Resultados en vivo: Antonio Martinez lleva la delantera en la contienda por el Distrito 8 del Concejo de San Diego

En estas elecciones, los votantes del Distrito 8 del Concejo de San Diego deben elegir entre dos demócratas: Gerardo Ramírez y Antonio Martínez.

Ramírez es el jefe de gabinete de la actual concejal del Distrito 8, Vivian Moreno, quien dejará su cargo al concluir su mandato. Martínez es miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar de San Ysidro y fue colaborador del congresista federal Juan Vargas.



Por qué es importante

El Distrito 8 abarca Logan Heights, Barrio Logan, Egger Highlands, San Ysidro y Otay Mesa. Muchas de estas comunidades sufren los efectos de la contaminación del aire —provocada por autopistas y zonas industriales situadas junto a la bahía—, así como del vertido de aguas residuales sin tratar provenientes de México hacia el valle del río Tijuana.

Ninguna de estas fuentes de contaminación está bajo el control directo de la ciudad de San Diego. Sin embargo, el próximo concejal del Distrito 8 deberá colaborar con otras entidades —como SANDAG, Caltrans, el Puerto de San Diego y la Junta de Supervisores del Condado de San Diego— para abordar sus repercusiones en la salud pública y el medio ambiente.

A detalle

Si bien tanto Martínez como Ramírez son demócratas, han recabado el apoyo de distintos sectores. Martínez ha obtenido el respaldo de numerosos cargos electos, así como de sindicatos que representan a los bomberos municipales y a los trabajadores del sector de la hostelería a nivel local. Por su parte, Ramírez cuenta con el apoyo de la Asociación de Empleados Municipales —que representa a los trabajadores administrativos del ayuntamiento— y de la Lincoln Club Business League, una organización de corte conservador.

El Distrito 8 ha registrado el segundo mayor volumen de gasto electoral, solo por detrás del Distrito 2. Esto sugiere que, para los grupos de interés y los donantes de campaña, esta contienda resulta decisiva.