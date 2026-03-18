Newsom cerró 5 prisiones en California. ¿Por qué los legisladores podrían querer cerrar una más?

Para cuando el gobernador Gavin Newsom deje el cargo, California tendrá cinco prisiones estatales menos que cuando asumió el poder.

Algunos legisladores estatales de California quieren que sean seis.

Se basan en un nuevo análisis que demuestra que la población carcelaria del estado ha disminuido tan drásticamente que California puede cerrar otra prisión y aún así tener capacidad para las aproximadamente 90,000 personas que se encuentran actualmente encarceladas.

Ese informe suscitó preguntas directas al secretario de prisiones de California, Jeffrey Macomber, durante una audiencia presupuestaria la semana pasada. Los legisladores prevén presupuestos ajustados, si no déficits, en los próximos años, y la administración de Newsom estima que el cierre de una prisión ahorra alrededor de 150 millones de dólares anuales.

La senadora Laura Richardson le dijo a Macomber que preferiría mantener a los presos en espacios reducidos, como celdas dobles, si eso significaba ahorrar dinero que podría usarse para ayudar a las personas necesitadas.

“Si tuviera que elegir entre dos reclusos que comparten celda , lo cual está permitido y se ha hecho durante muchos años, y poder brindar atención médica a los ciudadanos, a las personas que residen en el estado de California pero que no son ciudadanos, sin duda me inclinaría por esta última opción”, dijo Richardson, un demócrata que representa a Inglewood.

El debate es posible porque las cárceles de California albergan a unas 70,000 personas menos que en 2011, cuando el grave hacinamiento y las órdenes judiciales obligaron a la Legislatura a crear un plan para reducir esa cifra.

Actualmente, el sistema penitenciario está sujeto a una orden judicial que limita el número de reclusos al 137,5% de su capacidad. La Oficina del Analista Legislativo informó el mes pasado que las prisiones tienen capacidad para 98,000 personas, lo que significa que el departamento de correccionales tiene aproximadamente 8,000 camas más de las que necesita.

“Reducir el número de camas vacías en funcionamiento mediante el cierre de otra prisión permitiría un ahorro significativo”, señala el informe.

La oficina del analista recomendó a los legisladores rechazar las mejoras importantes en la infraestructura de las prisiones que podrían ser clausuradas. Señaló específicamente una prisión en el condado de Monterey, conocida como Centro de Capacitación Correccional, como una que debería considerarse para su cierre, en parte debido a la necesidad de reparaciones costosas.

La próxima prisión en cerrar será el Centro de Rehabilitación de California en Norco, condado de Riverside , cuyo cierre está previsto para octubre. Anteriormente, la administración de Newsom clausuró prisiones en Blythe, cerca de la frontera con Arizona ; Tracy, en el condado de San Joaquín; y Susanville, en la zona rural del condado de Lassen . El estado también rescindió su contrato con una prisión privada en el condado de Kern, un lugar que ahora funciona como centro de detención de inmigrantes.

La administración de Newsom prevé gastar 18,000 millones de dólares en prisiones el próximo año, una cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2024. El secretario de prisiones, Macomber, declaró en la audiencia presupuestaria que el departamento representa aproximadamente el 5.6% del presupuesto estatal, una disminución con respecto al 10% de hace una década.

Macomber le dijo al senador Richardson que el cierre de una prisión puede generar dificultades tanto para el personal penitenciario como para los reclusos. Por ejemplo, explicó que cada prisión recibe alrededor de 100 internos adicionales cada vez que el estado cierra una instalación, lo que puede provocar retrasos en los programas de rehabilitación.

También limita el espacio para programas e iniciativas que permitan a los reclusos prepararse para la vida después de prisión, como por ejemplo, proporcionarles celdas individuales.

“La desventaja del cierre de prisiones es que sí afecta a la seguridad pública”, dijo Macomber.

“Los reclusos de esa prisión que cierran no vuelven a casa. Los traslado a otras prisiones. Entran en listas de espera para rehabilitación y programas. Añadimos más hacinamiento, más celdas dobles, más dificultades.”

“Si queremos reinventar nuestro sistema, necesitamos más interacción, más programas de rehabilitación para nuestra población”, afirmó.