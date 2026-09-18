California quiere prohibir el matrimonio infantil. ¿Por qué estos grupos de derechos civiles intentan impedirlo?

Fue en marzo cuando un grupo de legisladores de California decidió abordar un tema delicado: el matrimonio infantil.

Durante los próximos tres meses, los demócratas idearían un plan para persuadir a sus colegas reticentes de que finalmente prohibieran esta práctica y se enfrentarían a los grupos de interés especiales que pudieran trabajar en su contra.

Para sorpresa de muchos, en California es legal que cualquier persona menor de 18 años se case, siempre y cuando un padre y un juez lo aprueben. Quizás aún más sorprendente sea que dos grupos influyentes en la política demócrata —la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Planned Parenthood— han apoyado firmemente esta ley históricamente.

La ACLU argumenta que los niños tienen derecho a casarse, y privarlos de ese derecho les arrebataría el camino hacia su emancipación y la posibilidad de tomar decisiones independientes sobre su salud. Para Planned Parenthood, la libertad de los niños para casarse implica permitir que las personas elijan su propio cuerpo y tengan autonomía sobre su salud.

Solo otros dos estados —Nuevo México y Misisipi— no tienen edad mínima para casarse. Y aunque en California los menores pueden contraer matrimonio a cualquier edad, los defensores de los derechos civiles afirman que es difícil contratar a un abogado de divorcio antes de los 18 años.

Según la organización sin fines de lucro Unchained at Last , cada año se casan alrededor de 9000 menores en California, la gran mayoría niñas que contraen matrimonio con hombres adultos. Dado que la edad de consentimiento para la actividad sexual es de 18 años, los defensores afirman que los matrimonios entre menores de 18 años y adultos legalizan implícitamente una relación sexual que, de otro modo, se consideraría violación estatutaria según la ley estatal.

Durante la última década, la organización ha trabajado para impulsar prohibiciones en Nueva York, Oklahoma, Washington y una docena de otros estados.

Pero sus esfuerzos han fracasado repetidamente en California, donde Planned Parenthood y la ACLU han presionado fuertemente en contra de la restricción del matrimonio infantil, aunque esos grupos se han mantenido en gran medida en silencio sobre el tema en otros estados controlados por los demócratas.

Esto se explica en parte por su enorme influencia en la política californiana. Planned Parenthood aboga por algunas de las causas liberales más importantes y ha donado al menos 2.7 millones de dólares a legisladores demócratas desde 2002, según la base de datos de Democracia Digital de CalMatters.

Este año, los demócratas se enfrentaron a circunstancias diferentes con la organización, lo que llevó a los legisladores demócratas a presentar en junio el Proyecto de Ley 1267 de la Asamblea para prohibir finalmente el matrimonio infantil.

La asambleísta Gail Pellerin redactó el proyecto de ley mediante un procedimiento conocido como “modificación radical”, en el que los legisladores eliminan el texto de un proyecto de ley no relacionado para acelerar la aprobación de uno nuevo una vez vencido el plazo para presentar proyectos de ley por la vía habitual. Según los defensores de la causa, los demócratas no cumplieron con el plazo porque querían asegurarse de que Planned Parenthood no interfiriera.

Si bien la ACLU se opuso nuevamente a la legislación este año, no se encontró a ningún lobista abogando por el derecho de los menores a contraer matrimonio en las audiencias del comité este verano, y Planned Parenthood se mantuvo “neutral” respecto al proyecto de ley, negándose a tomar una postura.

Y aunque algunos demócratas expresaron dudas sobre la conveniencia de no permitir que dos adolescentes enamorados contrajeran matrimonio, la prohibición fue aprobada por la Legislatura con un apoyo casi unánime en agosto.

“Debemos dejar claro que las niñas, a pesar de su aparente madurez, son niñas”, dijo Pellerin en una entrevista. “Las niñas no tienen una libertad sin protección”.

Tras casi una década de intentos fallidos por prohibir el matrimonio infantil, el proyecto de ley ahora espera la firma o el veto del gobernador Gavin Newsom. Tiene hasta el 30 de septiembre para hacerlo.

