El costo total del último año de preparatoria

Flor Burciaga, residente de National City, sabe bien qué le espera a ella —y a su cartera— durante el último año de preparatoria. Ya ha pasado por esto con dos de sus hijos, y un tercero está en pleno proceso.

“Ya estamos muy familiarizados”, dijo. “Está la grad night, el homecoming o el prom. Y además hay otros gastos que van saliendo”.

Los boletos para el baile de graduación en Sweetwater High School empezaban en 80 dólares el año pasado. Los vestidos de prom en Windsor van de aproximadamente 60 a 200 dólares. Rentar un esmoquin o traje cuesta alrededor de 150 dólares en Men’s Wearhouse. Las hijas de Burciaga se maquillaron ellas mismas, ya que hacerlo en Ulta cuesta unos 75 dólares.

Y luego están las flores que se usan en la solapa de los chicos y en la muñeca de las chicas. La florería en línea 1-800-Flowers cobra alrededor de 40 dólares por un corsage y 5 dólares adicionales por el boutonniere a juego. Flowerhouse San Diego, en National City, cobra 70 dólares por el conjunto de corsage y boutonniere.

Este año, el hijo de Burciaga planea ir a la grad night. Es un viaje a Disneyland y cuesta 360 dólares en total. La escuela ofreció un plan de pagos, dividiendo el costo en tres abonos de 160, 100 y 100 dólares a lo largo de tres meses.

Pero aun así, eso significaba tener que reunir 160 dólares en poco tiempo.

“El reto era: ¿tenía el dinero para ese primer pago?”, dijo Burciaga. “Porque si no, si lo perdía, ya no podía entrar al plan de pagos”.

Burciaga contó que la escuela de su hijo ofrece oportunidades para ganar boletos para la grad night o anuarios durante las asambleas de último año. El anuario el año pasado costaba 75 dólares.

“Ninguno de mis tres hijos se ha ganado uno”, dijo. “Y bueno, eso deja todo a la suerte, cuando para muchas familias esto ya es un reto económico”.

El estudio MG Portraits, con sede en Chula Vista, toma las fotos de graduación. Los precios van desde un paquete con una sola pose por 75 dólares hasta uno de siete poses por 525 dólares.

Burciaga eligió un paquete de seis poses, el más económico que incluía copias digitales. Dividió el pago de 450 dólares en dos partes.

En total, los gastos del último año de preparatoria suman entre 700 y 1,400 dólares, sin contar los costos de solicitudes universitarias u otros planes después de la graduación.

Trabajo en equipo

Una opción para evitar estos gastos sería simplemente decir que no, al menos a algunas cosas. Pero para Burciaga, eso no es opción.

“No me gustaría que sintieran que se están perdiendo estas experiencias por cuestiones económicas”, dijo. “Quiero que participen, que vivan eso. Entonces, ¿cómo le hacemos juntos?”

Ese enfoque viene de su propia experiencia.

“Mis papás no pudieron navegar esto, así que yo tuve que buscar la manera”, dijo. “Para mí, se trata de que mis hijos también sean parte, que entiendan que hay esfuerzo, sacrificio, pero también iniciativa de su parte”.

Las decisiones financieras son un trabajo en equipo en la familia, explicó Burciaga. Reducen gastos como salir a comer para prepararse para lo que viene. Venden ropa, gorras y zapatos que ya no usan en swap meets o en Facebook Marketplace. También reciclan latas de aluminio y botellas de plástico.

“Tenemos que levantarnos muy temprano, cargar el carro con todo lo reciclado”, dijo. “Si tú ayudas a juntar

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