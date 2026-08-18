Supervisores del condado de San Diego quieren expulsar al ICE del campo de tiro del condado

El condado de San Diego está considerando prohibir que las agencias federales de inmigración utilicen las instalaciones de entrenamiento de tiro del condado, luego de que dos supervisores argumentaran que los campos de tiro locales no deberían ser “un campo de entrenamiento para la agenda de deportación masiva del presidente Trump”.

“Nuestras instalaciones públicas locales sirven a nuestros residentes, no apoyan las operaciones federales de inmigración que ignoran y pisotean el debido proceso y el estado de derecho”, dijo la presidenta de la junta, Terra Lawson-Remer, en una conferencia de prensa en el edificio de la administración del condado el lunes.

Ella y la presidenta interina Paloma Aguirre pidieron que se pusiera fin al acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CBP.

Su propuesta contrasta con un debate similar que tuvo lugar en Escondido en febrero, cuando el consejo municipal ratificó su contrato con el Departamento de Seguridad Nacional para utilizar el campo de tiro de la ciudad para el entrenamiento en materia de control de la inmigración, a pesar de la condena pública del acuerdo.

Los supervisores someterán su propuesta a votación ante la junta el martes, argumentando que las redadas agresivas de inmigración separan a las familias y generan miedo.

“Los padres tienen miedo de dejar a sus hijos en la escuela, miedo de ir al supermercado, miedo de ir caminando al trabajo: momentos sencillos que deberían ser seguros”, dijo Aguirre. “Y mientras todo esto sucede, el ICE y la CBP han estado entrenando en campos de tiro del condado”.

Una serie de redadas y arrestos de gran repercusión han avivado esa inquietud. En mayo de 2025, agentes del ICE irrumpieron en el restaurante Buona Forchetta de San Diego, arrestando a cuatro personas y provocando una gran indignación pública. En agosto del año pasado , detuvieron a padres de familia afuera de escuelas en Encinitas, Chula Vista y San Diego.

Una investigación de CalMatters basada en datos gubernamentales reveló que las detenciones por motivos de inmigración aumentaron un 1,500% entre mayo y octubre en comparación con el mismo período del año anterior.

Según cifras publicadas por el representante Mike Levin , un demócrata que representa a partes de los condados de San Diego y Orange, las autoridades de inmigración deportaron a más de 16,000 personas del condado de San Diego entre el 20 de enero de 2025 y el 1 de abril de 2026.

Aunque los funcionarios federales han declarado que su objetivo son los inmigrantes con antecedentes penales por delitos graves, Levin afirmó que el ICE no reveló cuántos de los detenidos en San Diego tenían condenas penales.

Según los supervisores, esas redadas agresivas podrían comprometer la seguridad pública al disuadir a algunas personas de denunciar delitos o de buscar ayuda de las fuerzas del orden.

“Proporcionar campos de entrenamiento para la fuerza de deportación de Trump es una bofetada a nuestros residentes y socava nuestro claro compromiso con el estado de derecho y los derechos civiles aquí en el condado de San Diego”, dijo Lawson-Remer.

Desde 2024, los agentes federales de inmigración han acumulado aproximadamente 3,350 horas en el Centro Regional de Entrenamiento de Armas de Fuego de San Diego en Otay Mesa, cerca de la frontera, según el condado.

Los acuerdos que permiten a los agentes de inmigración usar las instalaciones de armas de fuego del condado se firmaron en 2021 y generan unos ingresos estimados de 126,780 dólares, según consta en la carta de la junta. Estos contratos eran de cuantía tan pequeña que fueron aprobados por los administradores, sin necesidad de votación por parte de la junta de supervisores.

Según los supervisores, la propuesta actual pondría fin a ese contrato, así como al uso de un campo de tiro independiente que el condado alquila a la Marina de los Estados Unidos en la Base Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar.

“El gobierno federal no puede aterrorizar a nuestras familias durante toda la semana y alquilar nuestro campo de tiro los fines de semana: no en este condado, no más”, dijo Aguirre.

Las agencias federales de inmigración no respondieron a las preguntas de CalMatters sobre la propuesta, pero el San Diego Union Tribune informó que el comisionado de la CBP, Rodney Scott, declaró que estaba decepcionado por la decisión del condado y que preveía que la pérdida de oportunidades de capacitación para los agentes provocaría filas más largas en los cruces fronterizos y en el Aeropuerto Internacional de San Diego.

Aguirre desmintió esa advertencia, afirmando que el contrato, relativamente pequeño, tendría un impacto mínimo en las operaciones de la agencia. «Las filas en San Ysidro no serían consecuencia de las acciones de esta junta», declaró. «Serían una decisión tomada por la Administración Trump y financiada por nosotros aquí en San Diego».

Se trata del último intento de los supervisores por limitar la coordinación del condado con las autoridades federales de inmigración. En enero, el condado de San Diego aprobó la ordenanza sobre las Reglas de Responsabilidad y Aplicación de las Libertades Civiles (ordenanza CLEAR) para restringir el acceso de los agentes federales de inmigración a espacios no públicos del condado . Dicha ley fue aprobada con el apoyo de Lawson-Remer, Aguirre y la también demócrata, la supervisora Monica Montgomery Steppe. Los dos miembros republicanos de la junta, Jim Desmond y Joel Anderson, se opusieron.

En junio, el condado de San Diego ganó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, lo que permitió realizar inspecciones sanitarias en el Centro de Detención de Otay Mesa, después de que a Lawson-Remer, Aguirre y al funcionario de salud pública del condado de San Diego, Sayone Thihalolipavan, se les negara el acceso a las instalaciones meses antes.