La portavoz de la ACLU, Carmen King, se negó a responder preguntas sobre por qué el grupo se opone al proyecto de ley y no puso a nadie a disposición de CalMatters para una entrevista para este artículo.

En una carta de oposición de junio, la organización escribió: “Prohibir que los menores se casen en todos los casos supone una desviación del compromiso de larga data de California de respetar la capacidad de los menores para tomar decisiones personales importantes por sí mismos, particularmente en el ámbito de la autonomía reproductiva”.

Planned Parenthood no hizo ninguna declaración oficial sobre el proyecto de ley y la portavoz Shelby McMichael se negó a que nadie concediera una entrevista a CalMatters.

En un comunicado enviado por correo electrónico, McMichael afirmó que el grupo “adopta posturas proyecto de ley por proyecto de ley en cada sesión. Dado el recorte de fondos a los centros de salud de Planned Parenthood el año pasado, decidimos priorizar los temas relacionados con la administración Trump y los constantes ataques de los republicanos del Congreso contra la atención médica”.

“La voz de Planned Parenthood importa”

Sus servicios de atención al aborto en más de 100 clínicas en todo el estado han convertido a Planned Parenthood en un símbolo de libertad reproductiva en California durante décadas, aunque la organización señala que los servicios de aborto representan solo una fracción de sus servicios. Su estrecha relación con la política demócrata se acentuó durante las administraciones de Trump, ya que los líderes del partido trabajaron arduamente para evitar los intentos de recorte de fondos federales.

En febrero, los legisladores de California aprobaron 140 millones de dólares en fondos de emergencia para la organización con el fin de compensar los recortes federales. Además, en su sitio web, Planned Parenthood lleva un registro de la frecuencia con la que los legisladores votan a favor de su postura.

En su informe de 2025, todos los demócratas, excepto uno, obtuvieron una puntuación del 100%.

Hace dos años, la asambleísta de Irvine, Cottie Petrie-Norris , demócrata, presentó el proyecto de ley 2924 de la Asamblea para prohibir el matrimonio de menores de edad.

El asambleísta Ash Kalra les dijo a los defensores que Planned Parenthood tenía que retirar su oposición antes de que los legisladores pudieran considerar votar sobre la legislación.

El demócrata de San José, presidente del Comité Judicial de la Asamblea, afirmó que prohibir el matrimonio a menores de edad pondría en peligro su derecho al aborto, derecho que, según él, California aún no ha consagrado en la ley. Los votantes consagraron el derecho al aborto en 2022, dos años antes de que se presentara el proyecto de ley de 2024.

Algunos legisladores también se mostraron escépticos sobre la exactitud de los datos relativos a los matrimonios infantiles, dijo Kalra.

Nunca sometió el proyecto de ley a debate.

“Creo que ese fue sin duda uno de los factores”, dijo Kalra refiriéndose a la oposición de Planned Parenthood y a su decisión de rechazar la legislación. “La opinión de Planned Parenthood importa en este caso, y en otros asuntos que se nos presentan en el Capitolio”.

Este razonamiento recordaba intentos anteriores fallidos, incluido el de 2017, cuando los demócratas rechazaron otro proyecto de ley para modificar las leyes estatales sobre el matrimonio infantil por razones similares.

El entonces senador Jerry Hill dijo que buscó una prohibición total de esta práctica después de enterarse de que una niña de 13 años de su distrito estaba comprometida con un hombre de 38 años de otro país.

«Pensé: “¿Quién podría oponerse a eso? ¿Quién podría decir que está mal?”», dijo Hill sobre el proyecto de ley que presentó para prohibir el matrimonio infantil. Pero le desconcertó que lo que él consideraba una propuesta política de sentido común se convirtiera en un debate más amplio sobre las diferencias culturales, la libertad de la infancia y la autonomía corporal.

En algunas culturas es aceptable que las niñas se casen con hombres mayores o que sean obligadas a contraer matrimonios concertados, según un informe de las Naciones Unidas.

