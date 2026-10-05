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Conoce a los candidatos para las juntas escolares en el condado de San Diego

Por Katie Anastas / Education Reporter,  Elaine Alfaro / East County Reporter
Publicado en October 20, 2026 at 11:00 AM PDT
Puesto Al Día October 20, 2026 at 11:00 AM PDT

¿Qué hace un miembro de la junta escolar?

Los miembros de la junta escolar (o fideicomisarios) supervisan el presupuesto del distrito escolar y elaboran las políticas educativas en cumplimiento con las leyes estatales y federales de educación pública. La junta aprueba el plan de estudios (curriculum) y es responsable de contratar y evaluar al superintendente; sin embargo, son el superintendente y la administración quienes dirigen las operaciones diarias del distrito.

Las juntas escolares también aprueban el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito. Este plan de tres años establece las metas para el rendimiento de los estudiantes y define cómo el distrito las alcanzará y financiará.

¿Por qué votamos por los miembros de la junta escolar?

Los miembros de la junta escolar son electos por áreas geográficas para cumplir un periodo de cuatro años. Aunque representan a todo el distrito escolar de forma colectiva, cada integrante representa a las escuelas y a la comunidad de una zona o distrito en particular. El público vota por ellos porque estos representantes definen tanto el presupuesto como las políticas presentes y futuras de las escuelas públicas. Votar le da a la ciudadanía la oportunidad de elegir líderes cuyos objetivos coincidan con los suyos en materia de educación pública.

En ocasiones, los miembros de la junta son padres de familia con hijos estudiando en el distrito; en otras, son exprofesores o personal escolar. También pueden ser profesores universitarios o dueños de negocios interesados en asegurar que los estudiantes salgan bien preparados para la vida después de la preparatoria. Sin importar su origen o trayectoria, los integrantes de la junta aprueban un presupuesto financiado por impuestos estatales, locales y fondos federales, y son responsables de rendir cuentas sobre esas decisiones ante su comunidad escolar.

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Katie Anastas
Katie Anastas covers education for KPBS News, from preschools and TK to universities and community colleges. Katie has covered school closures, child care shortages, Alaska Native education and statewide school funding issues for Alaska Public Media. In New York City, she reported on a controversial admissions process at the city's elite public high schools.
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Elaine Alfaro
Elaine Alfaro is a reporter at KPBS and part of the California Local News Fellowship program. She primarily covers San Diego's East County and specializes in investigative and accountability journalism.
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