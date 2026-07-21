¿No tienes pase para Comic-Con? Estos son algunos eventos gratuitos y abiertos al público en San Diego

Es verano en San Diego y, con él, llega uno de los eventos más importantes del condado: Comic-Con.

Personas de todo el mundo viajan a San Diego para sumergirse en esta celebración anual de cómics, películas, videojuegos y arte. Y, aunque no tengas el pase, Comic-Con va mucho más allá del centro de convenciones y se extiende por toda la ciudad con eventos externos abiertos a todo el público.

Para quienes deseen participar, aquí tienen algunos lugares interesantes que visitar y eventos que disfrutar en San Diego durante Comic-Con sin necesidad de tener el pase.

Comida

MaruMart: Demon Slayer Konbini

Petco Park ofrecerá una variedad de snacks y comida en su Petco Park Interactive Zone, incluyendo la icónica marca de ramen Maruchan. Como parte de una colaboración con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, se servirán muestras inspiradas en los personajes de la serie. Los fans también podrán tomarse fotos en escenarios temáticos, probar suerte en una máquina de garra y comprar mercancía exclusiva.

🕓︎ 10 a.m. a 5 p.m. del jueves 23 al sábado 25 de julio; 10 a.m. a 4 p.m. el domingo 26 de julio | 📍 Lexus Premier Lot, Petco Park | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Hello Kitty Café Truck

Hello Kitty llega con comida y mercancía exclusiva. Al igual que Maruchan, el Hello Kitty Café Truck estará ubicado en la Petco Park Interactive Zone. Los fans de Sanrio podrán comprar bolsas tipo tote, gorras, mantas, tazas, chamarras con cierre de un cuarto y playeras con sus personajes favoritos, además de disfrutar postres y bebidas temáticas.

🕓︎ 10 a.m. a 5 p.m. del jueves 23 al sábado 25 de julio; 10 a.m. a 4 p.m. el domingo 26 de julio | 📍 Lexus Premier Lot, Petco Park | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Hulu Animayhem

Prepárate, porque dos de tus series favoritas de Hulu llegan a Animayhem, con personajes de Futurama y King of the Hill como protagonistas. Hulu Animayhem tomará el Gaslamp, a lo largo del Martin Luther King Jr. Promenade, donde los asistentes podrán disfrutar comida y bebidas temáticas inspiradas en ambas series, incluyendo el "100 Days of Cold Brew" de Fry y los yakitori Robata Chane de Bobby Hill. Además, podrán recorrer escenarios interactivos, buscar Easter eggs y comprar mercancía exclusiva.

🕓︎ 10:30 a.m. a 7 p.m. del jueves 23 al domingo 26 de julio | 📍 Palm Trees Garden en el Hilton Gaslamp, 401 K St., centro de San Diego | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Candy Land Café

Hasbro / via Bucket Listers A forest of lollipops awaits visitors at the Candy Land Café in this undated photo from downtown San Diego.

El año pasado, San Diego se pintó de rosa con la experiencia de Barbie. Este año, la ciudad volverá a llenarse de color con Candy Land Café. Inspirado en el clásico juego de mesa, este espacio ofrece una decoración vibrante, hamburguesas arcoíris, sliders de chocolate con salsa barbecue, malteadas gigantes y un fondue compartible llamado "Chocolate River". Los visitantes también podrán completar una lista de desafíos llamada Sweet Adventure, decorar galletas y tomarse fotos en escenarios con enormes dulces. Se requiere reservación.

🕓︎ 3 p.m. a 9 p.m. del jueves 9 de julio al domingo 4 de octubre | 📍 Bayside Kitchen + Bar, 2137 Pacific Highway, centro de San Diego | 💵 Boletos desde $24.50 por persona | MÁS INFORMACIÓN

Kitties & Coffee at The Cat Café

¿Qué es mejor que un café? ¡Un café con gatos! Este popular café invita a los visitantes a disfrutar un latte mientras conviven con gatos disponibles para adopción. Aunque aceptan personas sin reservación, la disponibilidad varía y se recomienda apartar lugar con anticipación, ya que los espacios suelen llenarse rápidamente.

🕓︎ 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a domingo | 📍 302 Island Ave. #101, centro de San Diego | 💵 $24.38 | MÁS INFORMACIÓN

Westgate Hotel Superhero Tea

Comic-Con con un toque de elegancia. Los asistentes podrán disfrutar de una selección de sándwiches de té gourmet, repostería hecha en casa, postres exclusivos, tés premium y una copa de champaña durante el Superhero Tea del Westgate Hotel. Además, un arpista en vivo amenizará la experiencia.

