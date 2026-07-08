Empresa penitenciaria privada vende dos de los centros de detención de inmigrantes de California al gobierno federal

La empresa penitenciaria privada CoreCivic ha vendido dos de los mayores centros de detención de inmigrantes de California al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una operación valorada en 1,500 millones de dólares, según anunció la compañía el lunes.

CoreCivic afirmó que prevé que la venta del Centro de Detención de Otay Mesa en el condado de San Diego y del Centro de Detención de California City en el condado de Kern le reportará a la empresa unos ingresos netos estimados de aproximadamente 1,100 millones de dólares.

La venta se cerró el 2 de julio, según un documento presentado recientemente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos , por el cual el gobierno federal pagó 739.2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, con capacidad para 1,994 camas, y 732.6 millones de dólares por el centro de California City, recientemente inaugurado, con capacidad para 2,560 camas.

CoreCivic declaró en un comunicado de prensa que prevé seguir gestionando las operaciones diarias de ambas instalaciones conforme a los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La empresa reconoció en su presentación que los términos de dichos contratos podrían renegociarse ahora que el gobierno federal es propietario absoluto de ambas propiedades.

Es posible que tampoco se renueven. El contrato de CoreCivic en California City vence en agosto de 2027, y su contrato en Otay Mesa está vigente hasta diciembre de 2029, con opción a prorrogarlo por cinco años más.

Esta compra se produce en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con una afluencia de fondos sin precedentes . El presupuesto federal de 2025 asignó al departamento aproximadamente 170 mil millones de dólares para la aplicación de la ley de inmigración y la detención, incluidos 45 mil millones de dólares específicamente destinados a ampliar la capacidad de detención hasta el año fiscal 2029.

La adquisición de los dos terrenos es un paso más en el plan del gobierno federal para ampliar la capacidad nacional de detención de inmigrantes, sin depender de los dos mayores contratistas privados de prisiones, según un informe del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York de febrero.

La transición propuesta para abandonar la detención privada se describió en su momento como la “Iniciativa de Reingeniería de la Detención del ICE” en documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicados por la ciudad de Social Circle, Georgia, donde los líderes de la ciudad estaban preocupados por la presión que un importante centro de detención albergaba entre 7,500 y 10,000 personas ejercía sobre los servicios municipales.

Según el memorando no firmado del ICE, “este nuevo modelo permitirá al ICE crear una red de detención eficiente al reducir el número total de centros de detención contratados en uso, al tiempo que aumenta la capacidad total de camas, mejora la gestión de la custodia y agiliza las operaciones de expulsión”.

El programa de compras del Departamento de Seguridad Nacional sorprendió a funcionarios locales en al menos cinco estados, quienes se enteraron de las adquisiciones y su propósito una vez que se cerraron los acuerdos. Según el New York Times, algunos de esos proyectos han enfrentado desafíos legales, aunque la agencia parece estar avanzando con la adquisición de cuatro almacenes.

Inspecciones sanitarias en los centros de detención de ICE

La ley de California permite a los funcionarios estatales y locales inspeccionar los centros de detención de inmigrantes , y los líderes demócratas han llamado la atención sobre las condiciones en su interior desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato. Ocho centros de detención del ICE operan en el estado, frente a los seis que había cuando el expresidente Joe Biden dejó el cargo.

El senador Alex Padilla, demócrata, ha visitado los dos terrenos que CoreCivic vendió al gobierno federal y se ha manifestado a favor de las necesidades de los detenidos, incluido el acceso a la atención médica.

«Demasiadas personas que no representan ninguna amenaza para la seguridad pública y que no deberían estar detenidas, se encuentran, sin embargo, en condiciones inaceptables, con acceso insuficiente a atención médica, asesoría legal, agua potable, alimentos nutritivos y otras necesidades básicas», declaró en un comunicado. «Ya sea que estas instalaciones sean operadas por un contratista privado o propiedad del gobierno federal, mis expectativas siguen siendo las mismas».

