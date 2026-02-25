'Es hora': los líderes de California revelan la mayor ofensiva contra conductores ebrios en décadas

Han pasado más de cuatro décadas, pero la voz de Rhonda Campbell aún temblaba mientras, ante las cámaras de televisión, recordaba el día de 1981 en que un conductor ebrio reincidente mató a su hermana de 12 años. Recuerda a su padre llorando al contarle lo sucedido y aún oye el grito de su madre cuando se cerró la tapa del ataúd.

“Para nuestra familia, 45 años significan 45 años de cumpleaños perdidos, días festivos perdidos y esa silla vacía en nuestra mesa en cada reunión familiar. El dolor no desaparece, simplemente se convierte en parte de uno”, declaró Campbell, gerente de servicios para víctimas de Madres Contra la Conducción en Estado de Ebriedad en California, el jueves en una conferencia de prensa.

Campbell se unió a otros familiares de víctimas, legisladores, defensores, un jefe de policía y un cirujano de trauma en el escenario del Capitolio, reunidos para impulsar lo que se perfila como el mayor esfuerzo legislativo para abordar el manejo peligroso en una generación.

Junto a ellos, mientras hablaban, había una mesa llena de fotografías de personas muertas en las carreteras de California y un viejo par de zapatillas de deporte pertenecientes a la hermana de Campbell.

“Detrás de cada estadística que escucharás hoy, hay alguien querido e irremplazable”, dijo.

Miguel Gutierrez Jr. / CalMatters A photo display of people who have died as a result of drunk driving and vehicular homicide at the Capitol Annex Swing Space in Sacramento prior to a press conference announcing a series of bills aimed at reducing DUI fatalities and injuries in the state on Feb. 12, 2026.

Una coalición bipartidista de legisladores estatales ha presentado 10 proyectos de ley este año como parte de un paquete legislativo sin precedentes que busca hacerle contrapeso a las permisivas leyes de seguridad vial de California. Muchas de las propuestas abordan directamente los problemas que CalMatters descubrió en la serie ” Licencia para Matar “, que reveló cómo el estado ha permitido sistemáticamente que conductores peligrosos sigan en la carretera a medida que se dispara el número de muertes en la vía.

La asambleísta Cottie Petrie-Norris, demócrata de Irvine, calificó el paquete de proyectos de ley como “la iniciativa más grande y más significativa de California contra la conducción en estado de ebriedad y contra el DUI en más de dos décadas”.

“Esta crisis es un llamado urgente a la acción”, dijo.

Su colega del otro lado del pasillo, el asambleísta Tom Lackey de Palmdale, dijo: “Es hora”.

“Estamos fracasando, amigos, así que me alegra mucho esta gran coalición. He esperado 12 años por esto”, dijo, refiriéndose a su tiempo en la legislatura después de décadas como oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Los legisladores anticiparon la presentación de varios proyectos de ley adicionales la próxima semana antes de la fecha límite para proponer nuevas leyes. Varios legisladores republicanos también solicitaron una auditoría formal de los registros del DMV, y los demócratas planean proponer una auditoría independiente sobre cómo el estado gasta sus fondos de seguridad vial.

En el evento del jueves, legisladores tras legisladores subieron al podio para debatir sus propuestas y pedir a sus colegas que se unieran a ellos para abordar las muertes por accidentes de tránsito. A menudo, los acompañaban padres afligidos, presentes para hablar de una pérdida insondable.

Para un padre, Anatoly Varfolomeev, fue casi demasiado. Le costó dirigirse al público; en un momento dado, se aferró al podio y bajó la cabeza, abrumado por la emoción, antes de reunir fuerzas para continuar.

Varfolomeev dijo que había planeado citar algunas estadísticas sobre muertes en accidentes de tráfico, pero al escuchar a los oradores quedó claro que eran bien conocidas.

“Eso significa que esta iniciativa legislativa se esperaba desde hace mucho tiempo”, dijo Varfolomeev.

Su hija y una amiga de la infancia, ambas de 19 años, murieron en noviembre de 2021 a causa de un conductor ebrio que circulaba a más de 160 kilómetros por hora, según Varfolomeev. El conductor cumplió solo tres años y medio de prisión, añadió.

Como informamos el año pasado , el homicidio vehicular no se considera un delito violento en California, lo que significa que los conductores que matan pueden cumplir solo una fracción de su sentencia tras las rejas.

“Entonces, esto no es un delito violento”, dijo, mostrando una foto de los restos destrozados y carbonizados de un coche. “Si esto no es un delito violento, ¿qué lo es?”

Uno de los proyectos de ley del paquete agregaría el homicidio vehicular a la lista de delitos violentos del estado.

Una madre, Kellie Montalvo, estuvo presente para apoyar el cambio y el resto del proyecto de ley. Su hijo, Benjamin Montalvo, acababa de cumplir 21 años y andaba en bicicleta cuando una mujer con antecedentes de accidentes imprudentes lo atropelló y huyó del lugar.

