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Medida Y: Aumento del impuesto sobre las ventas en Santee

Por Emmy Burrus / Gloria Penner Fellow,  Kevin Trevellyan / Public Matters Reporter
Contribuyentes: Karina Montes Pate / Digital News Student Assistant
Publicado en October 7, 2026 at 1:37 PM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 1:59 PM PDT

En resumen

El Consejo de Santee votó a favor de incluir una propuesta de impuesto general sobre las ventas del 1 % en la boleta electoral de noviembre. Según la ciudad de Santee, se requieren fondos para mejoras y reparaciones de infraestructura. Los residentes han instado a la ciudad a reparar calles y baches, modernizar las estaciones de bomberos, arreglar la infraestructura de drenaje pluvial subterráneo y mantener las instalaciones públicas.

Qué significa votar a favor

La medida elevaría la tasa impositiva local total al 8,75%, destinando el 2% directamente a la ciudad. La tasa actual es del 7,75% y Santee recibe el 1% habitual. Para su aprobación, la medida fiscal general requiere una mayoría simple de votos. Se aplicaría a todos los artículos sujetos a impuestos, excluyendo los alimentos, los medicamentos recetados y los pañales.

Qué significa votar en contra

Votar en contra mantendría la tarifa actual. Desde que Santee se constituyó como ciudad en 1980, nunca ha adoptado un impuesto local sobre las ventas.

Texto en la boleta electoral

El texto de la boleta electoral que se presentará a los votantes es el siguiente:

"Para financiar los servicios y la infraestructura de la Ciudad de Santee —tales como la reparación de calles y baches; el mantenimiento de calles, aceras, parques e instalaciones públicas en condiciones seguras, limpias y en buen estado; la reparación o sustitución de infraestructura y sistemas de drenaje pluvial obsoletos; la gestión del tráfico local; así como la protección contra incendios, servicios de paramédicos, prevención de delitos y respuesta a emergencias 911—, ¿debería aprobarse la medida de la Ciudad de Santee que establece un impuesto sobre las ventas de un centavo, el cual generaría aproximadamente $14,000,000 anuales para servicios municipales durante 10 años, contando con auditorías independientes, supervisión de un comité ciudadano y control local de todos los fondos?".

¿Quiénes están a favor y quiénes en contra?

Partidiarios

  • N/A

Opositores

  • Reform California

Tags

Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
Emmy Burrus
Emmy Burrus is the Gloria Penner Fellow at KPBS. In this role she honors the legacy of political correspondent, Gloria Penner, as a member of the Public Matters team. Emmy’s reporting covers topics related to civic engagement and local politics.
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Kevin Trevellyan
Kevin Trevellyan covers politics, governance and civic engagement for KPBS. He moved back home to San Diego after working as an editor in Vermont. Kevin has also reported on the Montana statehouse and local government in eastern Idaho.
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