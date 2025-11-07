Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Economy

Aeropuerto Internacional de San Diego reducirá vuelos debido al cierre del gobierno

Por Jacob Aere / General Assignment Reporter
Contribuyentes: Mike Damron / Video Journalist,  Natalie González Rodríguez/Traductora
Publicado en November 7, 2025 at 10:48 AM PST
Read in English

Hoy jueves se cumplen 37 días desde el cierre parcial del gobierno. Ya es el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

Cientos de miles de trabajadores han sido suspendidos temporalmente y cientos de miles más, incluyendo a los agentes de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y los controladores de tráfico aéreo, siguen trabajando sin recibir su pago en todo el país.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Esto ya está teniendo un impacto en los viajes aéreos. A partir de este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) planea reducir el tráfico aéreo hasta en un 10% en 40 mercados de "alto volumen", incluyendo el Aeropuerto Internacional de San Diego.

Las operaciones se encontraban normales el jueves por la mañana cuando Sean Cooper II, estudiante de la Universidad Estatal de Virginia, llegó a San Diego y se enteró de las reducciones de vuelos planeadas.

Comentó que solo había visto retrasos menores en los filtros de seguridad del aeropuerto en Richmond. Él tiene programado volar de regreso este domingo.

"Para ser honesto, ahora estoy un poco preocupado", dijo Cooper.

Screens with flight times and statuses are displayed inside San Diego International Airport's Terminal 2, Nov. 6, 2025.
Jacob Aere
/
KPBS
Screens with flight times and statuses are displayed inside San Diego International Airport's Terminal 2, Nov. 6, 2025.

Aunque le preocupan las cancelaciones de vuelos, dijo que también está pensando en las familias que conoce que han sido afectadas por el cierre del gobierno.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

“Rezo para que esto termine, y no solo por mi propia incomodidad,” dijo. “Hay personas que están pasando por momentos mucho más difíciles de lo que yo podría imaginar — ‘Oh, tal vez me pierda este examen.’ Hay personas que ni siquiera están recibiendo su salario.”

La FAA informó que está reduciendo el número de vuelos para aliviar la carga de trabajo de los controladores aéreos, muchos de los cuales han estado ausentándose con más frecuencia.

“Todos los trabajos tienen estrés. Y si tuvieras que pasar tanto tiempo sin saber qué va a pasar, especialmente con tu salario, experimentarías lo mismo,” dijo Kevin Karpé, director ejecutivo de Diverse Vector Aviation Consulting.

Passengers arrive at San Diego International Airport's Terminal 2, Nov. 6, 2025.
Jacob Aere
/
KPBS
Passengers arrive at San Diego International Airport's Terminal 2, Nov. 6, 2025.

Él es un ex controlador de tráfico aéreo que ha vivido cierres de gobierno anteriores.

Karpé dijo que este es un anuncio sin precedentes por parte de la FAA y advierte que se deben esperar retrasos y cancelaciones en todo Estados Unidos.

"Si el cierre continúa, creo que veremos una reducción de vuelos de más del 10%", comentó. "Pienso que el administrador de la FAA será más proactivo e intentará reducir el estrés en el sistema del espacio aéreo nacional y en los controladores".

El Aeropuerto Internacional de San Diego está aconsejando a los pasajeros que "revisen el estado de su vuelo antes de venir al aeropuerto" y que lleguen con no menos de dos horas de anticipación.

No está claro cuándo podrían terminar las reducciones de vuelos. Pero mientras el gobierno permanezca cerrado, Karpé indicó que habrá una tensión significativa para los controladores de tráfico aéreo que no están recibiendo sus cheques de pago.

Tags

Economy TransportationTravel
Jacob Aere
As a general assignment reporter, I report on a wide range of different issues that affect the diverse neighborhoods of San Diego County including business, health, arts & culture and politics.
seeStoriesBy
What are issues affecting San Diego's most vulnerable?

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News