Tu equipo del Mundial fue eliminado. ¿A quién deberías alentar ahora?

Así que tu equipo elegido fue eliminado del Mundial. Quieres seguir siguiendo el torneo pero necesitas un equipo por el que hinchar para mantener el interés.

La idea de apoyar a cualquier equipo que no sea el tuyo puede ser inconcebible para algunos, pero no vamos a llamarte aficionado oportunista. De hecho, estamos aquí para ayudarte, con una guía práctica de los cuartofinalistas.

Hemos incluido las probabilidades de que cada equipo gane la final, basadas en el consenso de varias casas de apuestas deportivas de Estados Unidos hasta el miércoles, e incluso añadimos los cánticos que necesitas para encajar de inmediato. Aquí tienes tus ocho opciones, en orden alfabético.

Argentina

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +400 (apuesta 10 dólares, gana 40)

FIGURA: ¿Has oído hablar de este hombre llamado Lionel Messi?

LO QUE HAY QUE SABER: Los argentinos buscan convertirse en la primera nación en revalidar el título del Mundial masculino desde Brasil en 1962. Messi —sí, él— es el máximo goleador histórico del Mundial con 21 goles y este año lidera el torneo con ocho tantos.

CÁNTICO ELEGIDO: "La cuarta estrella"

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Las apuestas seguras, el asados, los números 10 de talento fuera de serie.

Bélgica

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: 30-1 (apuesta 10 dólares, gana 300)

FIGURAS: Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois

LO QUE HAY QUE SABER: Los belgas eliminaron a Estados Unidos en octavos de final —y muchos en todo el mundo sintieron que se hizo justicia tras la intervención del presidente Donald Trump para que Folarin Balogun pudiera jugar con Estados Unidos para el partido. Bélgica suscitaba pocas expectativasa con muy pocos de sus veteranos de larga trayectoria aún en la plantilla.

CÁNTICO ELEGIDO: "Waar is dat feestje" ("¿Dónde está la fiesta?") o "Tous ensemble" ("Todos juntos")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Los waffles, el chocolate, las celebraciones de baile de moda, generaciones doradas duraderas pero por debajo de lo esperado.

Inglaterra

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +450 (apuesta 10 dólares, gana 45)

FIGURAS: Harry Kane, Jude Bellingham

LO QUE HAY QUE SABER: No se ha hablado mucho de ello... pero la selección masculina de Inglaterra no gana un gran torneo desde el Mundial de 1966. Los ingleses inventaron el fútbol, pero rara vez han sido los mejores en él.

CÁNTICO ELEGIDO: "It's coming home"

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Oasis, los leones, el 'fish and chips', décadas de dolor.

Francia

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +180 (apuesta 10 dólares, gana 18)

FIGURASA: Kylian Mbappé, Michael Olise

LO QUE HAY QUE SABER: Francia fue campeona en 2018, subcampeona en 2022 y la favorita de mucha gente este año. El entrenador saliente de Francia, Didier Deschamps, ya es una figura histórica del Mundial: ganó el título como capitán de Francia en 1998 y condujo al equipo al trofeo 20 años después.

CÁNTICO ELEGIDO: "Allez les bleus" ("¡Vamos, los Azules!")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Las baguettes, las grandes torres, el champán, ataques temibles.

Marruecos

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: 27-1 (apuesta 10 dólares, gana 270)

FIGURAS: Achraf Hakimi, Bono

LO QUE HAY QUE SABER: Marruecos se convirtió en 2022 en la primera nación africana o árabe en alcanzar las semifinales del Mundial, en un momento decisivo para este deporte. Los marroquíes pueden repetirlo cuatro años después —pero necesitarán vencer al mismo equipo, Francia, que los eliminó en semifinales hace cuatro años.

CÁNTICO ELEGIDO: "Dima Maghrib" ("Marruecos para siempre")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Los desiertos, los zocos, los no favoritos.

Noruega

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: 14-1 (apuesta 10 dólares, gana 140)

FIGURAS: Erling Haaland, Martin Odegaard

LO QUE HAY QUE SABER: Los noruegos disputan su primer Mundial masculino desde 1998 y nunca habían llegado tan lejos. Tanto en los estadios como en casa, sus aficionados se han vuelto sinónimo de sus interpretaciones del "remo vikingo.

CÁNTICO ELEGIDO: "Ro! Ro!" ("¡Rema! ¡Rema!")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Remar, Snapchat, grandes delanteros rubios, vencer a Brasil.

España

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +360 (apuesta 10 dólares, gana 36)

FIGURAS: Lamine Yamal, Rodri

LO QUE HAY QUE SABER: España no ha encajado ni un gol en este torneo. Sí, ni uno solo en cinco partidos. Y con Laminete, el equipo cuenta con el extremo que fue la revelación, co 16 años en el camino hacia el título de la Eurocopa en 2024. Su cumpleaños será el lunes, cuando tendrá la veterana edad de 19 años.

CÁNTICO ELEGIDO: "Lolololo"

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Las tapas, las porterías a cero, el fútbol de posesión, extremos precoces.

Suiza

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: Los suizos son la opción más improbable en muchas casas de apuestas. Están 30-1 o más, según el lugar.

FIGURAS: Granit Xhaka, Johan Manzambi

LO QUE HAY QUE SABER: Los suizos son consistentemente buenos en el torneo del Campeonato Europeo y ahora por fin están dando el salto en el Mundial, al alcanzar los cuartos de final por primera vez en 72 años. Son difíciles de vencer en 90 minutos.

CÁNTICO ELEGIDO: "Hopp Schwiiz" o "Hop Suisse" ("¡Vamos, Suiza!")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Roger Federer, múltiples idiomas nacionales, más cencerros, la inmigración, un buen transporte público.

___

Consulta aquí más cobertura del Mundial de AP

