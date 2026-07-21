Resultados de las pruebas de lectura en California han mejorado gracias a las inversiones en alfabetización. ¿Puede el estado hacer más?

No se trata exactamente del “milagro de Mississippi”, pero los resultados de lectura en California han ido mejorando gradualmente desde que el estado invirtió miles de millones en transformar la forma en que los estudiantes aprenden a leer. Sin embargo, la escasez de tutores de alfabetización podría estar impidiendo que los estudiantes mejoren aún más.

En 2013, antes de que California reformara su programa de alfabetización en las escuelas primarias y secundarias, el estado ocupaba el puesto 47 a nivel nacional en cuanto a habilidades de lectura de cuarto grado en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, conocida como el Informe Nacional de Educación. Solo el 27% de los estudiantes obtuvo una calificación de “competente” o “avanzado” en la prueba de lectura, que se administra cada dos años a estudiantes de todo el país.

Al año siguiente, California publicó un nuevo marco curricular para la enseñanza de la lengua y la literatura inglesa que anima a las escuelas a centrarse en la fonética, el vocabulario y otros métodos fundamentales para enseñar a leer a los niños. La enseñanza basada en la fonética no será obligatoria hasta el año que viene, pero la mayoría de las escuelas la han ido adoptando gradualmente.

Además se implementaron nuevos materiales curriculares, una prueba de detección de dislexia y actualizaciones en los programas de certificación docente. El estado también amplió el programa de kínder de transición e implementó nuevas directrices para los estudiantes de inglés.

Pero quizás la mayor inversión en alfabetización se produjo en 2023 con 500 millones de dólares en subvenciones destinadas a que las escuelas contrataran asesores de lectura y adoptaran otras medidas para mejorar las habilidades lectoras. Estos asesores, generalmente antiguos maestros con formación especializada en lectura, trabajan directamente con los docentes para ayudarles a enseñar a leer a los niños de forma eficaz. El año pasado, el estado aportó 215 millones de dólares, y el presupuesto más reciente incluye 350 millones de dólares adicionales para asesores de lectura.

Mississippi, cuyos resultados en lectura pasaron del puesto 49 a nivel nacional en 2013 al 9 en 2024, atribuye en parte este cambio a los asesores de alfabetización y otras estrategias de capacitación docente. El marco conceptual de la enseñanza de la lectura en Mississippi es similar al de California, pero Mississippi invirtió fuertemente en la capacitación de los maestros para su implementación, mientras que California implementó su programa de capacitación a lo largo de varios años.

Los resultados de lectura aumentan ligeramente

Los resultados de lectura en California han mejorado gradualmente, pero de forma significativa, desde 2013. El año pasado, California se situó en la mitad de la tabla a nivel nacional, con 13 estados que obtuvieron mejores resultados y el resto con resultados iguales o inferiores. Esto coincidió con el descenso de los resultados nacionales.

En las pruebas estatales, el número de alumnos de cuarto grado que leen al nivel correspondiente a su edad aumentó del 40 % en 2014 al 46 % el año pasado. Antes de la pandemia, el porcentaje rondaba el 50 %, disminuyó algunos puntos cuando las escuelas pasaron a la enseñanza a distancia, pero desde entonces ha ido repuntando gradualmente.

El cuarto grado es un hito clave en el desarrollo de la lectoescritura, ya que para quinto grado los estudiantes necesitan habilidades de lectura suficientes para comprender otras materias como historia y ciencias. Los estudiantes que no leen con fluidez para cuarto grado tienen más probabilidades de tener un rendimiento académico inferior en otras materias. Diversos estudios han demostrado que los adultos con bajas habilidades de lectoescritura tienen más probabilidades de estar desempleados, encarcelados o enfrentar otros problemas.

Sarah Novicoff, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de California, realizó un estudio que concluyó que las inversiones de California en alfabetización han dado sus frutos, aunque con una salvedad.

“Sin duda han tenido un impacto positivo”, dijo Novicoff. “Pero tenemos la oportunidad de hacerlo aún mejor”.

Novicoff descubrió que casi el 60% de los distritos escolares utilizaron sus subvenciones para contratar asesores de alfabetización que trabajaran con los maestros, especialistas en lectura que trabajaran directamente con los estudiantes o para organizar de alguna otra manera la formación docente relacionada con la alfabetización.

