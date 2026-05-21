Conoce a los candidatos para Tesorero

¿Qué hace un tesorero?

Como principal responsable financiero del estado, el tesorero administra e invierte el dinero de los contribuyentes que no se ha gastado y supervisa los préstamos y las deudas del estado. Aunque gran parte de su labor es de carácter técnico, este funcionario puede generar un gran impacto en las políticas al poner en marcha nuevas iniciativas financieras o al influir en los destinos de inversión del excedente de caja del estado.