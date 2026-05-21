Conoce a los candidatos a Superintendente de Instrucción Pública

¿Qué hace un superintendente de instrucción pública?

Los distritos escolares locales de California controlan en gran medida las decisiones presupuestarias y curriculares, lo que deja al superintendente estatal con una autoridad limitada. El estado está considerando ahora transferir algunas de las responsabilidades de la oficina a la Junta Estatal de Educación, nombrada por el gobernador, lo que reduciría aún más su papel. Aun así, el nuevo superintendente contará con una plataforma a nivel estatal para promover políticas y con un presupuesto récord de 150,000 millones de dólares destinado a casi 6 millones de alumnos de escuelas públicas. La oficina es no partidista.