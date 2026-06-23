Sin dinero para el Mundial, aficionados mexicanos celebran por su cuenta

"¡GOOOOOOOOOL!"

El estruendoso grito resuena sobre una multitud reunida frente a un televisor apoyado en mesas de plástico y más allá de un laberinto de vendedores que bordean un bullicioso barrio obrero del centro de la Ciudad de México. Se escucha también entre aficionados de toda la nación, que rugen mientras ven a la selección de México ganar otro partido del Mundial, con la mirada fija en pantallas instaladas en plazas, bajo pasos a desnivel de autopistas y escondidas en taquerías.

Al quedar fuera por el precio de las entradas a los estadios del torneo que su país organiza junto con Estados Unidos y Canadá, muchos mexicanos están recuperando el evento y montando sus propias celebraciones en las calles.

"Estoy muy a gusto aquí. Sinceramente, no hay como ir al estadio, obvio, pero te puedo asegurar que aquí se vive la pasión al cien por ciento", dijo Esmeralda Serrato, quien vio un televisor en la calle junto con decenas de vecinos.

"Para mí es como ver el partido desde mi sala. Siento la sangre correr por mis venas diciendo: 'Este es el Mundial'", añadió.

Los precios de los boletos dejan fuera a la mayoría de los espectadores mexicanos

El Mundial en México ha generado un entusiasmo casi incalculable. Cientos de miles de personas se reúnen en celebraciones masivas en las tres urbes sedes del país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por las dos victorias consecutivas en el Mundial.

Pero las fiestas callejeras han tomado calor tras meses de críticas de todas partes del mundo dirigidas a la FIFA por el alza de los precios de los boletos del Mundial. En México, donde el trabajador promedio gana alrededor de 433 dólares al mes y el fútbol se considera un deporte que une a las personas sin importar la clase social, se siente con fuerza la brecha entre quienes pueden y quienes no pueden entrar a los partidos.

Eso ha alimentado tensiones sociales y ha dejado a muchos mexicanos con la sensación de ser "una fiesta a la que no nos invitaron", manifestó Diego Merla, coordinador de justicia fiscal de Oxfam México.

"El Mundial está construido en torno a la lógica de exprimirle el mayor valor posible que asista a quien más puede pagar y que pague lo máximo que está dispuesto a pagar. Y eso excluye a un montón de gente", indicó.

"Habemos personas que no nos alcanzan los precios para ir a los estadios", añadió.

A principios de este año, los boletos salieron a la venta con precios que iban de 140 a 8.680 dólares, pero desde entonces se han disparado, y algunas entradas para la final del Mundial cuestan alrededor de 32.970 dólares.

Tras el aumento de las críticas, el presidente de la FIFA Gianni Infantino defendió los altos precios de los boletos al señalar que se ajustan al mercado de Estados Unidos.

"No puedes ir a ver en Estados Unidos un partido universitario, sin hablar siquiera de un gran partido profesional de cierto nivel, por menos de 300 dólares", afirmó Infantino. "Y esto es el Mundial".

Los aficionados organizan celebraciones propias

Para aficionados como Guillermo Ramírez, la solución fue tomar las cosas en sus propias manos.

Ramírez, de 49 años, es originario de Tepito, el barrio obrero de Ciudad de México que alberga extensos mercados callejeros repletos de camisetas piratas del Mundial.

Aquí, el futbol es un símbolo de resistencia e identidad local en una zona de la ciudad asociada con mayor frecuencia al crimen. Enclavada en el corazón de los densos mercados hay una cancha de fútbol que lleva el nombre de Bernardo Manolete Hernández, un reconocido futbolista mexicano nacido en el barrio.

A solo una cuadra de la cancha, Ramírez, con una llamativa camiseta verde y blanca de México, instaló una pantalla de televisión y bocinas sobre dos mesas de plástico frente a su casa y su pequeña tienda de la esquina antes de que México se enfrentara a Corea del Sur. Recuerda que, cuando era niño, vio el Mundial de México 1986 en televisores colocados por vecinos que no pudieron entrar a los estadios.

"Tepito es un barrio futbolero, donde pues como puedes ver ahorita que hay un partido de fútbol todos sacan sus televisiones para ver los partidos, más en estas fechas que son el Mundial", dijo Ramírez.

Oleadas de vecinos se amontonan alrededor de su pantalla, con máscaras verdes y rojas de lucha libre, cargando a sus hijos y destapando una cerveza comprada en la tienda de la esquina de Ramírez.

Cuando su equipo gana, los vecinos de Ramírez y amplias zonas de Ciudad de México estallan: decenas de miles de personas inundan las calles y acuden al monumento central de la capital, el Ángel de la Independencia.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también ha criticado los costos y dijo la semana pasada que los dirigentes de la FIFA deberían reflexionar sobre sus decisiones de precios: "El futbol tiene que ser otra cosa", señaló.

Sheinbaum ha alentado a los aficionados a reunirse en transmisiones públicas gratuitas organizadas por gobiernos locales y la FIFA en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Casi 20 sedes de este tipo están repartidas por la capital mexicana, incluso en zonas de menores ingresos.

En un partido, más de 200.000 aficionados mexicanos y extranjeros abarrotaron el Zócalo, la plaza principal de la ciudad, mientras un mar de camisetas de México lanzaba por los aires a quienes se deslizaban sobre la multitud.

Armando Soriano, su esposa y sus dos hijos viajaron desde las orillas de la ciudad hasta un Fan Fest más pequeño en una plaza a poco más de 1,5 kilómetros de donde vive Ramírez, donde los locales llegaban frente a la pantalla en motocicletas y se vendían cerveza, tequila y botanas desde tinas de plástico sujetas a carritos en movimiento.

Para él, se sentía más mexicano que el evento central de la FIFA, señaló.

"Quiero que ellos se contagien de lo mismo, más que nada que sientan la vibra de ser un mexicano y las costumbres que se sienten, que se viven", expresó Soriano.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