La mujer que mató a Benjamin, “Bean Dip”, como lo llamaba cariñosamente su familia, saldrá de prisión este fin de semana. Montalvo exigió al gobernador Newsom que tome medidas.

“Por favor, salgan ahora públicamente y apoyen estos proyectos de ley. Tienen la oportunidad de liderar el apoyo a las víctimas”, dijo. “Su nombre era ‘Bean Dip’, y era importante”.

En conjunto, los proyectos de ley buscan fortalecer el sistema estatal de cumplimiento de la ley y evitar que muchos conductores imprudentes conduzcan durante años más. El paquete equipararía al estado con gran parte del país, especialmente en lo que respecta al control de conductores ebrios y drogados.

California experimentó un aumento de más del 50% en las muertes relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol durante los últimos 10 años, según estimaciones federales disponibles, un aumento más del doble que en el resto del país. Como ha demostrado nuestra investigación , California cuenta actualmente con algunas de las leyes de conducción bajo los efectos del alcohol más débiles del país.

“La seguridad vial no es una cuestión partidista ni política. Es la responsabilidad fundamental que tenemos con cada familia que transita por nuestras carreteras”, afirmó Alex Gammelgard, expresidente de la Asociación de Jefes de Policía de California.

Miguel Gutierrez Jr. / CalMatters Jovon Dangerfield addresses the media at the Capitol Annex Swing Space in Sacramento during a press conference where lawmakers announced a series of bills aimed at reducing DUI fatalities and injuries in the state on Feb. 12, 2026. Dangerfield’s son, Cameron Dapri Dangerfield, was killed by a drunk driver in October of 2025.

Sin embargo, incluso cuando el número de muertes en nuestras carreteras se disparó, los líderes de California hasta ahora no han logrado enfrentar estos problemas.

Muchos de los proyectos de ley seguramente enfrentarán desafíos significativos en los próximos meses. Las preocupaciones financieras, por ejemplo, han contribuido al fracaso de los esfuerzos previos para aprobar el uso extendido de los alcoholímetros en los automóviles, conocidos como dispositivos de bloqueo de encendido. Una propuesta para equiparar a California con gran parte del resto del país vuelve a estar sobre la mesa como parte del paquete actual. El aumento de las sanciones penales también podría ser difícil de promover en una legislatura que, en los últimos años, se ha centrado tanto en las reformas de la justicia penal y las alternativas al encarcelamiento.

Fue un desafío al que aludieron algunos en el escenario.

“Quiero alinearme con la idea de la compasión. Creo que California ha hecho mucho para intentar estar del lado compasivo del sistema judicial”, dijo la asambleísta Dawn Addis, demócrata de San Luis Obispo.

“Pero creo que, en este momento”, añadió, “hemos fracasado trágicamente”.

Los legisladores tienen poco más de una semana antes de la fecha límite para presentar nueva legislación para la sesión.

Los proyectos de ley destacados en la conferencia de prensa del jueves serían:

Convertir el homicidio vehicular en un delito violento y aumentar las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol

( Presentado por el senador Bob Archuleta, demócrata de Norwalk).

Problema : El homicidio vehicular no se considera un delito “violento” según la ley estatal, según mostró nuestro informe , lo que permite que las personas condenadas por el delito cumplan solo una fracción de su tiempo tras las rejas.

Cambios propuestos : Este proyecto de ley añadiría el homicidio vehicular por negligencia grave a la lista de delitos graves violentos. También añadiría penas de prisión para accidentes con múltiples víctimas y conductores con antecedentes de DUI en los últimos 10 años. Finalmente, el proyecto de ley endurecería las penas por choques con fuga en los que el conductor tuviera antecedentes de DUI y ampliaría las llamadas “advertencias Watson”, que facilitan la imputación de homicidio a los reincidentes por DUI si matan a alguien.

Cerrar la laguna legal de puntos del DMV para los conductores que reciban condenas alternativas después de un accidente mortal

( Presentado por la asambleísta Lori Wilson, demócrata de Suisun City).

Problema : Las recientes leyes de reforma de la justicia penal facilitaron a los jueces la eliminación de las condenas por delitos menores, incluido el homicidio vehicular, de los antecedentes penales. En la práctica, esto significa que a algunos conductores de California se les pueden añadir puntos a su licencia por exceso de velocidad, pero no por matar a alguien, según nuestros informes .

Cambio propuesto : garantizar que el DMV agregue puntos a la licencia de conducir en casos de homicidio vehicular donde el conductor sale indemne por un delito menor en lugar de una condena penal.

Asegúrese de que los conductores mortales no recuperen sus licencias tan pronto como salgan de prisión

(Wilson planea presentar.)

