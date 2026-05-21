Conoce a los candidatos para Fiscal General

Resumen del candidato

Partido: Demócrata



Trayectoria profesional:Titular



Bonta fue nombrado fiscal general en 2021 y fue elegido para un mandato de cuatro años en 2022. Antes de eso, fue asambleísta en representación de partes del Este de la Bahía. Como fiscal general, Bonta dedicó gran parte de su primer mandato a hacer cumplir las leyes de vivienda y justicia penal aprobadas a principios de la década de 2020, incluidas las leyes que obligan a las ciudades recalcitrantes a construir nuevas viviendas. Desde la reelección de Donald Trump, Bonta ha presentado o se ha sumado a más de 50 demandas contra su administración.