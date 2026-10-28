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Conoce a los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de California

Por Kevin Trevellyan / Public Matters Reporter
Publicado en October 28, 2026 at 1:20 PM PDT
Puesto Al Día October 28, 2026 at 1:20 PM PDT

¿Qué hace un magistrado de la Corte Suprema de California?

La Corte Suprema de California revisa las resoluciones de los tribunales de apelación, lo que le permite abordar cuestiones importantes aún no resueltas en el derecho estatal. Los magistrados revisan todas las sentencias de pena de muerte dictadas en California. Asimismo, la Corte Suprema examina las apelaciones contra las decisiones de la Comisión de Servicios Públicos (Public Utilities Commission), así como las recomendaciones disciplinarias relativas a jueces y abogados acusados de mala conducta por la Comisión de Desempeño Judicial (Commission on Judicial Performance) y el Colegio de Abogados del Estado de California (State Bar of California).

¿Cuánto gana un magistrado de la Corte Suprema de California?

Un magistrado de la Corte Suprema percibe $304,555 dólares al año.

¿Por qué votamos por los jueces de la Corte Suprema de California?

A diferencia de las elecciones convencionales, los jueces de la Corte Suprema no compiten contra otros candidatos. Un juez es designado por el gobernador y, posteriormente, confirmado por la Comisión de Nombramientos Judiciales. Luego, los votantes deciden si el juez debe permanecer en su cargo, ya sea durante la primera elección para gobernador tras su nombramiento o cuando concluye su mandato de 12 años. El hecho de someterse al voto de la ciudadanía tiene como objetivo que los jueces rindan cuentas ante el público.

¿Por qué votamos "sí" o "no"?

Si la mayoría de los votantes dice "sí", el juez permanece en su cargo por un periodo de 12 años. Si la mayoría de los votantes dice "no", el juez pierde su puesto y el gobernador nombra a un sustituto.

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Kevin Trevellyan
Kevin Trevellyan covers politics, governance and civic engagement for KPBS. He moved back home to San Diego after working as an editor in Vermont. Kevin has also reported on the Montana statehouse and local government in eastern Idaho.
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