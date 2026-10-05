Medida Y: Aumento del impuesto sobre las ventas en Santee

Texto en la boleta electoral

El texto de la boleta electoral que se presentará a los votantes es el siguiente:

"Para financiar los servicios y la infraestructura de la Ciudad de Santee —tales como la reparación de calles y baches; el mantenimiento de calles, aceras, parques e instalaciones públicas en condiciones seguras, limpias y en buen estado; la reparación o sustitución de infraestructura y sistemas de drenaje pluvial obsoletos; la gestión del tráfico local; así como la protección contra incendios, servicios de paramédicos, prevención de delitos y respuesta a emergencias 911—, ¿debería aprobarse la medida de la Ciudad de Santee que establece un impuesto sobre las ventas de un centavo, el cual generaría aproximadamente $14,000,000 anuales para servicios municipales durante 10 años, contando con auditorías independientes, supervisión de un comité ciudadano y control local de todos los fondos?".