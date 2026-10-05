Conoce a los candidatos para las juntas escolares en el condado de San Diego

¿Por qué votamos por los miembros de la junta escolar?

Los miembros de la junta escolar son electos por áreas geográficas para cumplir un periodo de cuatro años. Aunque representan a todo el distrito escolar de forma colectiva, cada integrante representa a las escuelas y a la comunidad de una zona o distrito en particular. El público vota por ellos porque estos representantes definen tanto el presupuesto como las políticas presentes y futuras de las escuelas públicas. Votar le da a la ciudadanía la oportunidad de elegir líderes cuyos objetivos coincidan con los suyos en materia de educación pública.

En ocasiones, los miembros de la junta son padres de familia con hijos estudiando en el distrito; en otras, son exprofesores o personal escolar. También pueden ser profesores universitarios o dueños de negocios interesados en asegurar que los estudiantes salgan bien preparados para la vida después de la preparatoria. Sin importar su origen o trayectoria, los integrantes de la junta aprueban un presupuesto financiado por impuestos estatales, locales y fondos federales, y son responsables de rendir cuentas sobre esas decisiones ante su comunidad escolar.

