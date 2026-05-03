Conoce a los candidatos para la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Grossmont-Cuyamaca

¿Qué hace la junta directiva?

El Grossmont-Cuyamaca Community College District incluye a Grossmont College y Cuyamaca College en el este del condado de San Diego. Muchos de sus estudiantes se transfieren a San Diego State University después de obtener sus títulos de asociado en áreas como enfermería, artes culinarias, ingeniería y diseño gráfico. El otoño pasado, Grossmont College lanzó un programa de grado asociado en Inteligencia Artificial Aplicada.

El distrito ofrece horarios de clases tradicionales, cursos de corta duración que van de cuatro a ocho semanas, clases en línea y clases los sábados. Más de la mitad de los estudiantes del distrito asisten a tiempo parcial.

Según el distrito, Grossmont y Cuyamaca Colleges han estado trabajando para reclutar nuevos estudiantes, especialmente adultos. Su programa Pathways for Adults to Career Training (PACT) ofrece capacitación laboral y cursos de inglés a residentes de bajos ingresos del este del condado. Su Community Engagement Project busca acercarse a estudiantes adultos en escuelas, bibliotecas, proveedores de salud y otros espacios.

El distrito recibió financiamiento federal en febrero para ampliar el programa PACT. Ese financiamiento también se destinará a la actualización de equipo en los centros de desarrollo infantil y en los centros de necesidades básicas del distrito, que brindan servicios como alimentos, cuidado infantil y atención de salud.

La junta revisa el presupuesto del distrito, aprueba cambios en los cursos y programas de grado de los colegios, autoriza acuerdos con los sindicatos de empleados y recibe informes periódicos de los presidentes de ambos colegios.

