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Conoce a los candidatos a Superintendente de Instrucción Pública

Publicado en May 21, 2026 at 5:58 PM PDT
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Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las primarias de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace un superintendente de instrucción pública?

Los distritos escolares locales de California controlan en gran medida las decisiones presupuestarias y curriculares, lo que deja al superintendente estatal con una autoridad limitada. El estado está considerando ahora transferir algunas de las responsabilidades de la oficina a la Junta Estatal de Educación, nombrada por el gobernador, lo que reduciría aún más su papel. Aun así, el nuevo superintendente contará con una plataforma a nivel estatal para promover políticas y con un presupuesto récord de 150,000 millones de dólares destinado a casi 6 millones de alumnos de escuelas públicas. La oficina es no partidista.

Los candidatos

Superintendent of Public Instruction candidate Richard Barrera
Courtesy of Richard Barrera campaign

Richard Barrera

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Asesor del Superintendente Estatal

Barrera, presidente de la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de San Diego, era poco conocido fuera de San Diego hasta que se ganó el respaldo de la poderosa Asociación de Maestros de California. Como alguien ajeno a los círculos de Sacramento, afirma que puede aportar una perspectiva nueva al cargo, centrándose en aumentar la financiación escolar, la educación infantil y facilitar el camino para convertirse en maestro.

Superintendent of Public Instruction candidate Nichelle M Henderson
CalMatters

Nichelle M Henderson

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Asesor del Superintendente Estatal

Henderson es miembro del consejo de administración del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles y cuenta con una sólida trayectoria sindical. Como docente con amplia experiencia, aboga por un mayor acceso a la atención médica en las escuelas y por la reforma de los exámenes estandarizados. También apoya la retirada de las inversiones de los fondos de pensiones estatales de los combustibles fósiles y de “la maquinaria bélica estadounidense”.



Superintendent of Public Instruction candidate Frank Lara
CalMatters

Frank Lara

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Docente, vicepresidente del sindicato


Lara es maestro de primaria en el Distrito Escolar Unificado de San Francisco y ha sido vicepresidente del sindicato de maestros del distrito.

Superintendent of Public Instruction candidate Gus Mattammal
Courtesy of Gus Mattammal campaign

Gus Mattammal

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Educador, ejecutivo, autor

Mattammal dirige una empresa de clases particulares en Silicon Valley y apoya a las escuelas autónomas, la educación en el hogar y otras alternativas a las escuelas públicas tradicionales.

Superintendent of Public Instruction candidate Al Muratsuchi
Courtesy of Al Muratsuchi campaign

Al Muratsuchi

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Diputado, profesor universitario


Muratsuchi es un asambleísta de la zona de South Bay, en Los Ángeles, y ex presidente del Comité de Educación de la Asamblea. Junto con el exsenador estatal Joshua Newman, fue coautor de la Propuesta 2, la exitosa emisión de bonos por valor de 10,000 millones de dólares destinada a instalaciones escolares. También es profesor adjunto de Ciencias Políticas en El Camino College y anteriormente trabajó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia del estado.

Superintendent of Public Instruction candidate Joshua B Newman
Courtesy of Joshua B Newman Campaign

Joshua B Newman

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Educador, asesor estratégico

Newman, exsenador estatal, fue presidente del Comité de Educación del Senado estatal y actualmente es investigador en la Universidad de California en Irvine. Junto con el asambleísta Al Muratsuchi, fue coautor de la Propuesta 2, la exitosa emisión de bonos por valor de 10 mil millones de dólares destinada a instalaciones escolares. Antes de dedicarse a la política, Newman, veterano del Ejército, fundó una organización que ayuda a los veteranos a reincorporarse al mercado laboral civil.

Superintendent of Public Instruction candidate Anthony Rendon
Courtesy of Anthony Rendon Campaign

Anthony Rendon

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Ex presidente de la Asamblea

Rendon ocupó el cargo de presidente de la Asamblea entre 2016 y 2023, período en el que impulsó importantes aumentos en la financiación de la educación primaria y secundaria, la implantación del jardín de infancia de transición universal y la rendición de cuentas de las escuelas autónomas. Antes de dedicarse a la política, dirigió un programa de educación infantil en Los Ángeles durante 20 años. La educación infantil sigue siendo una prioridad, afirma.

Superintendent of Public Instruction candidate Sonja Shaw
Courtesy of Sonja Shaw Campaign

Sonja Shaw

Partido: Sin preferencia de partido
Trayectoria profesional: Presidenta de distrito escolar

Shaw, presidenta de la Junta Escolar de Chino Valley, se ha mostrado abiertamente en contra de las medidas de protección para los estudiantes transgénero. Saltó a los titulares en 2023 cuando presidió una reunión de la junta escolar en la que el superintendente estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, fue escoltado fuera de la sala durante un debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero. Shaw también aboga por alejarse de las “ideologías radicales” en las aulas y por volver a los fundamentos académicos.

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Politics CaliforniaPolítica y elecciones
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