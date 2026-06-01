Un tanque de productos químicos estuvo a punto de explotar. ¿Acaso los reguladores de California no detectaron las señales de alerta?

Durante seis días, en un fin de semana festivo, un tanque de productos químicos en una planta aeroespacial del condado de Orange estuvo a punto de explotar, y más de 50,000 personas tuvieron que evacuar mientras los equipos trabajaban para detener la explosión. El tanque se calentaba cada vez más. Una válvula del sistema de refrigeración había fallado. Los funcionarios utilizaron drones para medir la temperatura del tanque desde el exterior. Los equipos en el área instalaron un sistema de monitoreo terrestre no tripulado (un cañón de agua portátil) que rociaba agua sobre el lateral del tanque.

En el momento álgido de la emergencia en GKN Aerospace, empresa que fabrica ventanas y escudos para cabinas de aviones militares en Garden Grove, las autoridades temían que el tanque pudiera explotar. La oficina del gobernador de California desplegó a más de 700 personas en la ciudad.

El tanque de la compañía se enfrió solo después de que se agrietó lo suficiente como para aliviar la presión sin provocar una explosión química. Para el martes por la noche, se levantaron las evacuaciones, pero las preguntas persistían.

El incidente, que estuvo a punto de convertirse en una catástrofe, puso al descubierto deficiencias en múltiples sistemas regulatorios que las agencias estatales y locales no han abordado por completo.

Los organismos reguladores de la calidad del aire habían alertado sobre problemas de cumplimiento años antes de la crisis. La fiscalía investiga si la empresa infringió alguna ley. Activistas comunitarios y expertos en seguridad química afirman que los residentes merecen una explicación más clara de lo que sabían los reguladores estatales y locales, qué medidas de seguridad existían y por qué el tanque estuvo a punto de provocar una catástrofe.

Un historial de infracciones

Mientras GKN Aerospace trabajaba para resolver las notificaciones de cumplimiento ambiental, los reguladores y los planificadores locales comenzaron a considerar una ampliación de la planta que aumentaría su capacidad de fabricación de componentes para los aviones de combate militares F-35.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur ha inspeccionado GKN tres veces en la última década. Durante gran parte de ese tiempo, la instalación fue clasificada como una “fuente menor” de emisiones dentro del programa de permisos del distrito, una designación que significaba que los reguladores no estaban obligados a inspeccionar la instalación con frecuencia.

Esa supervisión limitada puede haber contribuido a lo que los registros muestran que fue un problema de cumplimiento que duró años.

Según los reguladores, esas infracciones no estaban relacionadas con el problemático tanque de almacenamiento que contiene metacrilato de metilo.

En 2020, GKN informó voluntariamente sobre ciertos problemas que llevaron a los reguladores de calidad del aire de la Costa Sur a inspeccionar las instalaciones y revisar sus registros. La investigación del distrito de calidad del aire reveló que la empresa había incumplido varias normas desde 2017. Según los informes regulatorios, la planta, ubicada a menos de un kilómetro y medio de viviendas y escuelas, no había mantenido los registros obligatorios sobre sus emisiones, operaba equipos nuevos sin los permisos correspondientes y utilizaba equipos que no se ajustaban a la descripción de sus permisos vigentes.

El distrito de control de la calidad del aire esperó hasta abril de 2021 para emitir una notificación formal de infracción, y no fue hasta finales de 2024 cuando la agencia firmó un acuerdo que obligaba a GKN a pagar más de 900,000 dólares. La empresa no admitió responsabilidad en el acuerdo, que resolvió 14 presuntas infracciones.

El distrito ahora considera a GKN como una “fuente importante” de emisiones, un tipo de instalación que el distrito de control de la calidad del aire de la Costa Sur inspecciona anualmente. Un portavoz indicó que la empresa ha solicitado un permiso más completo, siguiendo las indicaciones de los reguladores.

Una comunidad busca respuestas

Para Tracy La, la cronología de los hechos contaba su propia historia exasperante.

“Esa demora y el hecho de que GKN haya operado prácticamente con impunidad ha provocado que decenas de miles de residentes de Garden Grove paguen las consecuencias”, declaró La, directora de VietRISE, una organización sin fines de lucro que apoya a las comunidades vietnamitas e inmigrantes en el condado de Orange. Los residentes desplazados han tenido que pagar vivienda, reponer medicamentos, buscar transporte y acumular otros gastos relacionados con la evacuación de sus hogares, añadió.

“Resulta frustrante que la gente común y corriente tenga que pagar constantemente las consecuencias de que nuestros funcionarios gubernamentales no estén dispuestos a exigir responsabilidades a estas poderosas y ricas corporaciones”, dijo La.

Garden Grove es una pieza clave de Little Saigon, una de las comunidades vietnamitas-estadounidenses más grandes de Estados Unidos, una comunidad que incluye a inmigrantes y refugiados de la guerra de Vietnam.

Algunos residentes conocen el metacrilato de metilo no como un producto químico aeroespacial, sino como un peligro en el lugar de trabajo, un peligro que han luchado durante años para eliminar.

