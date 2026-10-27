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Conoce a los candidatos para el Cuarto Distrito del Tribunal de Apelaciones de California

Por Kevin Trevellyan / Public Matters Reporter
Publicado en October 27, 2026 at 5:04 PM PDT
Puesto Al Día October 27, 2026 at 5:04 PM PDT

¿Qué hace un juez de un tribunal de apelaciones?

Los tribunales de apelación revisan las decisiones de los tribunales de primera instancia para garantizar que sean conformes a la ley. Las decisiones son adoptadas por paneles de tres magistrados. Asimismo, los tribunales de apelación examinan las resoluciones de la Junta de Relaciones de Empleo Público (Public Employment Relations Board), la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas (Agricultural Labor Relations Board) y la Junta de Apelaciones de Compensación a los Trabajadores (Workers’ Compensation Appeals Board).

¿Cuánto gana un juez de un tribunal de apelaciones?

Un juez de un tribunal de apelaciones gana $288 774 dólares al año.

¿Por qué votamos por los jueces de los tribunales de apelación?

Los jueces de los tribunales de apelación no compiten contra otros candidatos, como ocurre en la mayoría de las elecciones. En cambio, son propuestos por el gobernador y, posteriormente, confirmados por la Comisión de Nombramientos Judiciales. Luego, los votantes deciden si «mantienen» al juez en su cargo por un nuevo periodo de 12 años. Someter a los jueces al voto de la ciudadanía tiene como objetivo hacer que rindan cuentas ante el público.

¿Por qué la votación es de "sí" o "no"?

Si la mayoría de los votantes vota "sí", el juez permanece en su cargo por un periodo de 12 años. Si la mayoría de los votantes vota "no", el juez pierde su puesto y el gobernador propone a un sustituto.

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Kevin Trevellyan
Kevin Trevellyan covers politics, governance and civic engagement for KPBS. He moved back home to San Diego after working as an editor in Vermont. Kevin has also reported on the Montana statehouse and local government in eastern Idaho.
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