Conoce a los candidatos para Controlador del Estado

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¿Qué hace on controlador del estado?
El contralor de California ejerce como contador jefe del estado y supervisa el gasto público en una de las economías más grandes del mundo. Quienquiera que resulte elegido se encargará de auditar las finanzas del estado y de pagar a los empleados públicos.
Los candidatos
Meghann Adams
Trayectoria profesional: Conductora de autobús escolar
Adams, una conductora de autobús escolar que vive en el barrio de Tenderloin, en San Francisco. También es presidenta de su sindicato y se encarga de gestionar las finanzas de la organización. Su objetivo es denunciar a los propietarios inmobiliarios que inflan los precios de los alquileres, analizar el costo de implantar un sistema de Medi-Cal de pagador único y retirar las inversiones estatales de las empresas que apoyan la guerra de Israel contra Gaza.
- Vote Socialist California
- Partido de la Paz y la Libertad
Malia M. Cohen
Trayectoria profesional: Contralora del Estado
Cohen ocupa el cargo de contralora de California desde 2023 y se postula para la reelección. Su campaña se basa en la promesa de gestionar las finanzas del estado con “transparencia, eficiencia y equidad”. En los últimos meses, mientras el gobernador y los legisladores negociaban un acuerdo presupuestario, Cohen les ha instado a actuar con cautela en el gasto.
- Partido Demócrata de California
- California Labor Federation
- Equality California
Herb W. Morgan
Trayectoria profesional: Director de inversiones
Morgan se presenta con la promesa de sacar a la luz los casos de fraude en el gobierno, en un momento en que la administración Trump también está lanzando acusaciones de fraude contra California. Morgan fundó una empresa de inversiones en San Diego que posteriormente fue adquirida por Cantor Fitzgerald Investment Advisors.
- Partido Republicano de California
- Asamblea Republicana de California
- Partido de la Unidad de California