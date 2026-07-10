Larry Millete, condenado por asesinato en primer grado en relación con la desaparición de su esposa

Larry Millete fue declarado culpable de asesinato en primer grado el jueves por la muerte de su esposa, quien desapareció sin dejar rastro hace más de cinco años.

Tras unas seis semanas de testimonios, un jurado de Chula Vista deliberó durante menos de un día antes de condenar a Millete, de 44 años, por el asesinato de quien fue su esposa durante 20 años, May "Maya" Millete, de quien no se tienen noticias desde el 7 de enero de 2021.

No se fijó una fecha para la audiencia de sentencia, ya que primero se abordará otro cargo pendiente por posesión de un arma de asalto. Millete volverá a comparecer ante el tribunal el próximo mes para una audiencia de seguimiento del caso.

Se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua en una prisión estatal por el asesinato de May.

La fiscal adjunta Christy Bowles, encargada de la acusación, y la hermana de May, Maricris Drouaillet, expresaron su agradecimiento por el veredicto del jurado, pero señalaron que su labor no concluiría hasta que se encontrara el cuerpo de May.

"Si bien el veredicto de hoy es significativo, May sigue desaparecida", dijo Bowles. "Seguimos albergando la esperanza de que algún día sea encontrada, para que su familia pueda darle sepultura con la dignidad que merece".

Drouaillet, quien durante años organizó labores de búsqueda para localizar a su hermana menor, declaró: "Hoy se ha hecho justicia, pero mi hermana sigue ahí fuera. Aún nos queda dar el siguiente paso: traer a mi hermana a casa, reunirla con sus tres hijos".

La fiscalía sostiene que Larry mató a su esposa en el domicilio conyugal porque ella quería divorciarse; posteriormente, cargó el cuerpo en una camioneta y se deshizo de él el 8 de enero, durante un lapso de unas 12 horas en las que se desconoce su paradero.

Aunque el cuerpo nunca ha sido hallado, la policía y la fiscalía afirman que no existen pruebas que sugieran que ella siguiera con vida después de esa fecha.

Si bien Bowles reconoció ante el jurado que no podía precisar cómo murió May Millete, argumentó que Larry era la única persona con los medios y el motivo para matarla.

La tesis de la fiscalía se centró en gran medida en lo que Bowles describió como el comportamiento posesivo y controlador de Larry, el cual supuestamente incluía vigilar constantemente el paradero de May, controlar sus finanzas y, finalmente, recurrir a «hechiceros» que, según él, podían influir mágicamente en ella para que desistiera de sus planes de divorcio.

Las peticiones a los hechiceros evolucionaron a lo largo de los meses previos a la desaparición de May: pasaron de buscar que ella volviera a enamorarse de él a intentar que le obedeciera, y finalmente a procurar enfermarla o incapacitarla para que dependiera de él. Bowles argumentó que dichos mensajes demostraban la capacidad del acusado de infligir daño físico a su esposa y señaló que las solicitudes de hechizos cesaron abruptamente tras la desaparición de May.

El fiscal también trató de desmentir la idea de que May hubiera desaparecido voluntariamente, haciendo hincapié en los planes que ella tenía para el año siguiente y en su dedicación a sus tres hijos.

La abogada defensora Liann Sabatini afirmó en sus alegatos finales que el comportamiento de Larry estuvo condicionado por la relación extramatrimonial que May mantenía con un compañero de trabajo, y que la conducta calificada como acoso era, en realidad, una "trágica investigación" por parte de Larry para confirmar si ella le estaba siendo infiel.

Sabatini sostuvo que Larry sufría abusos psicológicos y manipulación —una táctica conocida como *gaslighting*— por parte de May, quien negaba la aventura ante familiares y amigos mientras, al mismo tiempo, tachaba a Larry de "loco" y de ser "el villano" por sospechar de la infidelidad.

Aunque reconoció que el jurado podría no estar de acuerdo con la forma en que Larry manejó la situación, Sabatini señaló: "No existe un manual para afrontar el desamor".

En cuanto al presunto asesinato, Sabatini dijo a los miembros del jurado que se les pedía especular en lugar de basarse en hechos, tratándose de un caso que carecía de cadáver, escena del crimen, arma homicida o testigos presenciales.

Bowles argumentó que la ausencia de un cuerpo constituía una prueba aún más contundente de que la desaparición de May fue un acto delictivo y estuvo "tan bien planificada que no cabe duda de que hubo premeditación".

Aunque Bowles dijo que no podía precisar el método exacto de la muerte, la presencia de cicuta en la vivienda se ha señalado como un posible medio. El contenido de un frasco hallado en la casa de los Millete tras su detención dio positivo en coniina —un compuesto tóxico presente en la cicuta—; además, Larry había buscado información sobre la cicuta en internet en repetidas ocasiones, así como sobre otros métodos para matar o incapacitar a una persona.

Sin embargo, Sabatini desestimó la teoría del envenenamiento calificándola de "absurda"; argumentó que no había razón para que Larry conservara la planta en su casa casi un año después de la desaparición de May si él fuera culpable, y sostuvo que era más probable que uno de sus hijos hubiera recogido la planta, dado que la cicuta abunda en todo el condado de San Diego.

También alegó que Larry buscó información sobre la planta con la intención de suicidarse, debido a la desesperación que le causaba el deterioro de su matrimonio.

Las imágenes de videovigilancia captaron a May entrando en el domicilio familiar hacia las 16:45 horas del 7 de enero, pero no existe ninguna grabación que la muestre saliendo de la casa.

Según los testimonios del juicio, su último contacto conocido fue un mensaje de texto enviado a una de sus hermanas alrededor de las 20:15 horas del 7 de enero; posteriormente, su teléfono móvil perdió toda conexión a la red hacia la 01:25 de la madrugada del 8 de enero.

Larry —cuyo teléfono también perdió la conexión a la red la mañana del 8 de enero— salió presuntamente de la casa familiar en un vehículo tipo SUV hacia las 06:45 horas y no regresó hasta las 18:00 horas de ese mismo día.

La fiscal del distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, declaró poco después de conocerse el veredicto: "Por fin se ha hecho justicia para Maya y para todos aquellos que han soportado el peso de su ausencia durante más de cinco años. Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Maya, y especialmente con sus tres hijos, que han sufrido una pérdida inimaginable. Una justicia tardía nunca podrá borrar años de dolor, pero el veredicto de hoy confirma que ninguna víctima cae en el olvido y ninguna familia queda desamparada en nuestra búsqueda de la verdad".