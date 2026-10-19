Las detenciones del ICE alarman a los colegios comunitarios de California. ¿Qué pueden hacer los responsables de los campus?

Los agentes de inmigración están sembrando el pánico en los colegios comunitarios de California.

El Santa Monica College informó que uno de sus estudiantes fue arrestado y deportado en mayo pasado. En diciembre, el Santa Barbara City College dijo que agentes federales de inmigración utilizaron el estacionamiento de su campus como punto de encuentro, lo que provocó una fuerte reacción de los activistas comunitarios.

El mes pasado, el Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego informó que agentes del ICE arrestaron a un estudiante en una calle que atraviesa el campus urbano y posteriormente persiguieron a otro estudiante hasta las escaleras del edificio de Artes y Humanidades de la institución.

El lunes pasado, agentes federales arrestaron al padre de un estudiante en el estacionamiento del campus del Allan Hancock College en Santa Maria, al sur de San Luis Obispo.

Los rectores universitarios afirman que están haciendo todo lo posible para mantener a los estudiantes seguros e impedir que los agentes federales de inmigración entren en los campus. Sin embargo, admiten que su poder en estas situaciones es limitado.

“Si los agentes del ICE quieren venir y caminar por el centro del campus, pueden hacerlo”, dijo Kevin Walthers, presidente de Allan Hancock College.

Las leyes estatales exigen que las universidades notifiquen a los estudiantes si hay agentes de inmigración en el campus, y que estos presenten una orden judicial antes de entrar en un área “no pública” de la institución, como un aula o un edificio de oficinas. Sin embargo, los estacionamientos, las plazas y muchos otros espacios al aire libre se consideran públicos.

Adriana Heldiz / CalMatters Grafitis contra funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración en el San Diego City College, en el centro de San Diego, el 8 de octubre de 2026. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters.

Para cuando Walthers se enteró de que los agentes del ICE habían llegado al estacionamiento del campus, ya se habían marchado; el arresto se produjo en cuestión de minutos. Afirmó que nunca recibió una orden judicial y que solo pudo notificar a los estudiantes y al profesorado después del arresto. Lo mismo ocurrió en San Diego, según declaró el rector del distrito, Gregory Smith.

El presidente Donald Trump derogó una política de larga data que impedía la aplicación de las leyes de inmigración en lugares considerados “sensibles”, como las escuelas. La Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California, que supervisa los 116 colegios del estado, se ha manifestado abiertamente a favor de proteger a los estudiantes indocumentados y ha ofrecido orientación a las escuelas sobre cómo tratar con los agentes de inmigración. El fiscal general Rob Bonta publicó su propia guía , más detallada, el mes pasado.

Chandler Rebel, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, organismo encargado de la aplicación de la ley en materia de inmigración, declaró que el ICE no tiene como objetivo las escuelas y negó haber arrestado a nadie en el campus de Allan Hancock, a pesar de los testimonios de testigos y las fotografías. Rebel no respondió a las preguntas sobre el agente que persiguió a un estudiante del San Diego City College en el campus.

Tras sus interacciones con los agentes de inmigración, los colegios comunitarios de Santa Bárbara y San Diego colocaron o están en proceso de instalar letreros en los estacionamientos, aceras o en las entradas de las aulas y edificios, informando a los agentes que necesitan autorización para entrar.

En la práctica, estos mensajes podrían no impedir que los agentes de inmigración entren en sus campus, según afirman los rectores universitarios. «Nuestro distrito está haciendo todo lo posible, y esperamos que sirva como elemento disuasorio», declaró Smith.

Un lunes cualquiera

El lunes por la mañana, Mayrin, de 18 años, contó que iba sentada en el asiento del copiloto mientras su padre la llevaba al Allan Hancock College, donde tenía clase de estadística ese día. Al pasar por el restaurante Olive Garden, a las afueras del campus, vio un coche negro grande que comenzó a seguirlos por la carretera.

Mayrin y su padre estacionaron en el estacionamiento del campus, según relató, cuando un hombre enmascarado se acercó a la ventanilla y les pidió su identificación. CalMatters accedió a no revelar el nombre completo de la joven porque ella teme que se haga pública la situación legal de su familia.

