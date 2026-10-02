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Propuesta 43: Aumentar el umbral de votos para las medidas fiscales especiales

Por Calmatters staff
Publicado en October 2, 2026 at 1:29 PM PDT
Puesto Al Día October 2, 2026 at 1:29 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 43 de California?

Esto dificultaría la imposición o el aumento de los impuestos locales, al elevar el umbral necesario para que se aprueben las iniciativas especiales de votación sobre impuestos impulsadas por los ciudadanos locales, pasando de una mayoría simple a dos tercios. El umbral de dos tercios ya se aplica a los impuestos propuestos por los gobiernos locales, pero no a los propuestos por ciudadanos. La medida refleja un acuerdo entre los legisladores estatales y la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, de carácter anti tributario, para evitar que una propuesta tributaria más restrictiva llegue a la boleta electoral.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Los defensores de la lucha contra los impuestos han promovido políticas similares durante años, argumentando que los grupos de intereses especiales han aprovechado el requisito de la mayoría simple en elecciones con baja participación para aprobar impuestos especiales.

Opositores

Los opositores sostienen que la medida limitaría la capacidad de recaudar los ingresos necesarios para los servicios locales y facilitaría que los intereses económicos bloqueen las iniciativas fiscales que cuenta con el apoyo de la mayoría de los votantes.

Financiamiento de campaña

Tags

Politics Política y elecciones
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