Según sus hallazgos, los distritos escolares que realizaron estas inversiones observaron mejoras significativas en los resultados de lectura, incluso entre los estudiantes que aprenden inglés. Si bien los resultados variaron según el distrito, en general, los estudiantes obtuvieron 6 puntos más en las pruebas estatales dentro de los dos años posteriores a las inversiones. Prevé que los resultados seguirán aumentando con el tiempo.

Algunos distritos tienen dificultades para contratar asesores de alfabetización

Pero muchos distritos escolares no contrataron asesores de alfabetización. No porque no quisieran, sino porque no había ninguno disponible. De hecho, el 42% de los distritos afirmó tener dificultades para contratar asesores.

“Me encantaría contratar a un asesor de alfabetización”, dijo Patricia Gunderson, superintendente de la Oficina de Educación del Condado de Lassen. “Es estupendo que el estado ofrezca los fondos, pero simplemente no podemos hacerlo. No tenemos la capacidad”.

En las zonas rurales y remotas del estado, encontrar asesores de alfabetización ha resultado casi imposible, lo que ha obstaculizado la mejora, según constató Novicoff. Por ejemplo, en el condado de Lassen, en la frontera norte de Nevada, apenas se encuentran suficientes maestros titulados, y mucho menos profesionales de la educación con títulos de especialización avanzada. Incluso si las escuelas pudieran contratar asesores de alfabetización, no encontrarían suficientes suplentes para cubrir las ausencias de los maestros en formación.

Pero Lassen ha demostrado creatividad a la hora de encontrar maneras de impulsar la alfabetización. En 2023, por ejemplo, organizó un curso de capacitación de una semana de duración para docentes durante el verano, en el que se les pagó por aprender el nuevo plan de estudios y el curso no interrumpió el año escolar. Gunderson afirmó que fue un gran éxito; los resultados de las pruebas estatales de lectura aumentaron más de 7 puntos porcentuales, aunque todavía están por debajo del promedio estatal.

En el condado de Siskiyou, en la frontera con Oregón, el superintendente del condado, Allan Carver, dijo que celebra la inversión del estado en asesores de alfabetización, pero que esto ha creado otro problema: los maestros están optando por convertirse en asesores de alfabetización, posiblemente porque es menos estresante o se paga un poco más, lo que deja vacantes en las aulas.

“Nos esforzamos por solucionar un problema y, al mismo tiempo, agravamos la escasez de docentes”, afirmó Carver. “Tenemos que desarrollar un programa integral de formación de asesores de alfabetización antes de simplemente asignar fondos y establecer expectativas para la capacitación”.

En Baldwin Park, en el Valle de San Gabriel, la directora Laura Rodríguez afirmó que los asesores de alfabetización han sido fundamentales para mejorar los resultados de lectura de su escuela. Gracias a una subvención estatal, la escuela primaria Tracy ha contratado a un asesor de alfabetización que trabaja en estrecha colaboración con los maestros, auxiliares y el especialista en lectura de la escuela.

La asesora de alfabetización, Claudia Barba, imparte talleres para docentes y padres, capacita a los auxiliares, evalúa a los estudiantes, analiza datos y brinda retroalimentación a los maestros. Además, ha diseñado un plan de alfabetización que examina detenidamente las causas de los bajos resultados y aborda específicamente sus motivos.

“Es increíble”, dijo Rodríguez. “He notado una gran diferencia desde que empezamos con esto. Ha transformado nuestro campus”.

La escuela primaria Tracy, un programa bilingüe de inmersión en español e inglés, atiende principalmente a estudiantes de bajos recursos. Más del 30% del alumnado está aprendiendo inglés. El plan de alfabetización enseña a los niños a leer primero en español y luego en inglés, centrándose en el vocabulario y la fonética de ambos idiomas. Para tercer grado, cuando el estado realiza las primeras pruebas de lectura, los estudiantes ya leen con bastante fluidez en ambos idiomas.

En tan solo dos años, tras contratar a la asesora de alfabetización, las calificaciones de lectura de Tracy aumentaron más de 10 puntos porcentuales. Incluso los estudiantes de inglés como segunda lengua vieron un incremento significativo en sus puntuaciones. Otros indicadores también mejoraron: el absentismo crónico se redujo del 44 % justo después de la pandemia al 11 % el año pasado. Las calificaciones en matemáticas también están aumentando.

“La alfabetización es la clave de todo. Si un niño sabe leer, puede acceder al conocimiento. Empieza a disfrutar de la escuela”, dijo Rodríguez. “Puede obtener una mejor educación”.

Este artículo se publicó originalmente en CalMatters y fue republicado bajo la licencia Creative Commons Attribution--NonCommercial-NoDerivatives.