El centro de detención de Otay Mesa ha estado en el centro de una disputa legal en curso sobre las inspecciones sanitarias locales. En marzo, funcionarios del condado de San Diego demandaron al gobierno federal y a CoreCivic tras alegar que, según una ley estatal de 2024, se impidió a los inspectores sanitarios realizar una inspección completa. Posteriormente, un juez federal autorizó a los funcionarios sanitarios del condado a acceder al centro de detención.

Las empresas privadas de prisiones CoreCivic y GEO Group han impugnado ante los tribunales la ley de inspección de centros penitenciarios a nivel de condado de California, aprobada en 2024, argumentando que los estados no pueden aprobar leyes que interfieran directamente con las funciones esenciales del gobierno federal. GEO Group sostiene que la ley estatal es inconstitucional porque interfiere con la autoridad federal sobre los centros de detención de inmigrantes.

“Esta es la agenda de detención masiva de Trump, que se está volviendo más grande, más permanente y más costosa, con CoreCivic obteniendo una ganancia de mil millones de dólares mientras sigue administrando las jaulas. El DHS puede ser dueño del edificio, pero no es dueño de la ley”, dijo la supervisora del condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, en un comunicado escrito sobre la venta.

Adriana Heldiz / CalMatters Una vista aérea del Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, el 20 de mayo de 2026. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters

California City abrió sus puertas el año pasado en el este del condado de Kern, a unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles, en un terreno que la empresa había operado anteriormente como prisión estatal. Actualmente se encuentra en curso una demanda federal para determinar si la instalación abrió sin los permisos correspondientes en la remota California City.

Grisel Ruiz, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, afirmó que el cambio de propietario no modifica la opinión de su organización de que el centro abrió sus puertas sin los permisos necesarios.

La organización tiene previsto solicitar el martes a la comisión de planificación de California City que deniegue los permisos y clausure las instalaciones. El fiscal general Rob Bonta ha instado a que se haga lo mismo.

“La venta al DHS no cambia el hecho de que CoreCivic debe seguir operando legalmente las instalaciones”, dijo Ruiz.

Ruiz también señaló que el acuerdo de venta parecía favorable para CoreCivic, ya que obtienen las ganancias de la venta de la propiedad, así como los ingresos por continuar operando las instalaciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Pueden tenerlo todo”, dijo Ruiz.

CoreCivic afirmó que los precios de venta se fijaron mediante un proceso del gobierno federal en el que tasadores independientes consideran el costo de reposición, la depreciación y el valor del terreno para determinar el valor justo de mercado. El portavoz Ryan Gustin indicó que el gobierno revisó las tasaciones para verificar su conformidad con las normas federales.

“El proceso se caracterizó por el rigor y la integridad”, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico.

Es posible aumentar las ventas

La compañía también reveló que está manteniendo conversaciones con ICE sobre la venta de instalaciones de detención adicionales al gobierno federal, aunque indicó que esas conversaciones se encuentran en las primeras etapas de un acuerdo y que es posible que no se concrete.

CoreCivic, con sede en Tennessee, anunció que los ingresos de la venta, que ascenderían a unos 1,100 millones de dólares tras impuestos y gastos de transacción, podrían destinarse a amortizar su crédito bancario y a amortizar 238.5 millones de dólares en bonos preferentes con vencimiento en 2027. Los fondos restantes se reservarán para una mayor reducción de la deuda o, posiblemente, para la recompra de acciones.

Patrick Swindle, presidente de CoreCivic, declaró en el comunicado de prensa: “Estamos satisfechos con la venta de estas dos instalaciones de misión crítica para el socio gubernamental de la compañía, lo que refleja nuestro papel como proveedor de soluciones flexibles y a largo plazo para el gobierno”.

Corrección: Esta noticia se ha actualizado para corregir un error en la cantidad de dinero que CoreCivic tiene previsto utilizar para saldar su deuda.

