Conoce a los candidatos para la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Grossmont-Cuyamaca

¿Qué hace la junta directiva?
El Grossmont-Cuyamaca Community College District incluye a Grossmont College y Cuyamaca College en el este del condado de San Diego. Muchos de sus estudiantes se transfieren a San Diego State University después de obtener sus títulos de asociado en áreas como enfermería, artes culinarias, ingeniería y diseño gráfico. El otoño pasado, Grossmont College lanzó un programa de grado asociado en Inteligencia Artificial Aplicada.
El distrito ofrece horarios de clases tradicionales, cursos de corta duración que van de cuatro a ocho semanas, clases en línea y clases los sábados. Más de la mitad de los estudiantes del distrito asisten a tiempo parcial.
Según el distrito, Grossmont y Cuyamaca Colleges han estado trabajando para reclutar nuevos estudiantes, especialmente adultos. Su programa Pathways for Adults to Career Training (PACT) ofrece capacitación laboral y cursos de inglés a residentes de bajos ingresos del este del condado. Su Community Engagement Project busca acercarse a estudiantes adultos en escuelas, bibliotecas, proveedores de salud y otros espacios.
El distrito recibió financiamiento federal en febrero para ampliar el programa PACT. Ese financiamiento también se destinará a la actualización de equipo en los centros de desarrollo infantil y en los centros de necesidades básicas del distrito, que brindan servicios como alimentos, cuidado infantil y atención de salud.
La junta revisa el presupuesto del distrito, aprueba cambios en los cursos y programas de grado de los colegios, autoriza acuerdos con los sindicatos de empleados y recibe informes periódicos de los presidentes de ambos colegios.
¿Cuánto gana un miembro de la junta directiva?
Según la normativa de la junta directiva, los miembros ganan $542 dólares al mes.
¿Qué problemáticas enfrenta el distrito?
El distrito es uno de varios distritos de colegios comunitarios que perdieron fondos federales del programa de Instituciones al Servicio de la Comunidad Hispana, que otorga financiación adicional a las instituciones donde más de una cuarta parte del alumnado se identifica como latino.
En una reunión de la junta directiva celebrada en octubre, los funcionarios del colegio informaron sobre las iniciativas para mejorar el funcionamiento de las oficinas de ayuda financiera. Según el orden del día, estas oficinas “han enfrentado importantes desafíos en los últimos tres años, lo que ha afectado su funcionamiento”. El personal informó que el tiempo de procesamiento de las solicitudes de ayuda financiera ha mejorado y que más estudiantes están recibiendo becas Pell y empleos del programa federal de trabajo y estudio.
Los objetivos de la junta para el presente año académico incluyen aumentar la matrícula estudiantil, colaborar con más organizaciones comunitarias y recabar más opiniones de los estudiantes sobre sus decisiones políticas.