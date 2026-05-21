Conoce a los candidatos a Superintendente de Instrucción Pública

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¿Qué hace un superintendente de instrucción pública?
Los distritos escolares locales de California controlan en gran medida las decisiones presupuestarias y curriculares, lo que deja al superintendente estatal con una autoridad limitada. El estado está considerando ahora transferir algunas de las responsabilidades de la oficina a la Junta Estatal de Educación, nombrada por el gobernador, lo que reduciría aún más su papel. Aun así, el nuevo superintendente contará con una plataforma a nivel estatal para promover políticas y con un presupuesto récord de 150,000 millones de dólares destinado a casi 6 millones de alumnos de escuelas públicas. La oficina es no partidista.
Los candidatos
Richard Barrera
Trayectoria profesional: Asesor del Superintendente Estatal
Barrera, presidente de la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de San Diego, era poco conocido fuera de San Diego hasta que se ganó el respaldo de la poderosa Asociación de Maestros de California. Como alguien ajeno a los círculos de Sacramento, afirma que puede aportar una perspectiva nueva al cargo, centrándose en aumentar la financiación escolar, la educación infantil y facilitar el camino para convertirse en maestro.
- Asociación de Maestros de California
- Trabajadores Domésticos de California
Nichelle M Henderson
Trayectoria profesional: Asesor del Superintendente Estatal
Henderson es miembro del consejo de administración del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles y cuenta con una sólida trayectoria sindical. Como docente con amplia experiencia, aboga por un mayor acceso a la atención médica en las escuelas y por la reforma de los exámenes estandarizados. También apoya la retirada de las inversiones de los fondos de pensiones estatales de los combustibles fósiles y de “la maquinaria bélica estadounidense”.
- California Democratic Legislative
- Women’s Caucus
- California Legislative Black Caucus
- Jóvenes Demócratas de California
Frank Lara
Trayectoria profesional: Docente, vicepresidente del sindicato
Lara es maestro de primaria en el Distrito Escolar Unificado de San Francisco y ha sido vicepresidente del sindicato de maestros del distrito.
- Partido de la Paz y Libertad
- Partido Verde
- United Educators de San Francisco
Gus Mattammal
Trayectoria profesional: Educador, ejecutivo, autor
Mattammal dirige una empresa de clases particulares en Silicon Valley y apoya a las escuelas autónomas, la educación en el hogar y otras alternativas a las escuelas públicas tradicionales.
Al Muratsuchi
Trayectoria profesional: Diputado, profesor universitario
Muratsuchi es un asambleísta de la zona de South Bay, en Los Ángeles, y ex presidente del Comité de Educación de la Asamblea. Junto con el exsenador estatal Joshua Newman, fue coautor de la Propuesta 2, la exitosa emisión de bonos por valor de 10,000 millones de dólares destinada a instalaciones escolares. También es profesor adjunto de Ciencias Políticas en El Camino College y anteriormente trabajó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia del estado.
- Association of California School Administrators
- California Federation of Teachers
- California School Employees Association
Joshua B Newman
Trayectoria profesional: Educador, asesor estratégico
Newman, exsenador estatal, fue presidente del Comité de Educación del Senado estatal y actualmente es investigador en la Universidad de California en Irvine. Junto con el asambleísta Al Muratsuchi, fue coautor de la Propuesta 2, la exitosa emisión de bonos por valor de 10 mil millones de dólares destinada a instalaciones escolares. Antes de dedicarse a la política, Newman, veterano del Ejército, fundó una organización que ayuda a los veteranos a reincorporarse al mercado laboral civil.
- State Building and Construction Trades Council de California
Anthony Rendon
Trayectoria profesional: Ex presidente de la Asamblea
Rendon ocupó el cargo de presidente de la Asamblea entre 2016 y 2023, período en el que impulsó importantes aumentos en la financiación de la educación primaria y secundaria, la implantación del jardín de infancia de transición universal y la rendición de cuentas de las escuelas autónomas. Antes de dedicarse a la política, dirigió un programa de educación infantil en Los Ángeles durante 20 años. La educación infantil sigue siendo una prioridad, afirma.
- AFSCME
- SEIU California
- California Latino Caucus
Sonja Shaw
Trayectoria profesional: Presidenta de distrito escolar
Shaw, presidenta de la Junta Escolar de Chino Valley, se ha mostrado abiertamente en contra de las medidas de protección para los estudiantes transgénero. Saltó a los titulares en 2023 cuando presidió una reunión de la junta escolar en la que el superintendente estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, fue escoltado fuera de la sala durante un debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero. Shaw también aboga por alejarse de las “ideologías radicales” en las aulas y por volver a los fundamentos académicos.
- Partido Republicano de California
- Moms for Liberty
- Asociación de Rifles y Pistolas de California