Con el tiempo en contra, los legisladores de California rechazan partes clave del plan de Newsom para combatir los incendios forestales

A tan solo seis días del final de la sesión legislativa, los legisladores se niegan a respaldar varias de las controvertidas propuestas del gobernador Gavin Newsom para reducir la cantidad que las empresas de servicios públicos con fines de lucro deben pagar después de causar un incendio forestal.

Según fuentes legislativas y memorandos internos obtenidos por CalMatters, los legisladores de la Asamblea y del Senado se oponen a las propuestas del gobernador de limitar la indemnización a los supervivientes por dolor y sufrimiento, restringir los reembolsos a las compañías de seguros por los pagos masivos a los propietarios de viviendas cuando las líneas eléctricas provocan un incendio y limitar la cantidad que los gobiernos locales pueden recuperar por la infraestructura incinerada.

Esos son algunos de los puntos más polémicos de un paquete de políticas sobre incendios forestales de gran importancia que Newsom ha estado negociando a puerta cerrada al final de su última sesión legislativa como gobernador.

Ni la oficina del gobernador ni los líderes del Senado y la Asamblea han publicado el texto de las propuestas que están negociando, lo que abre la puerta a que potencialmente aprueben un complejo paquete de políticas con escasa participación pública en los últimos días de la sesión que finaliza el 31 de agosto.

La oficina de Newsom no ha respondido a las preguntas sobre la oposición de los legisladores a partes de su propuesta. Si no logran llegar a un acuerdo antes del viernes, fecha límite legislativa para publicar los proyectos de ley antes de su votación, el tema del aumento de las obligaciones de las empresas de servicios públicos pasará al próximo gobernador.

En una rueda de prensa la semana pasada, Newsom dijo estar abierto a modificar su propuesta, pero insistió en que deben realizarse algunas reformas.

“Creo firmemente que debemos avanzar en este tema”, dijo.

Según su equipo, a Newsom le preocupa garantizar que las indemnizaciones por daños a las víctimas de los incendios se paguen con mayor rapidez, al tiempo que se exime a las empresas de servicios públicos de otras demandas que podrían minar la confianza de los inversores en su solvencia financiera y provocar un aumento en las facturas de electricidad para los clientes. Sin embargo, los opositores, entre los que se incluyen gobiernos locales, supervivientes de los incendios forestales, defensores de los consumidores y compañías de seguros, argumentan que el plan permite a las empresas de servicios públicos eludir su responsabilidad.

Aunque cualquier cambio que se proponga solo se aplicaría a futuros incendios forestales, las negociaciones han avivado la indignación de un grupo de supervivientes del incendio de Eaton que viajaron a Sacramento esta semana para protestar contra las propuestas. A principios de este mes, los bomberos estatales y de Los Ángeles determinaron que la empresa de servicios públicos Southern California Edison, propiedad de inversores, era responsable del incendio de enero de 2025, que se originó bajo una torre de transmisión de Edison que llevaba décadas fuera de servicio. El incendio cobró 19 vidas y destruyó 9400 estructuras.

“Mi trabajo no es garantizar que aumentemos las ganancias de los accionistas de estas empresas”, declaró la senadora Sasha Renee Perez, demócrata que representa a Altadena, en una manifestación con el grupo el martes. “Y ciertamente, como legislatura, no vamos a negociar con empresas que pretenden actuar como terroristas”.

Los legisladores discrepan

Pérez se refería a un informe según el cual ejecutivos de Pacific Gas & Electric y Edison han comunicado a analistas de Wall Street que las empresas planean tomar medidas no especificadas para proteger a sus accionistas si los legisladores no aprueban este año leyes que les ayuden a reducir su responsabilidad financiera tras los incendios.

Newsom y los legisladores demócratas coinciden en una propuesta que limitaría las bonificaciones de los directores ejecutivos de las empresas de servicios públicos tras un incendio devastador y aumentaría las multas para aquellas que infrinjan las normas de seguridad. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que una propuesta del Senado iría más allá, apuntando a las ganancias de las empresas de servicios públicos al ordenar a los reguladores que examinen detenidamente el gasto de las compañías y que consideren limitar los aumentos de tarifas en consonancia con la inflación.

Los legisladores también coinciden con Newsom en la necesidad de mejorar los proyectos comunitarios de mitigación de incendios forestales y utilizar los futuros impuestos sobre seguros para financiar el refuerzo de las viviendas. Asimismo, en general, están de acuerdo en limitar los honorarios de los abogados que representan a las víctimas y otros demandantes en demandas contra las compañías de servicios públicos por daños y perjuicios tras un incendio, si bien el plan del Senado también limitaría los honorarios de los abogados de dichas compañías.

Sin embargo, ni los líderes del Senado ni los de la Asamblea están de acuerdo con Newsom en la eliminación de la subrogación, el derecho de las compañías de seguros a recuperar sus costos por reclamaciones de empresas de servicios públicos u otras corporaciones responsables de un incendio, según consta en los memorandos de las contrapropuestas de la Asamblea y en fuentes del Senado familiarizadas con las negociaciones.

