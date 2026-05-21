Conoce a los candidatos para Secretario de Estado

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¿Qué hace un secretario de estado?
El secretario de Estado supervisa la administración de todas las elecciones federales y estatales en California, lo que incluye la certificación de candidatos e iniciativas para las papeletas electorales estatales, la publicación de guías para los votantes y la garantía de que los votos se cuenten correctamente. La oficina también se encarga de la presentación de documentos corporativos, mantiene los archivos estatales y gestiona una base de datos sobre el registro de grupos de presión y la divulgación de información sobre el financiamiento de campañas.
Los candidatos
Shirley N. Weber
Trayectoria profesional: Titular
Weber, hija de aparceros de Arkansas que huyeron del sur y sus leyes Jim Crow, se convirtió en la primera secretaria de Estado negra en la historia de California tras ser nombrada para el cargo en 2021, después de haber ocupado un escaño en la Asamblea durante ocho años. Posteriormente, ganó con facilidad un mandato completo de cuatro años en 2022. Weber ha tenido un período movido, supervisando la implementación permanente del voto universal por correo en el estado, administrando elecciones de alto perfil como los esfuerzos por destituir al gobernador Gavin Newsom, llevando a los gobiernos locales a los tribunales por las leyes electorales y atendiendo denuncias de fraude electoral. Se comprometió a ampliar el acceso al voto, mejorar la transparencia en la presentación de documentos electorales y reforzar las protecciones de ciberseguridad en un segundo mandato.
- Partido Demócrata de California
- California Federation of Teachers
- SEIU California
Donald P. (Don) Wagner
Trayectoria profesional: Supervisor del Condado de Orange
Wagner, supervisor del condado de Orange, exalcalde de Irvine y exdiputado estatal, presenta su candidatura con un programa centrado en la integridad electoral. Como supervisor, criticó la respuesta del estado ante la COVID-19, cuestionó la inversión del condado en programas de diversidad, equidad e inclusión, e impulsó la entrega de información confidencial de los votantes al Departamento de Justicia del presidente Donald Trump ante las denuncias de irregularidades electorales. Apoya la exigencia de identificación de los votantes en las urnas y critica a Weber por la lentitud del proceso de recuento de votos del estado.
- Partido Republicano de California
- Reform California
- Asamblea Republicana de California
Gary N. Blenner
Professional background: Profesor
Michael Feinstein
Trayectoria profesional: Consultor de reforma electoral