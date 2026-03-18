Agentes del Caos: El año de fuerza descontrolada de la Patrulla Fronteriza

Durante los últimos 15 meses, los agentes de la Patrulla Fronteriza han estado recorriendo ciudad tras ciudad, lejos de sus bases en California y otros lugares a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, participando en una campaña de deportación masiva sin precedentes.

Una colaboración entre CalMatters, Evident Media y Bellingcat ha seguido la pista de estos agentes desde su primera redada de “prueba de concepto” en Bakersfield en enero de 2025, documentando sus tácticas sobre el terreno y a través de una gran cantidad de grabaciones de vídeo.

Exactamente un año después, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a Renée Good en Minneapolis, seguido semanas después por el asesinato de Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza.

Nuestra investigación demuestra que, más allá de esos dos tiroteos, los agentes de inmigración emplearon un patrón de uso de la fuerza y detenciones cuestionables, tácticas agresivas que, según los tribunales, probablemente violaron la constitución, a medida que se trasladaban de Bakersfield a Los Ángeles, y posteriormente a Chicago y Minneapolis.

En cada ciudad, los tribunales federales intervinieron para impedir que violaran las libertades civiles en esa jurisdicción. Posteriormente, los agentes fueron desplegados en otra ciudad. Las grabaciones de vídeo sugieren que las tácticas de los agentes se volvieron más atrevidas con cada parada.

Bajo la presidencia de Donald Trump, los agentes de inmigración han operado sin la rendición de cuentas pública habitual. Muchos agentes usan máscaras para taparse el rostro. Los informes de incidentes se mantienen en gran medida ocultos al público.

“Nos encontramos en un mundo completamente desconocido con estos agentes enmascarados”, dijo John Roth, quien se desempeñó como inspector general del Departamento de Seguridad Nacional bajo los presidentes Obama y Trump.

“Lo primero que hay que hacer cuando se le da a un agente un arma, una placa y autoridad sobre el pueblo estadounidense es asegurarse de que cumpla con la Constitución, y punto”, dijo.

En este nuevo documental, nos centramos en la actividad de cinco agentes de la frontera entre Estados Unidos y México cuyas identidades hemos podido confirmar.

No tenemos conocimiento de ninguna medida disciplinaria tomada contra estos agentes. El DHS no respondió a las solicitudes de comentarios; los agentes en cuestión se negaron a hacer comentarios o no respondieron a las llamadas ni a los correos electrónicos.

Les mostramos los incidentes a Roth y a Steve Bunnell, exasesor jurídico general del DHS. Ambos han testificado ante el Congreso, alertando sobre lo que consideran un desmantelamiento de la rendición de cuentas y la credibilidad del departamento. Roth calificó los incidentes de “difíciles de presenciar”.

“Para que el Departamento de Seguridad Nacional y las fuerzas del orden sean eficaces, existen dos componentes esenciales: la confianza y la credibilidad”, afirmó Bunnell. “Y las han perdido en la medida en que las tenían”.