En los últimos años, los legisladores han propuesto medidas para reprimir los matrimonios forzados, que ya son un delito. Kalra es una de ellas; este año, presentó el Proyecto de Ley 2534 de la Asamblea, que permitiría a las víctimas solicitar una orden de alejamiento contra cualquier persona que las obligue a contraer matrimonio. Kalra y las organizaciones de derechos de las mujeres afirman que, de aprobarse, sería la primera ley de este tipo en el país. Planned Parenthood la apoya.

En relación con la legislación sobre el matrimonio infantil de 2017, la ACLU y Planned Parenthood se opusieron firmemente, y la entonces asambleísta Lorena González , una líder sindical demócrata que presidía el Comité de Asignaciones de la Asamblea en ese momento, le dijo a Hill que no permitiría que la prohibición siguiera adelante a menos que se enmendara para reducir la edad mínima a 16 o 17 años en lugar de 18.

Ese proyecto de ley acabó suavizándose hasta convertirse en la ley actual: cualquier joven puede casarse si uno de sus padres y los tribunales dan su consentimiento.

Hill afirmó que su intento y otros fueron frustrados por grupos de interés.

“Estos grupos de interés en Sacramento son muy poderosos. Tienen mucha influencia sobre lo que se aprueba en la Legislatura”, dijo Hill, quien representó a Silicon Valley durante 12 años. “La política se impone a las políticas públicas en aproximadamente el 80% de los casos”.

González lo recordaba de otra manera. Si bien es cierto que se negó a que se aprobara una prohibición total, dijo, no recuerda que Planned Parenthood se opusiera al proyecto de ley ni que lo tuviera en cuenta en su proceso de toma de decisiones.

Según contó, cuando las chicas adolescentes mayores de su distrito quedaban embarazadas, era común que algunas familias latinas las animaran a casarse con el padre si este tenía la misma edad o una edad similar.

“Tuve chicas que me decían que esta era la mejor opción”, declaró González a CalMatters. Añadió que la diferencia de edad entre los cónyuges parecía importar más que el matrimonio en sí. “En aquel entonces, me parecía muy clasista” imponer una prohibición absoluta, afirmó.

‘Al menos estamos aquí ahora’

La iniciativa del presidente Donald Trump para recortar la financiación de las clínicas de Planned Parenthood ejerció una presión política mayor de lo habitual sobre la organización en los últimos años e hizo que esta dependiera más de la financiación estatal.

La situación empeoró el pasado mes de noviembre, cuando un artículo de opinión del New York Times criticó a la ACLU y a Planned Parenthood por su papel en el bloqueo de la legislación contra el matrimonio infantil, mientras que estados controlados por los republicanos, como Arkansas y Luisiana, imponían restricciones más estrictas.

Para Sara Tasneem, superviviente y activista, la inacción de California durante varias décadas permitió que su padre la obligara a casarse a los 15 años con un hombre de 28. Según ella, su padre formaba parte de una secta sufí del norte de California que orquestó el matrimonio. Cuando su padre se enteró de que Tasneem salía con un compañero de instituto, le buscó a alguien con quien casarse.

«Me entregaron a un completo desconocido al que acababa de conocer», dijo. Abandonó la escuela y fue violada repetidamente, sintiéndose atrapada e incapaz de irse antes de cumplir los 18 años porque, al ser menor de edad, no podía contratar un abogado. Tasneem contó que tuvo dos hijos con su violador, a quien dejó en 2003, a los 23 años, llevándose consigo a sus hijos.

Al reflexionar sobre su pasado y darse cuenta de que “no creció con mucho poder”, Tasneem se dedicó al activismo más de una década después.

La mayoría de los defensores confían en que Newsom firme el proyecto de ley.

“¿Debería haber ocurrido una década antes? Sí, debería haber ocurrido”, dijo Fraidy Reiss, directora ejecutiva de Unchained at Last, quien a los 19 años se vio obligada a casarse con un hombre mayor en su comunidad judía ortodoxa de Nueva York. “Pero al menos estamos aquí ahora”.