Lisa Fu dirige la California Healthy Nail Salon Collaborative , que representa a las manicuristas vietnamitas de todo el estado. Sus miembros llevaron a cabo una larga campaña contra el producto químico, documentando sus efectos en los pulmones, la piel y los ojos de las trabajadoras.

En 2015, el estado prohibió el uso de este producto químico en salones de manicura y escuelas de cosmetología después de que los trabajadores alertaran sobre posibles problemas de salud. Ahora, el mismo producto químico se estaba filtrando de un tanque a pocos kilómetros de Little Saigon. Fu afirma que los miembros de la organización y sus vecinos reportaron hemorragias nasales, picazón y la muerte de aves domésticas.

Los monitores de calidad del aire instalados por la Agencia de Protección Ambiental y el distrito de calidad del aire de la Costa Sur alrededor de la planta han registrado niveles de contaminación dentro de los rangos normales. Sin embargo, Fu afirmó que la discrepancia entre esas lecturas y la experiencia de los residentes ha profundizado la desconfianza hacia los reguladores y su historial de cumplimiento de la ley.

“En las ruedas de prensa se oye decir que no hay humos, ni vapores, ni fugas, ni contaminación”, dijo Fu. “Dicen que es seguro. ¿Seguro para quién? Creemos a la comunidad cuando no paran de llegar las historias”.

Los defensores de la comunidad están pidiendo a los líderes de la ciudad de Garden Grove que cierren la instalación y adopten una moratoria sobre las instalaciones de fabricación militar y las expansiones en la ciudad.

GKN tiene una solicitud de permiso más completa en consideración en el distrito de control de calidad del aire de la Costa Sur, y el público pronto tendrá la oportunidad de expresar su opinión. Un portavoz del distrito declaró a CalMatters que su objetivo era publicar el permiso para comentarios públicos antes de fin de año, pero el plazo podría modificarse debido a la emergencia.

Una posible brecha en la seguridad química

Las normas más estrictas de California para la prevención de vertidos accidentales no contemplan la sustancia química que casi explotó en un tanque de Garden Grove y obligó a 50,000 personas a abandonar sus hogares.

El metacrilato de metilo es un compuesto volátil y uno de los productos químicos más utilizados en la fabricación de plásticos. Las autoridades temían que el tanque de GKN se rompiera al sobrecalentarse el líquido, derramando miles de galones de productos químicos o incluso explotando.

“Es como una lata de refresco que dejaste en el auto en pleno verano”, dijo Andrew J. Whelton, profesor de ingeniería ambiental de la Universidad de Purdue. “La presión que se acumula dentro de la lata supera la capacidad del metal”.

Cuando el tanque comenzó a sobrecalentarse, desencadenó una reacción química que los equipos de respuesta no pudieron detener, en parte porque la reacción había obstruido las válvulas que necesitaban para inyectar un agente neutralizador, según declaró Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, en una conferencia de prensa el 22 de mayo.

Jae C. Hong / AP Brandon McBride posa frente a su tienda de campaña en un refugio de evacuación en el Elks Lodge de Garden Grove, el 26 de mayo de 2026. El lugar se habilitó para quienes vivían cerca de un tanque de productos químicos peligrosos dañado. Foto de Jae C. Hong, AP Photo.

El metacrilato de metilo no es una sustancia química regulada ni por el Programa de Gestión de Riesgos de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ni por el sistema paralelo de California, conocido como CalARP. Esto podría significar que el tanque estaba regulado por un programa alternativo o de menor nivel para materiales peligrosos, lo que limita las herramientas de los reguladores para supervisar su almacenamiento.

“Si vives allí, si eres vecino, ¿puedes ir a ver qué productos químicos tienen almacenados en el lugar?”, preguntó Jane Williams, directora ejecutiva de California Communities Against Toxics. “No, no puedes”.

El programa federal no ha incluido sustancias químicas reactivas en su lista de sustancias cubiertas, a pesar de las recomendaciones de la Junta de Seguridad Química de EE. UU., que investiga los accidentes químicos. La administración Trump pretende eliminar los fondos de la Junta de Seguridad Química después de octubre y propone revertir las enmiendas del Programa de Gestión de Riesgos de 2024, que habían comenzado a ampliar los requisitos de seguridad química.

La misma brecha existe en California.

La Agencia de Protección Ambiental de California confirmó a CalMatters que el metacrilato de metilo no es una sustancia regulada en el marco del Programa de Liberación Accidental del estado.

Los funcionarios de salud del condado de Orange confirmaron a CalMatters que GKN tenía un plan de negocios para materiales peligrosos —un documento de nivel inferior que enumera los productos químicos almacenados en sus instalaciones—, pero no un plan de gestión de riesgos. La agencia indicó que el programa CalARP no se aplica a la planta porque el metacrilato de metilo no figura en la lista de productos químicos del programa.