“Pedía ayuda a la gente. Lloraba. Era una mezcla de emociones, sobre todo estaba preocupada por mi padre”, dijo. Maryrin le dio al agente su identificación estatal y le dijo que era ciudadana estadounidense. Su padre, quien emigró de México y ha vivido en Estados Unidos durante unas dos décadas, no llevaba identificación consigo y el agente lo subió a su coche, contó ella.

Mayrin pasó los siguientes 20 minutos sola en el coche de su padre, llorando y llamando a su familia, antes de que el personal de la universidad, incluidos los agentes de la policía del campus y el decano de orientación psicológica, la llevaran a una sala de conferencias para preguntarle qué había sucedido y brindarle apoyo.

El padre de Mayrin fue una de al menos 17 personas arrestadas el lunes pasado por agentes de inmigración en el área de Santa María, según declaró el asambleísta Gregg Hart , demócrata de Santa Bárbara, en un comunicado enviado por correo electrónico. «Las redadas masivas como esta tienen como objetivo transmitir un mensaje de miedo e intimidación, directamente del presidente Trump».

Las ciudades de mayoría latina en la región de la Costa Central de California, entre las que se incluye Santa María, han experimentado oleadas de operativos de control migratorio desde que Trump asumió el cargo.

En abril, Walthers comentó que el jefe de policía de la universidad se reunió con otros jefes de policía locales, el FBI y agentes del ICE que supervisan la Costa Central. El jefe de policía solicitó a los funcionarios de inmigración que avisaran con antelación antes de entrar al campus. «La respuesta fue que el ICE no vendría al campus», dijo Walthers. En retrospectiva, lamentó que el acuerdo no hubiera sido más formal.

Tras la detención de la semana pasada, Walthers dijo que se puso en contacto con un agente federal de inmigración en Los Ángeles y que, después de la conversación, se sintió “optimista” de que no volvería a suceder.

‘Sin nuestro conocimiento o sin aprobación previa’

En diciembre, una organización local que defiende los derechos de los inmigrantes, 805 UndocuFund, alertó a los funcionarios del Santa Barbara City College de que agentes del ICE se encontraban en un estacionamiento del campus y parecían estar utilizándolo como zona de operaciones, según Jordan Killebrew, director ejecutivo de asuntos públicos de la universidad.

Killebrew afirmó que los agentes estaban “ocupando nuestros estacionamientos sin nuestro conocimiento o sin ninguna autorización previa”.

La universidad firmó un acuerdo con 805 UndocuFund para que le ayude a detectar la presencia de agentes federales. El grupo también proporcionará a los estudiantes y al personal recursos y referencias, incluyendo servicios legales, financieros, de salud mental y de apoyo de emergencia para asuntos relacionados con la inmigración.

Killebrew dijo que la universidad gastó alrededor de 1,200 dólares en 12 letreros que indican que sus campus “no pueden usarse como áreas de preparación para el control de la inmigración civil, lugares de procesamiento o bases de operaciones”.

El distrito universitario de San Diego ya estaba instalando letreros similares cuando el ICE se presentó en el campus el mes pasado. El portavoz del distrito, Jack Beresford, indicó que el distrito, que comprende cuatro universidades, gastó 71,000 dólares en 68 letreros, incluyendo el costo de la mano de obra para su instalación. El distrito también implementó una nueva política que exige que cualquier entidad, incluyendo las fuerzas del orden, obtenga autorización previa antes de realizar actividades oficiales en el campus.

“No permitimos que un banco simplemente venga y monte un puesto”, dijo Smith, el rector del distrito de San Diego. Añadió que los agentes de inmigración necesitarían autorización antes de realizar sus actividades, incluyendo arrestos.

No está tan claro si la política realmente funcionará. «Para cuando sepa que están aquí y pueda bajar a decirles que no tienen permitido estar, ya se habrán ido», dijo Smith. «Lo que espero que hayamos establecido con esto es un argumento legal de que se trata de una incautación ilegal, igual que si simplemente hubieran entrado a la fuerza en la casa de alguien».

La política nunca se ha puesto a prueba en los tribunales. Dijo que espera que nunca llegue a ese punto.

