Los niños se enferman y la gente no puede respirar; así es como líderes de San Diego responden a crisis de contaminación por aguas residuales

Los líderes de San Diego están tratando de acelerar las soluciones a la contaminación por aguas residuales del río Tijuana, al tiempo que investigan el alcance del problema.

Activistas comunitarios, profesionales de la salud y expertos ambientales de la Coalición del Río Tijuana ofrecieron el jueves información actualizada sobre la contaminación tóxica que azota el sur de San Diego. Asimismo, detallaron las iniciativas para solucionar el problema, incluyendo legislación estatal, financiación para la limpieza y estudios sobre los impactos en la salud y la economía.

“Como muchos saben, este es uno de los problemas de salud pública más antiguos que enfrenta Estados Unidos”, dijo Courtney Baltiyskyy, vicepresidenta de políticas públicas y defensa de la YMCA del Condado de San Diego. “Es un problema singular porque se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos, en un lugar con un comercio próspero y recursos ecológicos y naturales sumamente singulares. Pero sabemos que la amenaza para nuestras comunidades es grave. Y es peor que nunca”.

Las aguas residuales mexicanas contaminan el río Tijuana, provocando enfermedades entre bañistas y surfistas, el cierre de playas y poniendo en peligro el entrenamiento de los Navy SEALs en Coronado. El río también emite toxinas en el aire, como el sulfuro de hidrógeno, un gas de olor fétido que causa problemas respiratorios y otras dolencias en las comunidades vecinas. Según los oradores, esta contaminación atmosférica ha empeorado en los últimos meses, con un aumento en las alertas por mala calidad del aire.

Los funcionarios del condado están difundiendo la información tan pronto como la calidad del aire empeora. Antes, los padres recibían alertas por sulfuro de hidrógeno mucho después de que sus hijos se fueran a la escuela. Ahora, el condado proporciona avisos con mucha más antelación, según Stefanie Sekich, asesora especial de Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego.

“Recibían actualizaciones a las ocho de la mañana”, dijo. “Eso no es suficiente cuando uno va camino a la escuela. Nadie quiere recibir un mensaje de texto que le diga que su hijo está respirando sulfuro de hidrógeno, así que nuestra oficina colaboró con el condado para garantizar que… la gente se levantara a las cinco de la mañana y enviara alertas”.

Según Sekich, las autoridades del condado de San Diego han distribuido 12,000 purificadores de aire a hogares cercanos al río Tijuana. Están recaudando fondos para adquirir más, ya que las autoridades sanitarias recomiendan uno en cada dormitorio y muchas familias cercanas al río Tijuana viven en hogares multigeneracionales.

El condado destinó 2.5 millones de dólares para las obras iniciales destinadas a solucionar un foco de contaminación en Saturn Boulevard, al sur del condado de San Diego, donde aguas residuales contaminadas fluyen por alcantarillas que dispersan sulfuro de hidrógeno y otros contaminantes en forma de aerosol. La reconfiguración de la estructura podría reducir el caudal de agua e impedir que las toxinas se dispersen en el aire. Las autoridades también solicitan al menos 25 millones de dólares al estado para esta mejora.

Un conjunto de leyes estatales tiene como objetivo elevar los estándares de calidad del aire y liberar fondos para reducir la contaminación emitida por el río.

Los senadores estatales Steve Padilla y Catherine Blakespear, demócratas de San Diego y Encinitas, respectivamente , presentaron un proyecto de ley para revisar las normas sobre el sulfuro de hidrógeno . Este proyecto exigiría a la Oficina Estatal de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental que establezca niveles umbral basados en criterios de salud para el sulfuro de hidrógeno antes de enero de 2030, lo que podría reducir el estándar estatal para niveles seguros de este gas tóxico. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado estatal y está pendiente de votación en la Asamblea.

Un proyecto de ley relacionado exigiría a la División Estatal de Seguridad y Salud Ocupacional establecer normas que protejan la salud y la seguridad de los empleados expuestos a la contaminación transfronteriza en trabajos al aire libre, incluidos los socorristas y guardaparques que trabajan cerca del río Tijuana. Algunos trabajadores reportan “dolores de cabeza, fatiga, náuseas y hemorragias nasales después de ser expuestos (a las condiciones insalubres)”, declaró Blakespear en una audiencia del comité del Senado el mes pasado. El proyecto de ley está pendiente de votación final en el Comité de Asignaciones del Senado.

El asambleísta David Alvarez, demócrata de Chula Vista, también propuso una ley para acelerar el gasto del bono climático de California de 2024 , la Proposición 4. El dinero de esta medida está destinado a solucionar el problema de la contaminación en Saturn Boulevard, para reducir la contaminación del aire proveniente del río.

Los funcionarios del condado están realizando un estudio de impacto económico sobre cómo la contaminación por aguas residuales afecta a las escuelas y empresas locales. Una encuesta anterior, realizada en 2023 por el condado y la Cámara de Comercio Regional de San Diego, reveló que el 74% de las empresas locales se vieron afectadas negativamente y el 50% sufrieron pérdidas significativas de ingresos, según Baltiysky.

El próximo estudio será más exhaustivo, dijo Sekich: “Este va a analizar todo durante dos años, para ver cuántos niños faltaron a la escuela, qué impacto tuvo en la financiación escolar y qué pasó con el valor de las propiedades”.

También se están realizando estudios sobre salud. Virginia Castellanos, enfermera escolar en la Bayside STEAM Academy, cerca del estuario del río Tijuana, dijo que estudios de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. descubrieron que la contaminación aumenta la inflamación pulmonar y puede empeorar los síntomas del asma en los niños, mientras que un estudio de la Universidad de Stanford demostró que la exposición a la contaminación del aire puede alterar la función inmunológica.

Un estudio epidemiológico del condado de San Diego analizará cómo la contaminación del río Tijuana afecta la salud de los residentes, examinando retrospectivamente la exposición tóxica a través de muestras de cabello, muestras de sangre y otros tejidos.

La Dra. Vi Nguyen, pediatra de San Diego, ha creado una red de cientos de médicos locales para diagnosticar y documentar problemas de salud relacionados con la contaminación, como infecciones de oído, rinitis alérgica, erupciones cutáneas y problemas gastrointestinales como la diarrea. También observa un aumento de enfermedades graves, como la enfermedad renal y las infecciones urinarias resistentes a los medicamentos, en adolescentes.

“San Diego no se quedará atrás, no podemos olvidarnos de la Bahía Sur”, dijo Nguyen. “Mis pacientes, especialmente los niños de Imperial Beach, San Ysidro, Nestor y la escuela primaria Berry, merecen algo mejor, y por eso estoy aquí y sigo ejerciendo como pediatra comunitario. Y realmente el estado de California y el resto de los californianos también deberían hacerlo”.