🕓︎ 12 p.m. a 4 p.m. del miércoles 22 al domingo 26 de julio | 📍 The Westgate Hotel, 1055 Second Ave., centro de San Diego | 💵 Adultos: $95; niños: $65 | MÁS INFORMACIÓN



Arte

Show de arte de Comic-Con 2025

El show de arte de Comic-Con reúne obras originales —dibujos, esculturas, joyería y mucho más— de más de 100 artistas profesionales y aficionados. Muchas de las piezas estarán disponibles para su compra mediante una subasta silenciosa o venta directa. Para participar en las pujas, los visitantes deben ser mayores de 18 años y presentar una identificación oficial.

🕓︎ 11 a.m. a 8 p.m. jueves 23 de julio; 9 a.m. a 8 p.m. viernes 24 de julio; 9 a.m. a 6 p.m. sábado 25 y domingo 26 de julio | 📍 Manchester Hyatt, Grand Hall CD, 1 Market Place, centro de San Diego | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Chuck Jones Gallery Comic-Con Pop-Up

Para los amantes de la animación, las creaciones de Chuck Jones han marcado la infancia de varias generaciones. Durante la semana de Comic-Con, la Galería Chuck Jones en Seaport Village presentará arte original de animación, nuevos lanzamientos, además de presentaciones y paneles especiales. Entre los invitados estarán el artista de Disney Steve Barton, el animador de The Simpsons Stephen Reis y Ben Olson, director de animación y artista oficial de Warner Bros., Hanna-Barbera y Disney.

🕓︎ Del jueves 23 al sábado 25 de julio | 📍 Chuck Jones Gallery, 809 W Harbor Drive, Seaport Village | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

San Diego Chinese Historical Museum Mini Garden Art Mart

El Museo Histórico Chino de San Diego organizará el Mini Garden Art Mart, una celebración dedicada al arte, la cultura y los medios de las comunidades asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico. Los asistentes podrán aprender a dibujar sus propias tiras cómicas de cuatro paneles (4-koma), conocer a artistas de cómic y participar en un intercambio de calcomanías, botones, pulseras y otros pequeños coleccionables.

🕓︎ 2 p.m. a 6 p.m. viernes 24 de julio | 📍 San Diego Chinese Historical Museum, 404 Third Ave., centro de San Diego | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Activaciones

Audible’s “Level Up Lounge” Activation

¡Atención, Crawlers, miembros de la Princess Posse y fans del Bobiverse! Swing Social se transformará en el Level Up Lounge, donde los visitantes podrán participar en actividades temáticas para ganar XP (puntos de experiencia), que podrán canjear por premios y artículos exclusivos. La experiencia incluye una zona BobNet inspirada en Bobiverse, una estación de supervivencia de Dungeon Crawler Carl donde los asistentes podrán grabar su propio "Crawler Incident Report", espacios para escuchar contenido, escenarios para fotos y mucho más.

🕓︎ 11 a.m. a 7 p.m. sábado 25 de julio | 📍 Swing Social, 527 Fifth Ave., centro de San Diego | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

“Percy Jackson and the Olympians”

Para los fans de Camp Half-Blood, Disney presentará una experiencia interactiva para toda la familia que celebra la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, basada en el tercer libro de la saga, La maldición del Titán. Los asistentes comenzarán su recorrido atravesando el tridente de Poseidón y luego podrán elegir uno de tres caminos inspirados en Percy, Annabeth o Thalia.

🕓︎ Horarios variables, del jueves 24 al domingo 26 de julio | 📍 Esquina de Fifth Avenue y L Street, centro de San Diego | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Disney Entertainment Television This undated photo shows the "Percy Jackson and the Olympians" activation, where attendees enter Poseidon’s trident before choosing one of three paths inspired by Percy, Annabeth or Thalia.

‘Fun Flows Here’ Nickelodeon Experience

Nickelodeon trae su famoso slime a San Diego Comic-Con con la experiencia "Fun Flows Here". Diseñada para niños y familias, esta actividad ofrece a los visitantes la oportunidad de recibir un baño de slime, disfrutar de un escenario interactivo con apariciones de personajes de Nickelodeon, participar en sorteos y jugar con burbujas. Los miembros del museo tienen acceso anticipado el jueves.

🕓︎ De 11 a. m. a 4 p. m., viernes 25 de julio; de 11 a. m. a 5 p. m., sábado 25 y domingo 26 de julio | 📍 Children’s Museum Park, 200 W Island Ave., centro de la ciudad | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Adopt-a-Puppy Peanuts Pop-Up x Super 7

La pandilla de Peanuts se une a Super 7 para ofrecer una experiencia de adopción de cachorros centrada en Snoopy y sus hermanos. Los fans podrán ver ocho cachorros de peluche presentados en transportines, cada uno con su propio certificado de adopción. Además, los visitantes recibirán un pañuelo para mascotas creado en colaboración con Best Friends Animal Society.

