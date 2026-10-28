Conoce a los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de California

¿Por qué votamos por los jueces de la Corte Suprema de California?

A diferencia de las elecciones convencionales, los jueces de la Corte Suprema no compiten contra otros candidatos. Un juez es designado por el gobernador y, posteriormente, confirmado por la Comisión de Nombramientos Judiciales. Luego, los votantes deciden si el juez debe permanecer en su cargo, ya sea durante la primera elección para gobernador tras su nombramiento o cuando concluye su mandato de 12 años. El hecho de someterse al voto de la ciudadanía tiene como objetivo que los jueces rindan cuentas ante el público.

