Propuesta 43: Aumentar el umbral de votos para las medidas fiscales especiales

¿Qué hace la Propuesta 43 de California?

Esto dificultaría la imposición o el aumento de los impuestos locales, al elevar el umbral necesario para que se aprueben las iniciativas especiales de votación sobre impuestos impulsadas por los ciudadanos locales, pasando de una mayoría simple a dos tercios. El umbral de dos tercios ya se aplica a los impuestos propuestos por los gobiernos locales, pero no a los propuestos por ciudadanos. La medida refleja un acuerdo entre los legisladores estatales y la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, de carácter anti tributario, para evitar que una propuesta tributaria más restrictiva llegue a la boleta electoral.