🕓︎ De 12:00 p. m. a 4:00 p. m., jueves 23 de julio; de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., viernes 24 y sábado 25 de julio; de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., domingo 26 de julio | 📍 200 W. Harbor Drive, Suite 105, centro de la ciudad | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN



Juegos

Magic: The Gathering Marvel Super Heroes Experience

Magic: The Gathering estará presente en la Zona Interactiva de Petco Park, donde los jugadores podrán sumergirse en la colección de superhéroes de Marvel mediante sesiones para aprender a jugar y oportunidades de juego con entrada. Habrá sorteos y un campo de minigolf.

🕓︎ De 10 a. m. a 5 p. m., jueves 23 de julio | 📍 Lexus Premier Lot, Petco Park | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

INSERT COIN: Burger Bass

Comic-Con toma las instalaciones recién renovadas de Dave & Buster’s en Mission Valley para el evento "INSERT COIN: Burger Bass". La cita ofrece una experiencia de salón de juegos en horario nocturno con láseres, efectos especiales y tres ambientes musicales que incluirán géneros como house, techno, bass, UKG y más. Evento para público adulto.

🕓︎ De 8 p. m. a 2 a. m., del viernes 24 al sábado 25 de julio | 📍 Dave & Buster’s, 2931 Camino Del Rio North, Mission Valley | MÁS INFORMACIÓN

Música y películas

Rooftop Cinema Club

Para quienes deseen vivir el ambiente de la Comic-Con sin sumergirse por completo en ella, una película en una terraza podría ser la opción ideal. Durante el fin de semana de la Comic-Con, Rooftop Cinema Club ofrecerá una atractiva selección de películas, tanto actuales como clásicas. Aquí está la programación:

Showings Thursday, July 23

“Michael” - 7 p.m.

“The Hangover” - 10:15 p.m. Friday, July 24

“How to Lose a Guy in 10 Days” - 5 p.m.

“Moulin Rouge!” - 8 p.m.

“Sinners” - 11:15 p.m. Saturday, July 25

“The Notebook” - 12:45 p.m.

“The Princess Bride” - 3:45 p.m.

“Chicago” - 7 p.m.

“Scream” (1996) - 10 p.m. Sunday, July 26

“The Sandlot” - 1 p.m.

“High School Musical” - 3:45 p.m.

“La La Land” - 6:30 p.m.

“Challengers” - 9:30 p.m.

🕓︎ Horarios indicados arriba | 📍 Rooftop Cinema Club, 1835 Columbia St., centro | 💵 Entradas desde $19 | MÁS INFORMACIÓN

The Stray Cats

Los aficionados al rockabilly podrán ver a la legendaria banda The Stray Cats, famosa por éxitos como "Rock This Town" y "Stray Cat Strut". Prepárate para una noche llena de energía con rock 'n' roll clásico, el sonido característico de la guitarra twang y el estilo retro propio de la banda.

🕓︎ Domingo 26 de julio, 8 p. m. | 📍 The Sound, 2260 Jimmy Durante Blvd., Del Mar | 💵 Entradas desde $134.75 dólares| MÁS INFORMACIÓN

The Fray

Tómate un descanso de la Comic-Con con una noche de música en vivo a cargo de The Fray, Dashboard Confessional y Colony House. Canta éxitos como "How to Save a Life" y "Hands Down" en este concierto al aire libre, situado a poca distancia en coche del centro de la ciudad.

🕓︎ Sábado 25 de julio, 7 p. m. | 📍 Cal Coast Credit Union Open Air Theatre, 5500 Campanile Drive, SDSU | 💵 Entradas desde $30 dólares | MÁS INFORMACIÓN



Educación y cultura

Lumpia Con

Celebra la cultura filipino-estadounidense en la sede de Lumpia Con, en el barrio de Gaslamp, donde la gastronomía, el arte y la cultura fan se unen durante el fin de semana de la Comic-Con. Las actividades gratuitas incluyen sesiones de dibujo en vivo, encuentros con artistas y eventos de convivencia comunitaria.

🕓︎ Jueves 23 de julio, de 5 p. m. a medianoche; viernes 24 de julio, de 7 p. m. a medianoche; sábado 25 de julio, de 4 a 6 p. m. | 📍 Gaslamp Lumpia Factory, 423 F St., centro de la ciudad | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Indigi-Con 2026

Descubre el arte, la narrativa y la cultura pop indígenas en Indigi-Con, un evento gratuito que celebra a artistas, autores, ilustradores y creadores nativos. Conoce a los creadores, explora sus obras y vive la experiencia de las voces indígenas durante el fin de semana de la Comic-Con.

