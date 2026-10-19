Decenas de presas de California necesitan reparaciones ante la inminente llegada del invierno de El Niño

Ante la amenaza de fuertes lluvias durante el invierno debido al fenómeno de El Niño, el Auditor Estatal advierte que las represas envejecidas de California “siguen representando un riesgo para la seguridad pública”, especialmente en las áreas de la Bahía de San Francisco, San Diego y Los Ángeles.

En 2017, los legisladores otorgaron al estado la facultad de sancionar a los propietarios de represas que infrinjan las normas de seguridad, después de que el fallo del aliviadero de Oroville obligara a la evacuación de casi 200,000 personas . La auditoría reveló que los gestores del agua aún no han utilizado esa facultad.

Aunque los responsables estatales de la gestión del agua hubieran ejercido sus facultades coercitivas, es probable que los propietarios de las presas no hubieran podido costear las reparaciones.

Una auditoría publicada el lunes reveló que, a fecha de mayo, 57 represas se encontraban en mal estado o en condiciones insatisfactorias, una cifra superior a la de recuentos anteriores. Es probable que este número siga aumentando, a medida que los funcionarios estatales de recursos hídricos reevalúen las represas más antiguas.

Las 40 represas más riesgosas —clasificadas como de alto o extremadamente alto riesgo— están ubicadas en todo el estado, pero se agrupan cerca de ciudades costeras densamente pobladas.

Según el informe del auditor, si estas represas fallaran, “podrían poner en peligro a hasta 1.5 millones de personas y causar daños económicos por más de 265 mil millones de dólares”.

Hace casi una década, los legisladores reforzaron la autoridad del Departamento de Recursos Hídricos de California para imponer sanciones como restricciones en los embalses, embargos de propiedades y multas cuando los propietarios de presas infrinjan las leyes estatales de seguridad y otros requisitos.

Hasta abril, los ingenieros estatales habían remitido a los propietarios de 44 represas para que se tomaran medidas coercitivas. Sin embargo, según escribió el auditor, el departamento de recursos hídricos “nunca ha tomado medidas coercitivas punitivas contra los propietarios de represas que no subsanan sus infracciones”.

Presas envejecidas, fondos limitados

El problema es que las represas están envejeciendo. Muchas se construyeron cuando las normas de seguridad eran menos estrictas. Las leyes estatales nunca obligaron a los propietarios de represas a reservar fondos para su mantenimiento, por lo que cuando el hormigón se desmorona, se acumulan sedimentos y los aliviaderos amenazan con erosionarse bajo las aguas de las inundaciones, la mayoría de los propietarios carecen del dinero necesario para las reparaciones.

El departamento de recursos hídricos del estado supervisa la seguridad de más de 1,220 represas, la mayoría en buen estado. La responsabilidad del mantenimiento de las represas recae en los gobiernos locales, las empresas de servicios públicos, las agencias de agua y los propietarios privados de terrenos y empresas que las poseen. Algunas de las represas clasificadas como en mal estado pertenecen a agencias estatales.

Los desastres son extremadamente raros. Pero cuando ocurren, como en Oroville o el colapso en 1928 de la presa de St. Francis, prácticamente nueva, al noroeste de Los Ángeles, pueden ser catastróficos.

John Gastaldo / CalMatters La presa del lago Hodges de San Diego en reparación durante el otoño de 2022. Se prevé que la presa sea reemplazada en la próxima década. Construida con un diseño de arcos múltiples, la presa se terminó en 1918 y fue adquirida por la ciudad de San Diego en 1925. Fotografía de John Gastaldo para CalMatters.

El auditor elogió el programa de inspección del departamento de recursos hídricos, pero criticó duramente su inacción ante los propietarios de represas que no cumplen con los requisitos estatales de planificación, seguridad u otros, “permitiendo así que persistan graves deficiencias”.

Uno de los casos involucró una presa con un agujero de 14 metros de ancho en su aliviadero que ha permanecido sin reparar durante más de 30 años, lo que, según la auditoría, podría causar inundaciones que afectarían a casi 300 personas y daños por más de 88 millones de dólares.

La auditoría no menciona el nombre de la presa. Los administradores estatales del agua dijeron que dar más detalles podría plantear problemas de seguridad, aunque el departamento hace público el potencial de riesgo y el estado de cada presa en un informe anual.

Los responsables estatales de la gestión del agua finalizaron las normas de aplicación en 2022. Sin embargo, comunicaron al auditor que no han podido dotar de personal suficiente a un departamento de control y que no confían en poder costear la defensa de sus acciones en una audiencia.

Aun con personal y recursos económicos, concluye el auditor, si el propietario de una represa sigue sin cumplir con la normativa, el estado “no puede actuar antes de que la represa represente un peligro de nivel de emergencia. Esto deja un vacío en la legislación estatal que pone en riesgo la seguridad pública”.

Una gota en el océano

Hace cuatro años, el gobernador Gavin Newsom promovió la reparación de represas en su estrategia de suministro de agua durante la sequía, como una forma de reforzar las reservas hídricas. Dos años después, en 2024, Newsom y los legisladores recortaron drásticamente la financiación de un programa de subvenciones para la reparación de represas.

Desde entonces, una propuesta electoral de 2024 proporcionó una inyección de 464 millones de dólares para el programa. Una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias también otorgó a California 629,198 dólares este septiembre, según Jason Ince, portavoz del Departamento de Recursos Hídricos.

Sin embargo, la auditoría citó estimaciones que indican que reparar las represas del estado, que dejan mucho que desear, podría costar alrededor de 28 mil millones de dólares, lo que convierte los fondos disponibles en una cantidad insignificante.

El informe instó a los legisladores estatales a establecer plazos y exigir a los propietarios de presas de alto y muy alto riesgo —es decir, aquellas que podrían causar la muerte de personas si fallan— que presenten planes de mantenimiento y reparación a las agencias estatales.

También pidió a los legisladores que ampliaran la autoridad de los administradores estatales del agua para hacer cumplir la ley, y que la agencia utilizara toda la fuerza de sus poderes.

“Para garantizar que se aborde la seguridad pública antes de que el estado de una presa provoque una emergencia”, señala la auditoría, “la Legislatura debería modificar la ley estatal para permitir que el Departamento de Recursos Hídricos ordene la expropiación y el desmantelamiento de una presa cuando otros medios de aplicación de la ley por parte del Departamento de Recursos Hídricos no tengan éxito”.

Laura Hollender, subdirectora de gestión de inundaciones y seguridad del Departamento de Recursos Hídricos, afirmó que el departamento trabajó en estrecha colaboración con el Auditor Estatal, pero discrepa con algunas de las conclusiones y recomendaciones del informe.

Sin embargo, afirmó en un comunicado que están revisando cuidadosamente las recomendaciones y preparándose para lo que traiga El Niño. «Proteger la seguridad pública es la máxima prioridad del DWR, y reconocemos el papel fundamental que desempeñan la seguridad de las presas y el mantenimiento de los diques para reducir el riesgo de inundaciones en las comunidades de California».

Con la llegada de la temporada de lluvias, el auditor también destacó que la planificación de la seguridad de las represas en todo el estado está incompleta.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador aún no ha aprobado los planes de emergencia para 245 represas, los cuales describen las medidas que sus propietarios tomarían para proteger a las personas y los bienes en caso de una falla en la represa. Los funcionarios informaron a la oficina del auditor que los propietarios de las represas no han completado las revisiones requeridas y que la ley estatal no establece plazos.

