "Pero si eres hispano, creo que es justo pensar que eso te podría afectar un poco más a ti".

Estos datos son parte del Índice Nacional de Salud y Bienestar de Gallup. Los resultados de 2025 se basan en datos recopilados durante cuatro períodos de medición trimestrales, totalizando 22.125 entrevistas con adultos en Estados Unidos, que son parte del Panel de Gallup basado en probabilidades.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

