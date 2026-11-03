Resultados en vivo: Nicole Crosby lleva la delantera en la contienda por el Distrito 2 del Concejo de San Diego

Nicole Crosby y Richard Bailey compiten por el puesto del Distrito 2 en el Concejo de San Diego, en una de las contiendas más seguidas —y más costosas— de la ciudad.

El Distrito 2 abarca Clairemont, Mission Beach, Ocean Beach, Point Loma y Midway. Ha estado representado por un demócrata desde que la concejal Jen Campbell —quien ya no puede postularse a la reelección debido al límite de mandatos— desbancó a un titular republicano en 2018.

Bailey, empresario y exalcalde de Coronado, obtuvo el primer lugar en las elecciones primarias de junio. Fue republicano durante mucho tiempo, hasta que en febrero abandonó el Partido Republicano para pasar a ser independiente.

Crosby es demócrata, abogada municipal adjunta y expresidenta del Concejo de Clairemont. Ha recibido el respaldo de numerosos funcionarios electos locales, sindicatos y líderes comunitarios.



Por qué es importante

Bailey y los grupos independientes que lo apoyan han invertido más dinero que Crosby durante la campaña. Aun así, en las últimas elecciones, el Distrito 2 ha mostrado una tendencia más favorable al Partido Demócrata que al Republicano. Una victoria de Bailey se consideraría una sorpresa mayúscula.

El programa de Bailey incluía importantes recortes en el gasto y el despido de empleados municipales con el fin de equilibrar el déficit presupuestario estructural de la ciudad. Crosby señaló que ese enfoque echaría por tierra años de avances destinados a lograr que la remuneración de los empleados municipales fuera competitiva respecto a la de las ciudades vecinas.

Ambos candidatos expresaron sus reservas sobre el proyecto urbanístico "Midway Rising" —situado en el Distrito 2— y sobre sus posibles repercusiones en las comunidades aledañas. Sin embargo, es posible que ninguno de los dos llegue a votar sobre el acuerdo, ya que el alcalde Todd Gloria tiene previsto presentar el proyecto al Concejo antes de que los nuevos concejales asuman sus cargos en diciembre.



A detalle

Uno de los temas clave en el Distrito 2 es el de los alquileres de viviendas a corto plazo, los cuales tienen una presencia significativa en las comunidades costeras del distrito. Crosby apoya regulaciones más estrictas que reducirían el número total de estos alquileres. Por su parte, Bailey ha advertido que una medida así agravaría el déficit presupuestario de la ciudad, dado que los alquileres a corto plazo se han convertido en una fuente importante de ingresos fiscales para la ciudad.

Cualquier modificación a las normativas municipales sobre los alquileres a corto plazo requeriría la aprobación de la totalidad del Concejo . No está claro si el resto de los concejales mostrará tanto interés en abordar este asunto como quien ocupe el escaño correspondiente al Distrito 2.