🕓︎ De 3:00 p. m. a 9:00 p. m., jueves 23 de julio | 📍 UC San Diego Park & Market, 1100 Market St., centro de la ciudad | 🆓 Gratis (pero se requiere inscripción) | MÁS INFORMACIÓN

9th Annual Afrofuturism Lounge

Afro Future Con celebra el arte, la narrativa y la innovación de la comunidad negra junto a creadores de cómics, profesionales de la animación y líderes comunitarios. Explora artículos de colección, conoce a los creadores y disfruta de comida de vendedores locales mientras descubres una visión de un futuro más equitativo.

🕓︎ Jueves 23 de julio, de 7:00 p. m. a 10:30 p. m. | 📍 Fleet Science Center, 1875 El Prado, Balboa Park | 💵 Entrada general: $30 | MÁS INFORMACIÓN

Comics Conference for Educators and Librarians

Descubre cómo los cómics fomentan la educación y la alfabetización en "Comic-Con at the Library", un evento gratuito de cinco días en la Biblioteca Central de San Diego. Disfruta de paneles y presentaciones que exploran cómo la narrativa gráfica puede captar el interés de lectores de todas las edades.

🕓︎ Miércoles 22 de julio, 2:30 p. m.; jueves 23 a sábado 25 de julio, de 10 a. m. a 6 p. m.; domingo 26 de julio, de 10 a. m. a 3 p. m. | 📍 Biblioteca Pública de San Diego, 330 Park Blvd. (centro de la ciudad) | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Diversión para adultos

BERO Spider-Man: Brand New Day x Pendry Pop-up

Los fans de Spider-Man pueden visitar el hotel Pendry para disfrutar de un evento temporal gratuito que celebra "Spider-Man: Brand New Day". Podrán tomarse fotos con Spider-Man y, los mayores de 21 años, probar BERO —la cerveza sin alcohol de Tom Holland—, servida en latas exclusivas con temática del personaje.

🕓︎ De 12:00 p. m. a 4:00 p. m., viernes 24 y sábado 25 de julio | 📍 Nason's Beer Hall en el Pendry San Diego, 550 J St., centro de la ciudad | 🆓 Gratis (por orden de llegada; muestras de BERO disponibles para mayores de 21 años) | MÁS INFORMACIÓN

The Killer Tomatoes After-Party

Celebra el clásico de culto "Attack of the Killer Tomatoes!" en una fiesta oficial posterior a la proyección en el Gaslamp. Conoce al elenco y al equipo de producción, disfruta del cosplay, la música y los sorteos, y brinda por la franquicia que nació en San Diego.

🕓︎ Sábado 25 de julio, de 19:00 a 23:00 h | 📍 Good Night John Boy, 401 G St., centro de la ciudad | 💵 Entradas desde $12.51 | MÁS INFORMACIÓN

Ready Party One: The Final Level 2026 SDCC Kickoff Party

Da inicio a la Comic-Con en "Ready Party One: The Final Level", una fiesta de temática gaming que contará con cosplay, experiencias inmersivas y música en vivo de The Flux Capacitors. Tras la actuación de la banda, los DJ mantendrán el ambiente en la pista de baile hasta altas horas de la noche en este evento de la SDCC favorito de los fans.

🕓︎ Miércoles 22 de julio, 8 p. m. | 📍 Parq Nightclub, 615 Broadway, centro de la ciudad | 💵 Entrada general: $33.85 - $44.50 dólares | Mayores de 21 años | MÁS INFORMACIÓN

Adult Swim On the Green

Dirígete a Bayfront Park para disfrutar de "Adult Swim on the Green", una experiencia gratuita al aire libre para los fans, repleta de juegos, atracciones, obsequios exclusivos y actividades interactivas. El entretenimiento nocturno incluye fiestas con DJ, eventos en vivo y apariciones relacionadas con programas favoritos de Adult Swim, como "Rick and Morty" y "My Adventures With Superman".

🕓︎ De 13:00 a 22:00 h, del jueves 23 al sábado 25 de julio; de 11:00 a 16:00 h, el domingo 26 de julio | 📍 Bayfront Park, detrás del Centro de Convenciones de San Diego | 🆓 Gratis | MÁS INFORMACIÓN

Comic Con-Themed Bar Crawl 2026

Si te interesa más charlar sobre cómics mientras disfrutas de una bebida fría, este evento podría interesarte. La octava edición anual de la ruta de bares temática de Comic-Con contará con dos puntos de registro y visitas a más de 10 locales, donde los participantes podrán disfrutar de bebidas temáticas y relacionarse con otros aficionados y amantes de la vida nocturna. Se anima a los asistentes a llevar cosplay. Es necesario tener 21 años o más y presentar una identificación válida.

🕓︎ 8 p. m. Jueves 23 de julio - Sábado 25 de julio | 📍 Comienza en TORO, 672 Fifth Ave., en el centro | 💵 Entradas desde $12.51; disponibles pases para tres días | MÁS INFORMACIÓN