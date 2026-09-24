Cómo obtener la ciudadanía: 4 cosas que debes saber sobre el proceso

La semana pasada, KPBS ofreció a los suscriptores de nuestro nuevo canal de WhatsApp en español, Línea Directa, la oportunidad de hacer preguntas sobre el proceso de la ciudadanía y naturalización en Estados Unidos.

️Hablamos con Maria C. Chavez, directora legal de inmigración de Partnership for the Advancement of New Americans (PANA), quien compartió su experiencia y conocimientos para responder a sus preguntas.

Desde cómo obtener tu residencia (Green Card o tarjeta de residencia permanente) hasta cómo recibir ayuda con tu solicitud de ciudadanía, Chavez nos ayudó a entender mejor el proceso y las opciones que tienes.

Por cierto, nuestro nuevo canal de WhatsApp, Línea Directa es un espacio para nuestra comunidad de habla hispana en San Diego y Tijuana, donde compartimos información útil y nos mantenemos en contacto. Línea Directa es una forma directa de mantenerte en contacto con nuestro equipo de noticias, compartir tus preguntas, dudas, comentarios y hacernos saber qué información necesitas. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. Para unirte, guarda nuestro número de teléfono, +1 (619) 871-3153, y luego envíanos un mensaje con tu nombre. A partir de entonces, comenzaremos a enviarte nuestros mensajes.



Esperamos que esta información te sea útil.

¿Si una persona con residencia legal recibe beneficios públicos, como ayuda para comprar alimentos, ¿eso podría afectar su posibilidad de obtener la ciudadanía más adelante?

Chavez: Depende. Algunas personas están completamente exentas de las restricciones relacionadas con el uso de beneficios del gobierno, como las personas refugiadas, quienes tienen asilo y las personas que obtuvieron su residencia porque fueron víctimas de ciertos delitos o de trata de personas.

Para otras personas, depende de cuándo recibieron los beneficios. ¿Fue durante los primeros cinco años después de obtener la Green Card? ¿Fue mucho tiempo después? ¿El beneficio era para la persona directamente o para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses? ¿Obtuvo el beneficio mintiendo o proporcionando información falsa?

Courtesy of Maria C. Chavez, Esq. Maria C. Chavez, abogada, es la directora legal de inmigración de Partnership for the Advancement of New Americans (PANA); la foto no tiene fecha.

Hay muchos factores que se deben considerar para determinar si recibir beneficios del gobierno puede afectar a una persona en el futuro y de qué manera.

Sin embargo, para la mayoría de las personas, recibir beneficios públicos probablemente no les impedirá obtener la ciudadanía en el futuro.

Pero si tienes dudas, lo mejor es consultar con una abogada o un abogado de inmigración.

Si la pregunta es si a una persona que está solicitando su tarjeta de residencia (Green Card) se le puede negar, aunque hay algunas categorías que están exentas, Chavez recomienda consultar con una abogada o un abogado.

👉 Visita el Centro de Recursos sobre Ciudadanía de USCIS para más información.

¿Cuánto tiempo pasa desde que una persona recibe asilo hasta que puede obtener su residencia (Green Card o tarjeta de residencia permanente)?

Chavez: Una persona a quien le han otorgado asilo puede solicitar su residencia (Green Card) después de un año de tener estatus de asilado.

El tiempo que puede tardar en aprobarse la residencia depende de varios factores y puede variar mucho.

👉Para una estimación acude a la página oficial de USCIS de Tiempos de Procesamiento de Casos.

¿Hay alguien que pueda ayudarme con la solicitud y los documentos necesarios para solicitar la ciudadanía?

Chavez: Hay varias organizaciones sin fines de lucro en la ciudad y el condado de San Diego que pueden ayudarte con esto.

Por ejemplo, Jewish Family Service , Catholic Charities , UURISE , Alliance San Diego , entre otras.

¿Cumplo con los requisitos para solicitar la ciudadanía, pero con las redadas de ICE, ¿debería esperar? ¿Con quién puedo hablar sobre esto?

Chavez: En este momento, la mayoría de las personas con residencia probablemente pueden solicitar la ciudadanía de manera segura, pero siempre es mejor consultar con alguien antes de hacerlo.

Cualquiera de las organizaciones sin fines de lucro que mencionamos anteriormente o un abogado particular puede ayudarte a evaluar tu situación y los posibles riesgos.

Si tienes algo negativo en tu historial, aunque haya pasado mucho tiempo, ya hayas cumplido tu sentencia, el caso haya sido desestimado o borrado de tu historial, o pienses que ya no es importante ... sí puede ser importante.

Busca asesoría legal para estar completamente seguro de que es seguro para ti solicitar la ciudadanía.

💬 ¿Tienes más preguntas? Mándanos un WhatsApp.

