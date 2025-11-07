Aeropuerto Internacional de San Diego reducirá vuelos debido al cierre del gobierno

Hoy jueves se cumplen 37 días desde el cierre parcial del gobierno. Ya es el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

Cientos de miles de trabajadores han sido suspendidos temporalmente y cientos de miles más, incluyendo a los agentes de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y los controladores de tráfico aéreo, siguen trabajando sin recibir su pago en todo el país.

Esto ya está teniendo un impacto en los viajes aéreos. A partir de este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) planea reducir el tráfico aéreo hasta en un 10% en 40 mercados de "alto volumen", incluyendo el Aeropuerto Internacional de San Diego.

Las operaciones se encontraban normales el jueves por la mañana cuando Sean Cooper II, estudiante de la Universidad Estatal de Virginia, llegó a San Diego y se enteró de las reducciones de vuelos planeadas.

Comentó que solo había visto retrasos menores en los filtros de seguridad del aeropuerto en Richmond. Él tiene programado volar de regreso este domingo.

"Para ser honesto, ahora estoy un poco preocupado", dijo Cooper.

Jacob Aere / KPBS Screens with flight times and statuses are displayed inside San Diego International Airport's Terminal 2, Nov. 6, 2025.

Aunque le preocupan las cancelaciones de vuelos, dijo que también está pensando en las familias que conoce que han sido afectadas por el cierre del gobierno.

“Rezo para que esto termine, y no solo por mi propia incomodidad,” dijo. “Hay personas que están pasando por momentos mucho más difíciles de lo que yo podría imaginar — ‘Oh, tal vez me pierda este examen.’ Hay personas que ni siquiera están recibiendo su salario.”

La FAA informó que está reduciendo el número de vuelos para aliviar la carga de trabajo de los controladores aéreos, muchos de los cuales han estado ausentándose con más frecuencia.

“Todos los trabajos tienen estrés. Y si tuvieras que pasar tanto tiempo sin saber qué va a pasar, especialmente con tu salario, experimentarías lo mismo,” dijo Kevin Karpé, director ejecutivo de Diverse Vector Aviation Consulting.

Jacob Aere / KPBS Passengers arrive at San Diego International Airport's Terminal 2, Nov. 6, 2025.

Él es un ex controlador de tráfico aéreo que ha vivido cierres de gobierno anteriores.

Karpé dijo que este es un anuncio sin precedentes por parte de la FAA y advierte que se deben esperar retrasos y cancelaciones en todo Estados Unidos.

"Si el cierre continúa, creo que veremos una reducción de vuelos de más del 10%", comentó. "Pienso que el administrador de la FAA será más proactivo e intentará reducir el estrés en el sistema del espacio aéreo nacional y en los controladores".

El Aeropuerto Internacional de San Diego está aconsejando a los pasajeros que "revisen el estado de su vuelo antes de venir al aeropuerto" y que lleguen con no menos de dos horas de anticipación.

No está claro cuándo podrían terminar las reducciones de vuelos. Pero mientras el gobierno permanezca cerrado, Karpé indicó que habrá una tensión significativa para los controladores de tráfico aéreo que no están recibiendo sus cheques de pago.

