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Conoce a los candidatos para Tesorero

Por Calmatters
Publicado en May 21, 2026 at 5:51 PM PDT
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¿Qué hace un tesorero?

Como principal responsable financiero del estado, el tesorero administra e invierte el dinero de los contribuyentes que no se ha gastado y supervisa los préstamos y las deudas del estado. Aunque gran parte de su labor es de carácter técnico, este funcionario puede generar un gran impacto en las políticas al poner en marcha nuevas iniciativas financieras o al influir en los destinos de inversión del excedente de caja del estado.

Los candidatos

Anna M. Caballero

Anna M. Caballero

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Senadora del estado de California

Caballero, una veterana política de Salinas, ocupó los cargos de alcaldesa de la ciudad, asambleísta y senadora estatal antes de trasladarse al este, a Fresno, tras la redistribución del mapa electoral del estado en 2021. A lo largo de su carrera, se ha forjado una reputación en la legislatura como líder en materia de agricultura y política de vivienda, esta última la cual reforzó durante su período como máxima responsable de vivienda del estado bajo el mandato del entonces gobernador Jerry Brown. Relativamente moderada dentro del grupo demócrata, en ocasiones se ha opuesto al ala progresista de su partido en temas de regulación ambiental y justicia penal. En esta campaña, se ha comprometido a simplificar el proceso de solicitud de subsidios para vivienda asequible y a desviar los recursos estatales de las actividades federales de inmigración.

Jennifer Hawks
Jennifer Hawks

Jennifer Hawks

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Empresaria jubilada
Hawks no tiene experiencia en cargos electos, un hecho del que se enorgullece. En cambio, esta jubilada de Silicon Valley, afincada allí desde hace mucho tiempo, formó parte recientemente del equipo directivo de Sacred Heart Schools, una escuela católica de Atherton muy apreciada por la élite de los inversionistas de capital de riesgo del Área de la Bahía. Hawks también es una activista local del Partido Republicano. Tanto su trayectoria profesional como su orientación política la convierten en una figura atípica para un cargo que ha sido ocupado exclusivamente por políticos profesionales demócratas durante casi tres décadas. Hawks afirmó que eso le da las habilidades y la independencia necesarias para ejercer un control sobre el resto del es

Eleni Kounalakis

Eleni Kounalakis

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Vicegobernadora de California
Tras haber ocupado el cargo de vicegobernadora durante dos mandatos, Kounalakis cuenta con una amplia experiencia en los consejos estatales, un aspecto fundamental para el puesto de tesorera. Tanto en el Consejo de Regentes de la Universidad de California como en el Consejo de Administración del sistema de la Universidad Estatal de California, ha votado sistemáticamente en contra de las propuestas de aumento de las matrículas. Kounalakis se incorporó a la política a través de la recaudación de fondos. Hija del promotor inmobiliario de Sacramento Angelo Tsakopolous, Kounalakis fue una gran donante en la política del Partido Demócrata a principios de la década de 2000, lo que le ayudó a conseguir el cargo de embajadora en Hungría bajo el mandato del presidente Barack Obama. Kounalakis se postuló inicialmente para gobernadora, pero retiró su candidatura a finales del año pasado.

Tony Vazquez

  • Partido: Demícrata
  • Trayectoria profesional: Miembro de la Junta Estatal de Equidad Fiscal
Vazquez, exconcejal de Santa Mónica —donde fue el primer alcalde latino de la ciudad—, acaba de cumplir ocho años en la Junta de Ecualización de California. Ese es un punto de partida habitual para los aspirantes a tesoreros (la actual tesorera, Fiona Ma, siguió el mismo camino), aunque el cargo de comisionado de impuestos electo conlleva pocas responsabilidades. En su campaña actual, Vazquez ha destacado sus raíces latinas y su vínculo con la legendaria líder sindical californiana Dolores Huerta.

California Treasurer candidate David Serpa
Secretary of State

David Serpa

Trayectoria profesional: Empresario/Autor/Padre

California Treasurer candidate Glenn Turner
Courtesy of Glenn Turner Campaign

Glenn Turner

Partido: Verde
Trayectoria profesional: Activista y expropietario de una pequeña empresa.

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