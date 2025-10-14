Continúan las lluvias y los vientos fuertes en el Condado de San Diego

Se espera que una lluvia intensa se extienda hacia el este a lo largo del condado de San Diego este martes, acompañada de ráfagas fuertes por la mañana, aunque las temperaturas más cálidas comenzarán a sentirse a mediados de semana y continuarán durante el fin de semana, según los pronósticos.

Un aviso de viento estará vigente de 9 a.m. a 3 p.m. este martes para las zonas costeras y de los valles, incluyendo Oceanside, Poway, Carlsbad, San Marcos, Vista, San Diego, Chula Vista, Encinitas, National City, Escondido, La Mesa, Santee y El Cajon.

Las autoridades recomendaron tener precaución con objetos sueltos, ramas de árboles que puedan caer y posibles cortes de energía eléctrica, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Se espera que las zonas montañosas registren algunas lluvias por la tarde, con temperaturas máximas entre los 50 y 60 grados Fahrenheit, mientras que en los desiertos también podrían presentarse chubascos aislados, con máximas cercanas a los 70 grados.

En el centro de San Diego, hay probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 11 a.m., con una temperatura máxima cercana a los 67 grados y ráfagas de viento de hasta 35 millas por hora.

El pronóstico de oleaje para este martes incluye un alto riesgo de corrientes de resaca, con olas de entre 3 y 5 pies y temperaturas del agua entre 62 y 64 grados Fahrenheit, según el NWS.

También se mantiene vigente un aviso para embarcaciones pequeñas hasta al menos las 5 p.m. del martes para las aguas costeras desde San Mateo Point hasta la frontera con México, abarcando de 10 a 60 millas náuticas mar adentro, incluyendo la isla San Clemente.

Los meteorólogos marítimos informaron que “fuertes vientos del sur continuarán esta mañana antes del paso de un frente que se desplazará de oeste a este a través de las aguas costeras entre el final de la mañana y la tarde, creando condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas.”

Cualquier tormenta eléctrica podría generar ráfagas de viento fuertes y erráticas, mares agitados y descargas eléctricas, añadieron.

Los pronósticos indican un aumento de temperaturas tierra adentro hacia el fin de semana, mientras que las nubes y la neblina marina regresarán a las zonas costeras.

No se esperan condiciones marítimas peligrosas adicionales desde la noche del martes hasta el sábado.

