Conoce a los candidatos para el Cuarto Distrito del Tribunal de Apelaciones de California

¿Por qué votamos por los jueces de los tribunales de apelación?

Los jueces de los tribunales de apelación no compiten contra otros candidatos, como ocurre en la mayoría de las elecciones. En cambio, son propuestos por el gobernador y, posteriormente, confirmados por la Comisión de Nombramientos Judiciales. Luego, los votantes deciden si «mantienen» al juez en su cargo por un nuevo periodo de 12 años. Someter a los jueces al voto de la ciudadanía tiene como objetivo hacer que rindan cuentas ante el público.