Problema : Las suspensiones o revocaciones de licencias a menudo comienzan en el momento de una condena y pueden finalizar antes de que alguien sea liberado de prisión.

Cambio propuesto : Exigir que las suspensiones y revocaciones de licencias comiencen cuando un conductor es liberado de prisión en lugar de en el momento de una condena, lo que potencialmente mantendría las licencias lejos de los conductores peligrosos durante años más que la ley actual.

Aumentar los puntos del DMV por accidentes fatales

( Presentado por los asambleístas Tom Lackey, republicano de Palmdale, y Cottie Petrie-Norris, demócrata de Irvine).

Problema : En la actualidad, a los conductores de California se les agrega la misma cantidad de puntos a su licencia por matar a alguien que por conducir bajo la influencia del alcohol sin lesiones y por colisiones con fuga.

Cambio propuesto : Aumentar la cantidad de puntos que una condena por homicidio vehicular agrega a la licencia de conducir de los dos puntos actuales a tres.

Permitir a los fiscales tipificar los DUI como delito grave en la segunda infracción

( Introducido por Lackey)

Problema : Actualmente, en California, se requieren cuatro DUI en un período de 10 años para que se le acuse de un delito grave. Muchos otros estados permiten a los fiscales presentar cargos por delito grave después de dos o tres delitos.

Cambio propuesto : Esto permitiría a los fiscales presentar un segundo cargo por conducir bajo los efectos del alcohol dentro de los 10 años como un delito grave.

Permitir a los fiscales tipificar los DUI como delito grave después de la tercera infracción y aumentar las sanciones por DUI reincidentes

( Presentado por el asambleísta Nick Schultz, demócrata de Burbank)

Problema : Los infractores reincidentes habituales de conducir bajo los efectos del alcohol a menudo enfrentan pocas sanciones adicionales.

Cambio propuesto: Similar al proyecto de ley de Lackey, el de Schultz permitiría a los fiscales acusar a un conductor de un delito grave por su tercer DUI en 10 años. Aumentaría el tiempo que algunos reincidentes en DUI necesitan para tener instalado un dispositivo de bloqueo de encendido en su vehículo y el tiempo durante el cual se les revoca el permiso de conducir.

Revocar las licencias de los infractores reincidentes de DUI por más tiempo

( Introducido por Lackey)

Problema : California retira el permiso de conducir por tres años a los infractores reincidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, menos que en muchos otros lugares. Otros estados revocan las licencias hasta por 15 años o incluso de por vida.

Cambio propuesto : Aumentar el tiempo durante el cual el DMV puede revocar los privilegios de conducir de alguien que comete un tercer DUI a ocho años.

Prohibir la compra de alcohol por parte de individuos condenados por conducir bajo los efectos del alcohol de forma grave o reincidente

( Presentado por la asambleísta Rhodesia Ransom, demócrata de Stockton).

Problema : El sistema actual de California permite que muchos infractores reincidentes por conducir bajo los efectos del alcohol sigan conduciendo con pocas garantías.

Cambio propuesto : Permitir que los jueces básicamente prohíban la compra de alcohol a las personas condenadas por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) graves o reincidentes, mediante la colocación de una calcomanía de “NO VENTA DE ALCOHOL” en sus licencias de conducir, similar a una ley promulgada recientemente en Utah. Un “DUI grave” se definiría como una infracción con un nivel de alcohol en sangre al menos el doble del límite legal, una condena por dos DUI en un plazo de tres años, o un DUI que cause lesiones corporales graves, la muerte o daños materiales importantes.

Exigir que todos los infractores por conducir bajo los efectos del alcohol se sometan a una prueba de alcoholímetro

( Introducido por Petrie-Norris)

Problema : La mayoría de los estados ya exigen que todos los infractores por conducir bajo los efectos del alcohol instalen un alcoholímetro en el vehículo. California no lo exige . La ley estatal exige actualmente el uso de estos dispositivos, en los que el conductor debe soplar para arrancar el vehículo, para las personas condenadas por dos o más infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, o por una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol que resulte en lesiones.

Cambio propuesto : Exigir el uso de alcoholímetros para todos los infractores por conducir bajo los efectos del alcohol. (Una medida casi idéntica fue descartada en las últimas etapas del proceso legislativo el año pasado, después de que el DMV declarara no contar con la tecnología ni los fondos necesarios para implementar los cambios).

Ampliar la capacitación de las fuerzas del orden sobre conducir bajo los efectos del alcohol

( Presentado por el asambleísta Juan Alanis, republicano de Modesto).

Problema : La capacitación de las fuerzas de seguridad locales varía ampliamente en California, lo que significa que los oficiales no siempre están capacitados para realizar pruebas de conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

Cambio propuesto : Aumentar la capacitación sobre DUI para los oficiales de policía que trabajan en el control de tránsito para garantizar que sean competentes en áreas como pruebas de sobriedad y redacción de informes.