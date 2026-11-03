Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Politics

Resultados en vivo: Nicole Crosby lleva la delantera en la contienda por el Distrito 2 del Concejo de San Diego

Por Andrew Bowen / Metro Reporter
Publicado en November 3, 2026 at 9:21 PM PST
San Diego City Council District 2 candidates Nicole Crosby (left) and Richard Bailey are shown in undated campaign photos. `
Campaign photos
San Diego City Council District 2 candidates Nicole Crosby (left) and Richard Bailey are shown in undated campaign photos. `

Nicole Crosby y Richard Bailey compiten por el puesto del Distrito 2 en el Concejo de San Diego, en una de las contiendas más seguidas —y más costosas— de la ciudad.

El Distrito 2 abarca Clairemont, Mission Beach, Ocean Beach, Point Loma y Midway. Ha estado representado por un demócrata desde que la concejal Jen Campbell —quien ya no puede postularse a la reelección debido al límite de mandatos— desbancó a un titular republicano en 2018.

Bailey, empresario y exalcalde de Coronado, obtuvo el primer lugar en las elecciones primarias de junio. Fue republicano durante mucho tiempo, hasta que en febrero abandonó el Partido Republicano para pasar a ser independiente.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Crosby es demócrata, abogada municipal adjunta y expresidenta del Concejo de Clairemont. Ha recibido el respaldo de numerosos funcionarios electos locales, sindicatos y líderes comunitarios.

Por qué es importante

Bailey y los grupos independientes que lo apoyan han invertido más dinero que Crosby durante la campaña. Aun así, en las últimas elecciones, el Distrito 2 ha mostrado una tendencia más favorable al Partido Demócrata que al Republicano. Una victoria de Bailey se consideraría una sorpresa mayúscula.

El programa de Bailey incluía importantes recortes en el gasto y el despido de empleados municipales con el fin de equilibrar el déficit presupuestario estructural de la ciudad. Crosby señaló que ese enfoque echaría por tierra años de avances destinados a lograr que la remuneración de los empleados municipales fuera competitiva respecto a la de las ciudades vecinas.

Ambos candidatos expresaron sus reservas sobre el proyecto urbanístico "Midway Rising" —situado en el Distrito 2— y sobre sus posibles repercusiones en las comunidades aledañas. Sin embargo, es posible que ninguno de los dos llegue a votar sobre el acuerdo, ya que el alcalde Todd Gloria tiene previsto presentar el proyecto al Concejo antes de que los nuevos concejales asuman sus cargos en diciembre.

A detalle

Uno de los temas clave en el Distrito 2 es el de los alquileres de viviendas a corto plazo, los cuales tienen una presencia significativa en las comunidades costeras del distrito. Crosby apoya regulaciones más estrictas que reducirían el número total de estos alquileres. Por su parte, Bailey ha advertido que una medida así agravaría el déficit presupuestario de la ciudad, dado que los alquileres a corto plazo se han convertido en una fuente importante de ingresos fiscales para la ciudad.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Cualquier modificación a las normativas municipales sobre los alquileres a corto plazo requeriría la aprobación de la totalidad del Concejo . No está claro si el resto de los concejales mostrará tanto interés en abordar este asunto como quien ocupe el escaño correspondiente al Distrito 2.

Advertisement
Become a KPBS sponsor

Tags

Politics Guía Electoral de KPBS: Elección General de San Diego 2026
Andrew Bowen
I cover local government — a broad beat that includes housing, homelessness and infrastructure. I'm especially interested in the intersections of land use, transportation and climate change.
seeStoriesBy
What issues should San Diego's leaders be paying the most attention to?

Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News