Gobierno de Trump reconoce que necesita trabajadores agrícolas inmigrantes pero toma medidas para recortar sus salarios

Una abogada de la administración Trump admitió esta semana en una audiencia judicial federal en Fresno que “no hay suficientes estadounidenses para ocupar estos puestos de trabajo”, al tiempo que defendía una política que recortaría el salario de los trabajadores inmigrantes.

La demanda, presentada por el sindicato United Farm Workers ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, impugna una norma salarial federal vinculada al programa de visas agrícolas H-2A, que permite a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores temporales del extranjero, principalmente de México, para puestos de trabajo agrícolas no cubiertos por trabajadores nacionales.

La cuestión radica en si esta nueva norma reduce los salarios de tal manera que pueda tener repercusiones en el resto de la fuerza laboral y afectar a los trabajadores estadounidenses al disminuir sus ingresos. La ley federal exige que los salarios de los trabajadores con visa H-2A no sean inferiores a los salarios de los trabajadores nacionales.

Este caso pone de relieve la dependencia del sector agrícola de la mano de obra inmigrante en un momento en que la administración Trump está utilizando tácticas de estilo militar para reprimir la inmigración , al tiempo que intenta abaratar la contratación de trabajadores extranjeros temporales para los productores y agricultores.

Los agricultores argumentan que los costos laborales llevan décadas aumentando y advierten que, de no haber cambios, algunas granjas podrían cerrar.

El sindicato que representa a los trabajadores agrícolas argumentó en documentos presentados ante el tribunal que los empleadores, especialmente los del sector agroindustrial, extenderán el recorte salarial a todos los trabajadores agrícolas, incluidos los trabajadores estadounidenses.

El juez de distrito estadounidense Kirk Sherriff dijo que planeaba emitir pronto un fallo por escrito que confirmaría o suspendería la política de la administración Trump.

La nueva norma provisional divide a los trabajadores con visa H-2A en dos categorías, lo que resulta en que el 92% de los trabajadores agrícolas sean clasificados como “no calificados” y su salario se sitúe en el percentil 17 de los salarios promedio, lo que significa que el 92% de los trabajadores agrícolas ganarían lo que gana el 17% de los estadounidenses con menores ingresos.

El Instituto de Política Económica, un centro de estudios sin fines de lucro, ha estimado que el salario mínimo para muchos trabajadores agrícolas bajaría a 13.70 dólares por hora . Su salario mínimo promedio el año pasado fue de 17.43 dólares. El salario mínimo en California es de 16.90 dólares.

Alexandra McTague Schulte, abogada que representa al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, argumentó que el gobierno tiene la obligación de proteger a los trabajadores estadounidenses de los efectos adversos de los salarios de los trabajadores con visa H-2A.

El Departamento de Trabajo se negó a admitir que la contratación de mano de obra extranjera con salarios reducidos afectaría los salarios de los trabajadores estadounidenses. Schulte afirmó que la propuesta de reducir el salario mínimo para los titulares de visas H-2A no afectaría a los ciudadanos porque los agricultores ya tienen dificultades para encontrar suficientes trabajadores, lo que significa que la demanda de mano de obra supera la oferta.

En un intercambio, Sherriff pareció discrepar. Afirmó que fijar los salarios de la gran mayoría de los trabajadores agrícolas con visa H-2A a un nivel “muy inferior al de trabajadores similares, incluidos los estadounidenses” perjudicaría el mercado.

—¿Acaso eso no es simplemente matemática? —preguntó Sherriff.

Schulte no respondió directamente, diciendo: “No soy bueno en matemáticas, su señoría”.

Fuera del tribunal, la presidenta de la UFW, Teresa Romero, afirmó que los trabajadores inmigrantes se encuentran en una posición débil para negociar mejores salarios.

“Sabemos que muchos de los trabajadores no hablan inglés. Sabemos que a muchos les dicen: ‘Si no te gusta, vete a otro sitio’”, dijo, y añadió que muchos son indocumentados y no se sienten con la libertad de expresar su opinión.

Conciliar la necesidad de mano de obra con la política migratoria es un tema con el que Estados Unidos ha lidiado durante décadas, desde la década de 1950 y con un programa de la era Eisenhower cuyo nombre tenía un carácter despectivo hacia los hispanos. El programa H-2A es descendiente directo del programa Bracero, un acuerdo entre Estados Unidos y México para traer 4,5 millones de trabajadores temporales y cubrir la escasez de mano de obra agrícola y ferroviaria durante la Segunda Guerra Mundial.

Larry Valenzuela / AP Manifestantes portan pancartas y banderas durante una protesta contra los recortes salariales del programa H-2A frente al edificio federal Robert E. Coyle en Fresno, el 18 de marzo de 2026. Foto de Larry Valenzuela, CalMatters.

Hoy en día, en California, los trabajadores temporales realizan todo tipo de tareas, desde pastorear ganado hasta empujar carritos y vender paletas de fruta y helados , según los registros federales. El número de trabajadores con visa H-2A certificada se disparó en California hasta 2022, pero disminuyó un 7 % en 2023. Ese año, alrededor de 88 000 de ellos ingresaron a Estados Unidos con destino laboral en California.

Mensajes contradictorios de Trump sobre los trabajadores agrícolas

La administración Trump prometió que la “mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” brindaría mejores empleos y salarios a los trabajadores estadounidenses. Sin embargo, también ha intentado discretamente colaborar con los agricultores para abordar la disminución de su mano de obra. Altos funcionarios de Trump han reconocido que las redadas y las medidas represivas han provocado una mayor escasez.

En octubre, el Departamento de Trabajo escribió en un documento reglamentario que encontrar trabajadores es más difícil tras las redadas de inmigración.

El documento señala que la casi total paralización de la entrada de inmigrantes indocumentados, sumada a la falta de mano de obra legal disponible, provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses. Asimismo, indica que los trabajadores estadounidenses no están interesados en los trabajos agrícolas ni poseen las habilidades necesarias para desempeñarlos.

Eso también contradice a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien ha dicho que la fuerza laboral agrícola algún día será 100% estadounidense.

El torbellino de cambios en la política migratoria de Trump, que comenzó en sus primeras horas en el cargo, ha creado caos en los tribunales y miedo y confusión en la frontera para los trabajadores temporales legales.

En 2025, un grupo de aproximadamente una docena de trabajadores con visa H-2A que habían ingresado legalmente a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro para cosechar fruta en Fallbrook recibieron la orden de comparecer al día siguiente ante un tribunal de inmigración y, posteriormente, fueron sometidos erróneamente a un proceso de deportación. Algunos manifestaron su temor a terminar en una prisión salvadoreña por haber venido a trabajar legalmente.

En junio, Trump declaró que su administración estaba trabajando en “algún tipo de permiso temporal” para los inmigrantes que no están legalmente autorizados a trabajar, pero que tienen empleos en granjas y hoteles.

