Conoce a los candidatos para Controlador del Estado

Resumen del candidato

Partido: Paz y Libertad

Trayectoria profesional: Conductora de autobús escolar

Adams, una conductora de autobús escolar que vive en el barrio de Tenderloin, en San Francisco. También es presidenta de su sindicato y se encarga de gestionar las finanzas de la organización. Su objetivo es denunciar a los propietarios inmobiliarios que inflan los precios de los alquileres, analizar el costo de implantar un sistema de Medi-Cal de pagador único y retirar las inversiones estatales de las empresas que apoyan la guerra de Israel contra Gaza.