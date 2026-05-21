Conoce a los candidatos para Tesorero

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¿Qué hace un tesorero?
Como principal responsable financiero del estado, el tesorero administra e invierte el dinero de los contribuyentes que no se ha gastado y supervisa los préstamos y las deudas del estado. Aunque gran parte de su labor es de carácter técnico, este funcionario puede generar un gran impacto en las políticas al poner en marcha nuevas iniciativas financieras o al influir en los destinos de inversión del excedente de caja del estado.
Los candidatos
Anna M. Caballero
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Senadora del estado de California
Caballero, una veterana política de Salinas, ocupó los cargos de alcaldesa de la ciudad, asambleísta y senadora estatal antes de trasladarse al este, a Fresno, tras la redistribución del mapa electoral del estado en 2021. A lo largo de su carrera, se ha forjado una reputación en la legislatura como líder en materia de agricultura y política de vivienda, esta última la cual reforzó durante su período como máxima responsable de vivienda del estado bajo el mandato del entonces gobernador Jerry Brown. Relativamente moderada dentro del grupo demócrata, en ocasiones se ha opuesto al ala progresista de su partido en temas de regulación ambiental y justicia penal. En esta campaña, se ha comprometido a simplificar el proceso de solicitud de subsidios para vivienda asequible y a desviar los recursos estatales de las actividades federales de inmigración.
- Conference of Carpenters de California
- Latino Legislative Caucus de California
- Young Democrats de California
Jennifer Hawks
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Empresaria jubilada
- Reform California
- Partido Republicano de California
- Asamblea Republicana de California
Eleni Kounalakis
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Vicegobernadora de California
- Federación Laboral de California
- Teamsters California
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
Tony Vazquez
- Partido: Demícrata
- Trayectoria profesional: Miembro de la Junta Estatal de Equidad Fiscal
- Demócratas de Stonewall
David Serpa
Trayectoria profesional: Empresario/Autor/Padre
Glenn Turner
Partido: Verde
Trayectoria profesional: Activista y expropietario de una pequeña empresa.
Trayectoria profesional: Activista y expropietario de una pequeña empresa.