El sector asegurador se ha mostrado muy crítico con los posibles efectos, argumentando que aumentaría los costes de las aseguradoras y las llevaría a subir sus tarifas.

'Una nueva cepa de gran magnitud'

El senador Ben Allen , candidato a comisionado de seguros y demócrata cuyo distrito incluye Pacific Palisades, que también sufrió un incendio mortal el pasado mes de enero, dijo que eliminar la subrogación para intentar solucionar un problema (las altas tarifas de electricidad) podría crear otro problema (tarifas de seguro aún más altas).

«Me temo que crearemos una nueva y enorme presión sobre el sistema de seguros que podría poner en entredicho la asequibilidad para los californianos», declaró Allen a CalMatters. Añadió que esto también podría agravar los problemas del ya complejo mercado de seguros del estado.

Los legisladores coinciden con el gobernador en limitar el número de intermediarios que pueden beneficiarse tras un desastre, o al menos establecer un límite máximo para sus ganancias. Legisladores de ambas cámaras quieren prohibir que las aseguradoras vendan sus reclamaciones y derechos de subrogación a fondos de inversión. El plan del Senado aún lo permitiría si las aseguradoras obtienen la aprobación del comisionado de seguros, algo que las aseguradoras más pequeñas podrían solicitar si necesitan liquidez rápidamente para pagar las reclamaciones tras un incendio.

Los líderes de la Asamblea también se oponen a la propuesta de Newsom de reducir la cantidad que los gobiernos locales pueden recuperar de las empresas de servicios públicos tras un incendio forestal, limitando las reclamaciones al valor depreciado de la infraestructura quemada, en lugar del costo total de su reconstrucción. La propuesta ha provocado la indignación de la Asociación de Condados del Estado de California, la Liga de Ciudades de California y grupos que representan a los distritos escolares.

Presionado por el poderoso sindicato de bomberos profesionales de California, Newsom parece estar dando marcha atrás en ese esfuerzo.

El lunes, el sindicato envió una carta a Newsom expresando su apoyo a su propuesta general y agradeciéndole los ajustes necesarios para garantizar que los gobiernos locales no se vean perjudicados indebidamente. El portavoz de Newsom, Anthony Martinez, no respondió a la solicitud de información sobre dicha propuesta.

Una propuesta problemática

La oficina de Newsom, los legisladores y las compañías de servicios públicos (a través de su campaña "Primero las Víctimas de Incendios Forestales", que incluye a pocas víctimas) afirman que su motivación es garantizar que las indemnizaciones de los supervivientes de los incendios tengan prioridad sobre las de otros demandantes. Esto implica determinar qué supervivientes son los más merecedores de compensación, lo cual constituye una de las propuestas más delicadas y controvertidas de Newsom.

El gobernador limitaría las indemnizaciones por dolor y sufrimiento a los supervivientes que hayan perdido a un familiar o sufrido lesiones. Los demás supervivientes solo podrían reclamar una indemnización por daños no económicos si se encontraban dentro del perímetro del incendio y tuvieron que huir, con un límite de 150.000 dólares por persona para evitar sobrepasar el fondo estatal para incendios forestales, que se financia con las cuotas de los clientes y accionistas de las empresas de servicios públicos.

En respuesta a las objeciones de los supervivientes, la propuesta de la Asamblea ampliaría la elegibilidad para esas indemnizaciones por daños no económicos sin límites, mientras que el plan del Senado no limitaría la elegibilidad y, en cambio, elevaría el listón legal para que los supervivientes fuera del perímetro demuestren que el incendio causó su trauma.

Pero un mes de protestas de los supervivientes del incendio de Eaton, en contra del plan de Newsom, demuestra que priorizar a las víctimas sigue siendo complicado. Su grupo, Every Fire Survivors Network, se opone a cualquier intento de diferenciar entre las víctimas de incendios.

“Somos los verdaderos supervivientes de los incendios forestales”, coreaban unas cuantas docenas de ellos frente a la mansión del gobernador el lunes por la noche, donde Newsom recibía a los legisladores estatales en una recepción de fin de sesión.

La casa de Gayle Nicholls-Ali en Altadena se incendió y ella está comenzando la reconstrucción. La casa de su hijo, a la vuelta de la esquina, no quedó destruida, pero sufrió daños por el humo. Él y su esposa han estado viviendo en una caravana donada en la propiedad, a la espera de que la compañía de seguros apruebe sus reclamaciones para poder comenzar las reparaciones.

Según la propuesta de Newsom, ella no está segura de si su hijo cumpliría los requisitos para recibir una indemnización por daños no económicos, ya que es un superviviente que evacuó pero no sufrió lesiones físicas ni perdió su casa.

“El estrés mental por sí solo ha sido inmenso”, dijo. Nicholls-Ali, maestra jubilada de escuela pública, y su esposo han vivido en Altadena por más de 30 años, y el sueño de su hijo era comprar una casa en la misma ciudad.

“Él quería vivir cerca de casa”, dijo ella.