CalMatters también preguntó a la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California si las normas de seguridad laboral para procesos industriales de alto riesgo se aplicaban a la instalación, lo que la habría hecho elegible para el programa de liberación accidental mediante un procedimiento independiente. La instalación había sido objeto de múltiples inspecciones de seguridad y salud laboral antes de la emergencia del tanque. Cal/OSHA no respondió a esta pregunta antes de la fecha límite.

Según Williams, las sustancias químicas que no entran dentro de los programas federales y estatales de prevención de accidentes también pueden quedar excluidas de la planificación y los simulacros de emergencia comunitarios. Esto significa que los residentes de la zona podrían desconocer los riesgos a los que se enfrentan o cómo responderían las autoridades.

GKN no respondió a las preguntas escritas antes de la fecha límite. En los últimos días, la compañía ha expresado su agradecimiento a la comunidad y a los servicios de emergencia. “Reconocemos que aún queda mucho trabajo por hacer”, declaró Steve Carlin, vicepresidente sénior de GKN, quien supervisa los programas de la planta de Garden Grove.

Angela Johnson Meszaros, abogada del grupo ecologista Earthjustice, afirmó que los vecinos de empresas como GKN tienen motivos de sobra para pensar que alguien está haciendo cumplir las normas.

Cuando sucede algo así, la gente “se enoja porque piensan: ‘Un momento, ¿nadie estaba prestando atención a esto y ahora estoy durmiendo en la acera?’”

Según ella, el sistema se diseñó con un objetivo completamente erróneo. «Tenemos un sistema basado en la idea de lograr que las instalaciones cumplan con la normativa, pero necesitamos un sistema que garantice que operen de forma segura; y algunas instalaciones quizás no tengan una cultura que nos permita confiarles nuestras vidas».

Un fiscal de distrito puede procesar

No está claro si alguna institución en particular proporcionará un informe completo de lo que salió mal.

La Fiscalía del Condado de Orange ha abierto una investigación penal, según confirmó a CalMatters la portavoz Kimberly Edds. Los fiscales enviaron cartas a GKN ordenándole a la empresa que no destruya ni manipule las pruebas.

A través de una línea telefónica anónima para denuncias, la oficina está recabando información sobre el vertido de sustancias químicas, el funcionamiento de las instalaciones y el mantenimiento de los tanques y sistemas implicados.

Ethan Swope / AP El 24 de mayo de 2026 se roció agua sobre un tanque dañado en GKN Aerospace en Garden Grove, después de que el tanque, que contenía un producto químico utilizado para fabricar piezas de plástico, se sobrecalentara. Foto de Ethan Swope, AP Photo.

La ley de California tipifica como delito el manejo o almacenamiento, a sabiendas o por negligencia, de residuos peligrosos de manera que se genere un riesgo irrazonable de incendio, explosión, lesiones graves o muerte. Edds se negó a precisar qué aspectos de la ley abarcaría la investigación.

En un caso similar ocurrido en 2024, los fiscales del condado de Alameda acusaron a una empresa de chatarra después de que un incendio revelara años de infracciones relacionadas con materiales peligrosos. Posteriormente, declararon que no pudieron probar su caso más allá de toda duda razonable y lo retiraron.

En materia regulatoria, ninguna agencia tiene la responsabilidad de elaborar un informe exhaustivo del suceso. En lugar de una revisión conjunta, cada agencia involucrada en la emergencia elaborará sus propias conclusiones, que se publicarán de acuerdo con sus propias políticas y plazos, explicó Brian Yau, portavoz de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

Según Yau, funcionarios encargados de materiales peligrosos, reguladores de la calidad del aire, funcionarios ambientales y la empresa estaban elaborando un plan de limpieza del sitio. El viernes, el cuerpo de bomberos transfirió la supervisión de la limpieza y la remediación a la agencia de salud del condado, informó Greg Barta, portavoz del cuerpo de bomberos.

Al preguntársele si le preocupaba que las instalaciones industriales operaran cerca de zonas residenciales densamente pobladas, el gobernador Gavin Newsom elogió a los servicios de emergencia locales y estatales y afirmó que el estado está revisando el historial de seguridad de la instalación. A continuación, ofreció una evaluación sincera de los límites de la actuación estatal.

“En lo que respecta a las instalaciones industriales situadas en los centros urbanos y sus alrededores”, dijo Newsom en una conferencia de prensa el jueves, “se trata de una cuestión geográfica más compleja”.

El senador estatal Tom Umberg, demócrata de Santa Ana, dijo que se propondrán nuevas leyes en respuesta al desastre que se evitó por poco.

Williams, de la organización California Communities Against Toxics, dijo que el incidente debería impulsar una revisión más exhaustiva de las normas de California para sitios industriales peligrosos, no solo en GKN, sino en todas las instalaciones que almacenan productos químicos que quedan fuera de los programas de supervisión más estrictos del estado.

“Todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, porque nuestros nervios están a flor de piel, y la forma de calmarnos es quedarnos en casa, sentarnos en el sofá y abrazar a nuestro gato”, dijo. “Pero en una situación como esta, donde se produjo un incidente tan grave, es fundamental asegurarse de que los sistemas de seguridad que fallaron no sean los únicos que corren peligro”.