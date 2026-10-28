Conoce a los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de California

¿Qué hace un magistrado de la Corte Suprema de California?
La Corte Suprema de California revisa las resoluciones de los tribunales de apelación, lo que le permite abordar cuestiones importantes aún no resueltas en el derecho estatal. Los magistrados revisan todas las sentencias de pena de muerte dictadas en California. Asimismo, la Corte Suprema examina las apelaciones contra las decisiones de la Comisión de Servicios Públicos (Public Utilities Commission), así como las recomendaciones disciplinarias relativas a jueces y abogados acusados de mala conducta por la Comisión de Desempeño Judicial (Commission on Judicial Performance) y el Colegio de Abogados del Estado de California (State Bar of California).
¿Cuánto gana un magistrado de la Corte Suprema de California?
Un magistrado de la Corte Suprema percibe $304,555 dólares al año.
¿Por qué votamos por los jueces de la Corte Suprema de California?
A diferencia de las elecciones convencionales, los jueces de la Corte Suprema no compiten contra otros candidatos. Un juez es designado por el gobernador y, posteriormente, confirmado por la Comisión de Nombramientos Judiciales. Luego, los votantes deciden si el juez debe permanecer en su cargo, ya sea durante la primera elección para gobernador tras su nombramiento o cuando concluye su mandato de 12 años. El hecho de someterse al voto de la ciudadanía tiene como objetivo que los jueces rindan cuentas ante el público.
¿Por qué votamos "sí" o "no"?
Si la mayoría de los votantes dice "sí", el juez permanece en su cargo por un periodo de 12 años. Si la mayoría de los votantes dice "no", el juez pierde su puesto y el gobernador nombra a un sustituto.