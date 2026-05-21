Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Conoce a los candidatos para Fiscal General

Por Calmatters
Publicado en May 21, 2026 at 5:31 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las primarias de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace un fiscal general?

El fiscal general de California se encarga de aplicar las directrices del gobernador en materia de orden público. La labor del fiscal general abarca casi todos los aspectos de la vida en California, desde el medio ambiente hasta el sector tecnológico y la protección del consumidor. Durante los dos mandatos de Trump, la Fiscalía General lideró demandas de gran repercusión mediática en defensa de las políticas respaldadas por los demócratas de California.

¿Listo para votar?
La Elección Primaria Estatal es el 2 de junio. Obtenga información general sobre las elecciones, cobertura de noticias, una guía electoral interactiva y resultados el día de la elección.
Explora la guía →

Los candidatos

Rob Bona
Rob Bonta

Rob Bonta

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional:Titular

Bonta fue nombrado fiscal general en 2021 y fue elegido para un mandato de cuatro años en 2022. Antes de eso, fue asambleísta en representación de partes del Este de la Bahía. Como fiscal general, Bonta dedicó gran parte de su primer mandato a hacer cumplir las leyes de vivienda y justicia penal aprobadas a principios de la década de 2020, incluidas las leyes que obligan a las ciudades recalcitrantes a construir nuevas viviendas. Desde la reelección de Donald Trump, Bonta ha presentado o se ha sumado a más de 50 demandas contra su administración.

Michael e. Gates

Michael E. Gates

Partido: Republicano

Trayectoria profesional: Fiscal adjunto de los Estados Unidos

Gates, abogado especializado en litigios, ocupó el cargo de fiscal municipal de Huntington Beach durante una década. En ese puesto y cuestionó lo que consideraba una política de justicia penal indulgente procedente de la capital del estado. También se opuso a ciertos aspectos de las nuevas leyes de vivienda que habrían obligado a Huntington Beach a construir más viviendas asequibles. En 2025, Gates fue nombrado fiscal general adjunto en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cargo que dejó en noviembre cuando regresó a la oficina del fiscal municipal de Huntington Beach.

Marjorie Mikels
Marjorie Mikels

Marjorie Mikels

Partido: Verde

Trayectoria profesional: Abogada/Activista

Mikels es una abogada litigante con una larga trayectoria en el Inland Empire que fue, en dos ocasiones, la primera mujer contratada en bufetes del condado de San Bernardino antes de fundar su propio despacho en 1988. Mikels se retiró y decidió postularse para fiscal general con el fin de oponerse a la campaña de bombardeos de Israel contra civiles en Gaza y a los acuerdos de colaboración público-privada entre los gobiernos y las empresas de Silicon Valley para el desarrollo de tecnología de vigilancia.

Tags

Politics CaliforniaPolítica y elecciones
¿Listo para votar?
La Elección Primaria Estatal es el 2 de junio. Obtenga información general sobre las elecciones, cobertura de noticias, una guía electoral interactiva y resultados el día de la elección.
Explora la guía →

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News