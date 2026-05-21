Conoce a los candidatos para Secretario de Estado

Resumen del candidato

Partido: Demócrata

Trayectoria profesional: Titular



Weber, hija de aparceros de Arkansas que huyeron del sur y sus leyes Jim Crow, se convirtió en la primera secretaria de Estado negra en la historia de California tras ser nombrada para el cargo en 2021, después de haber ocupado un escaño en la Asamblea durante ocho años. Posteriormente, ganó con facilidad un mandato completo de cuatro años en 2022. Weber ha tenido un período movido, supervisando la implementación permanente del voto universal por correo en el estado, administrando elecciones de alto perfil como los esfuerzos por destituir al gobernador Gavin Newsom, llevando a los gobiernos locales a los tribunales por las leyes electorales y atendiendo denuncias de fraude electoral. Se comprometió a ampliar el acceso al voto, mejorar la transparencia en la presentación de documentos electorales y reforzar las protecciones de ciberseguridad en un segundo mandato.